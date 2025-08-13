den MedTech Breakthrough Award 2025 (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJohnson & Johnson AktievorwärtsNachrichten zu Johnson & Johnson

    Hamburg (ots) - Johnson & Johnson* wurde mit dem MedTech Breakthrough Award 2025
    für die innovative Technologie der TECNIS PureSee(TM) Intraokularlinse (IOL)**
    ausgezeichnet. Im Rahmen des MedTech-Breakthrough-Award-Programms werden
    herausragende Innovatoren im Bereich der digitalen Gesundheit und Medizintechnik
    prämiert. Ein internationales, jährliches Preisverleihungsprogramm würdigt
    herausragende Produkte und Unternehmen in diesem Bereich. Die Auszeichnung wird
    von einer unabhängigen Marktforschungsorganisation verliehen, die die besten
    Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Gesundheits- und
    Medizintechnikmarkt ermittelt. Ausgezeichnet werden Produkte, die eine
    entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung,
    der Kostensenkung und der Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit spielen.
    Für das diesjährige Programm gab es Tausende Nominierungen aus über 18 Ländern
    weltweit.

    Die Kataraktchirurgie ist mit 28 Millionen Eingriffen im Jahr die weltweit am
    häufigsten durchgeführte Operation. Allerdings erhalten nur 10 - 15 % der
    Patienten moderne Intraokularlinsen, die speziell zur Korrektur von
    Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) und Presbyopie (Altersweitsichtigkeit)
    entwickelt wurden.[1] Die TECNIS PureSee(TM) IOL ermöglicht eine durchgehende
    exzellente Sehleistung im Fern- und Intermediärbereich sowie einen funktionellen
    Nahvisus mit erhöhter Brillenunabhängigkeit.[2-5]

    "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung für die TECNIS PureSee(TM) IOL, unsere
    neueste Innovation im branchenführenden Portfolio der Presbyopie-korrigierenden
    IOL, zu erhalten", sagt Peter Menziuso***, Company Group Chairman, Vision, bei
    Johnson & Johnson. "Die TECNIS PureSee(TM) IOL bietet Chirurgen und Patienten
    eine Premium-IOL, die ein durchgehendes qualitativ hochwertiges Sehen
    ermöglicht.[2-4] Ein großes Dankeschön an unser Team für den kontinuierlichen
    Einsatz, gutes Sehen zu ermöglichen und den komplexen Sehbedürfnissen von
    Patienten gerecht zu werden."

    "Unsere Gewinner des MedTech Breakthrough Award 2025 verschieben die Grenzen des
    Machbaren im Gesundheitswesen, verbessern die Patientenversorgung,
    transformieren Abläufe und liefern weltweit bessere Gesundheitsresultate", sagt
    Steve Johansson, Managing Director von MedTech Breakthrough. "Von
    fortschrittlichen KI-Anwendungen bis hin zu Innovationen in der Fernversorgung
    und der personalisierten Medizin - die Gewinner des diesjährigen Programms
    führen uns in eine Zukunft, in der innovative Technologien die Art und Weise
    revolutionieren, wie wir gesundheitliche Probleme verhindern, diagnostizieren
    und behandeln. Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich."
