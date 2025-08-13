    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

    • T-Mobile US bleibt bei "Market-Perform" eingestuft.
    • Kursziel von Bernstein Research: 265 US-Dollar.
    • Intensiver Wettbewerb im US-Telekom-Markt bleibt.
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC

    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 214,6 auf Tradegate (13. August 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 241,57 Mrd..

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,86USD. Von den letzten 7 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +23,46 %/+39,76 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
