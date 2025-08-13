ANALYSE-FLASH
UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro
- UBS belässt Tui auf "Neutral" mit 8 Euro Kursziel.
- Umsatz entspricht Erwartungen, Ebit positiv überrascht.
- Analyst Cristian Nedelcu äußert erste Reaktion.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Reisekonzern habe beim Umsatz die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,11 % und einem Kurs von 8,35 auf Tradegate (13. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,23 %/-4,56 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 8 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Buchungseingänge für den Bereich Märkte + Airline[4] liegen um 2 % unter dem Stand des Vorjahres, während der Durchschnittspreis um 3 % gestiegen ist. Das Sommergeschäft ist in einem wettbewerbsintensiven Umfeld von einem anhaltenden Trend zu kurzfristigen Buchungen gekennzeichnet und wurde von den Hitzewellen im Juni und Juli in unseren Quellmärkten sowie dem Konflikt im Nahen Osten beeinträchtigt. Der Buchungsstart in den Winter 2025/26 verläuft insgesamt positiv!
Krass, wie negativ manche Menschen durchs Leben laufen. Da wundert mich in unserem Land gar nichts mehr.
EBIT plus 200% in Q3, dass doch gar nicht mal so schlecht.
Ach Gottchen. Wir stehen 2,50 EUR höher als vor einem Jahr. Mir reicht es vollkommen, wenn der Kurs am 30.12. ebenfalls 2,50 EUR höher als im Jahr davor steht. Das wird halt nicht morgen entschieden, sondern Mitte Dezember.