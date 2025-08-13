Amex Exploration schließt letzte Tranche der Privatplatzierung in Höhe von 37,25 Mio. C$ ab

Montreal, Quebec – 13. August 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es die zweite und letzte Tranche einer überzeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, die zuvor am 17. Juli 2025 und am 7. August 2025 angekündigt wurde. Dabei wurden 1.877.000 Stammaktien von Amex zu einem Preis von 1,60 C$ pro Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 3.003.200 C$ ausgegeben („letzte Tranche“). Zusammen mit der ersten Tranche des Angebots, die am 7. August 2025 abgeschlossen wurde und einen Bruttoerlös von insgesamt 34.246.800 C$ erbrachte („erste Tranche“ und zusammen mit der letzten Tranche das „Angebot“), hat das Unternehmen im Rahmen des Angebots insgesamt 37.250.000 C$ aufgebracht. Die Privatplatzierung war überzeichnet und überschritt die am 17. Juli 2025 ursprünglich angekündigte Maximalgröße um 7.280.000 C$.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Explorationsarbeiten auf dem Perron-Goldprojekt zu verwenden, wobei der Schwerpunkt auf der Definition neuer Ziele und Bohrungen liegt, sowie für allgemeines Betriebskapital.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen bestimmten unabhängigen, berechtigten Dritten Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 56.000 $.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“).

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, die im Rahmen des Angebots in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit.