Die TECNIS PureSee Intraokularlinse** von Johnson & Johnson bekommt einzigartige Auszeichnung
den MedTech Breakthrough Award 2025 (FOTO)
Hamburg (ots) - Johnson & Johnson* wurde mit dem MedTech Breakthrough Award 2025
für die innovative Technologie der TECNIS PureSee(TM) Intraokularlinse (IOL)**
ausgezeichnet. Im Rahmen des MedTech-Breakthrough-Award-Programms werden
herausragende Innovatoren im Bereich der digitalen Gesundheit und Medizintechnik
prämiert. Ein internationales, jährliches Preisverleihungsprogramm würdigt
herausragende Produkte und Unternehmen in diesem Bereich. Die Auszeichnung wird
von einer unabhängigen Marktforschungsorganisation verliehen, die die besten
Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Gesundheits- und
Medizintechnikmarkt ermittelt. Ausgezeichnet werden Produkte, die eine
entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung,
der Kostensenkung und der Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit spielen.
Für das diesjährige Programm gab es Tausende Nominierungen aus über 18 Ländern
weltweit.
Die Kataraktchirurgie ist mit 28 Millionen Eingriffen im Jahr die weltweit am
häufigsten durchgeführte Operation. Allerdings erhalten nur 10 - 15 % der
Patienten moderne Intraokularlinsen, die speziell zur Korrektur von
Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) und Presbyopie (Altersweitsichtigkeit)
entwickelt wurden.[1] Die TECNIS PureSee(TM) IOL ermöglicht eine durchgehende
exzellente Sehleistung im Fern- und Intermediärbereich sowie einen funktionellen
Nahvisus mit erhöhter Brillenunabhängigkeit.[2-5]
"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung für die TECNIS PureSee(TM) IOL, unsere
neueste Innovation im branchenführenden Portfolio der Presbyopie-korrigierenden
IOL, zu erhalten", sagt Peter Menziuso***, Company Group Chairman, Vision, bei
Johnson & Johnson. "Die TECNIS PureSee(TM) IOL bietet Chirurgen und Patienten
eine Premium-IOL, die ein durchgehendes qualitativ hochwertiges Sehen
ermöglicht.[2-4] Ein großes Dankeschön an unser Team für den kontinuierlichen
Einsatz, gutes Sehen zu ermöglichen und den komplexen Sehbedürfnissen von
Patienten gerecht zu werden."
"Unsere Gewinner des MedTech Breakthrough Award 2025 verschieben die Grenzen des
Machbaren im Gesundheitswesen, verbessern die Patientenversorgung,
transformieren Abläufe und liefern weltweit bessere Gesundheitsresultate", sagt
Steve Johansson, Managing Director von MedTech Breakthrough. "Von
fortschrittlichen KI-Anwendungen bis hin zu Innovationen in der Fernversorgung
und der personalisierten Medizin - die Gewinner des diesjährigen Programms
führen uns in eine Zukunft, in der innovative Technologien die Art und Weise
revolutionieren, wie wir gesundheitliche Probleme verhindern, diagnostizieren
und behandeln. Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Johnson & Johnson - 853260 - US4781601046
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Johnson & Johnson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
1435905 schrieb 16.07.25, 15:27
Johnson&Johnson hat heute Quartalszahlen vorgelegt und dabei Erwartungen übertroffen. Ebenfalls positiv ist die Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr:mitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-07/6592046…
Wenn sie nun irgendwann das leidige Thema Klagen ad acta legen könnten...
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-07/6592046…
Wenn sie nun irgendwann das leidige Thema Klagen ad acta legen könnten...
Medimod05 schrieb 30.11.24, 14:59
Bild: 9544_20241130145846_IMG_7924mitdiskutieren »
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.
Habe ich heute bei einem sozialen Netzwerk gesehen. Eine interessante Darstellung wie ich finde…
Grundsätzlich ist bei einem Arrangement bei einem der Werte deren Patente für die Blockbuster Medikamente in den nächsten 3 Jahre ablaufen darauf zu achten, dass interessant „Neuwirkstoffe“ bis dahin auf den Markt kommen oder aber diese durch Zukäufe ersetzt werden.
mp2019 schrieb 15.08.24, 14:36
J&J hat genügend Unterstützung von Klägern für einen 6,5 Milliarden Dollar schweren Talkvergleich - Bloombergmitdiskutieren »
inem Bericht von Bloomberg zufolge hat Johnson & Johnson eine wichtige Hürde für seinen 6,5-Milliarden-Dollar-Vergleich für Zehntausende von Klagen genommen, in denen behauptet wird, dass sein Babypuder und andere Talkprodukte Krebs verursacht haben.
Laut Bloomberg haben mehr als 75% der Kläger für den Vorschlag gestimmt. Damit hat das Unternehmen eine Hürde für den dritten Versuch genommen, eine Tochtergesellschaft unter Insolvenzschutz zu stellen, um den Rechtsstreit beizulegen.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/JOHNSON-JOHNSON-4832/news/J-J-hat-genugend-Unterstutzung-von-Klagern-fur-einen-6-5-Milliarden-Dollar-schweren-Talkvergleic-47628713/
inem Bericht von Bloomberg zufolge hat Johnson & Johnson eine wichtige Hürde für seinen 6,5-Milliarden-Dollar-Vergleich für Zehntausende von Klagen genommen, in denen behauptet wird, dass sein Babypuder und andere Talkprodukte Krebs verursacht haben.
Laut Bloomberg haben mehr als 75% der Kläger für den Vorschlag gestimmt. Damit hat das Unternehmen eine Hürde für den dritten Versuch genommen, eine Tochtergesellschaft unter Insolvenzschutz zu stellen, um den Rechtsstreit beizulegen.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/JOHNSON-JOHNSON-4832/news/J-J-hat-genugend-Unterstutzung-von-Klagern-fur-einen-6-5-Milliarden-Dollar-schweren-Talkvergleic-47628713/
