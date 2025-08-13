Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 214,6 auf Tradegate (13. August 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,91 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 241,57 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,86USD. Von den letzten 7 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,46 %/+39,76 % bedeutet.