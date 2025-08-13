ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
- T-Mobile US bleibt bei "Market-Perform" eingestuft.
- Kursziel von Bernstein Research: 265 US-Dollar.
- Intensiver Wettbewerb im US-Telekom-Markt bleibt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 214,6 auf Tradegate (13. August 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,91 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 241,57 Mrd..
T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,86USD. Von den letzten 7 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,46 %/+39,76 % bedeutet.