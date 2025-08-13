den MedTech Breakthrough Award 2025 (FOTO)

Hamburg (ots) - Johnson & Johnson* wurde mit dem MedTech Breakthrough Award 2025für die innovative Technologie der TECNIS PureSee(TM) Intraokularlinse (IOL)**ausgezeichnet. Im Rahmen des MedTech-Breakthrough-Award-Programms werdenherausragende Innovatoren im Bereich der digitalen Gesundheit und Medizintechnikprämiert. Ein internationales, jährliches Preisverleihungsprogramm würdigtherausragende Produkte und Unternehmen in diesem Bereich. Die Auszeichnung wirdvon einer unabhängigen Marktforschungsorganisation verliehen, die die bestenUnternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Gesundheits- undMedizintechnikmarkt ermittelt. Ausgezeichnet werden Produkte, die eineentscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung,der Kostensenkung und der Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit spielen.Für das diesjährige Programm gab es Tausende Nominierungen aus über 18 Ländernweltweit.Die Kataraktchirurgie ist mit 28 Millionen Eingriffen im Jahr die weltweit amhäufigsten durchgeführte Operation. Allerdings erhalten nur 10 - 15 % derPatienten moderne Intraokularlinsen, die speziell zur Korrektur vonAstigmatismus (Hornhautverkrümmung) und Presbyopie (Altersweitsichtigkeit)entwickelt wurden.[1] Die TECNIS PureSee(TM) IOL ermöglicht eine durchgehendeexzellente Sehleistung im Fern- und Intermediärbereich sowie einen funktionellenNahvisus mit erhöhter Brillenunabhängigkeit.[2-5]"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung für die TECNIS PureSee(TM) IOL, unsereneueste Innovation im branchenführenden Portfolio der Presbyopie-korrigierendenIOL, zu erhalten", sagt Peter Menziuso***, Company Group Chairman, Vision, beiJohnson & Johnson. "Die TECNIS PureSee(TM) IOL bietet Chirurgen und Patienteneine Premium-IOL, die ein durchgehendes qualitativ hochwertiges Sehenermöglicht.[2-4] Ein großes Dankeschön an unser Team für den kontinuierlichenEinsatz, gutes Sehen zu ermöglichen und den komplexen Sehbedürfnissen vonPatienten gerecht zu werden.""Unsere Gewinner des MedTech Breakthrough Award 2025 verschieben die Grenzen desMachbaren im Gesundheitswesen, verbessern die Patientenversorgung,transformieren Abläufe und liefern weltweit bessere Gesundheitsresultate", sagtSteve Johansson, Managing Director von MedTech Breakthrough. "Vonfortschrittlichen KI-Anwendungen bis hin zu Innovationen in der Fernversorgungund der personalisierten Medizin - die Gewinner des diesjährigen Programmsführen uns in eine Zukunft, in der innovative Technologien die Art und Weiserevolutionieren, wie wir gesundheitliche Probleme verhindern, diagnostizierenund behandeln. Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich."