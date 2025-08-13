UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,11 % und einem Kurs von 8,35 auf Tradegate (13. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +31,23 %/-4,56 % bedeutet.