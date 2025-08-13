Satte Gewinne adé? Resto-Kette Brinker bringt Zahlen

Brinker International servierte am Mittwoch die Quartalszahlen für das vierte Quartal zum 25. Juni 2025 – und ließ gleich noch einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 folgen. Zu der Kette gehören Chili’s Grill & Bar und Maggiano’s Little Italy. Die Anteilsscheine erlebten zu Beginn des Jahres 2024 einen kometenhaften Anstieg, der Ende Januar 2025 zum Erliegen kam. In dieser Zeitspanne verdreifachte sich der Wert der Aktie.

Im aktuellen Geschäftsbericht übertrifft der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im vierten Quartal von 2,49 US-Dollar die Erwartungen der Analysten um 0,02 US-Dollar. Der Quartalsumsatz beläuft sich auf 1,46 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit den Vorjahreswert um 20 Millionen US-Dollar.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Vielleich hatten sich die Anleger hier mehr erhofft. Denn die Aktie schoss vorbörslich zeitweise um bis zu 7 Prozent nach unten, ehe sie zur Erholung einsetzte, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsbericht sich immer noch mit negativen Vorzeichen bewegt.

Zum soliden, den Erwartungen der Analysten entsprechenden Ergebnis trugen besonders die Chili’s-Restaurants bei.

"Chili’s lieferte erneut ein starkes Quartal mit einem Umsatzplus von 24 Prozent, getragen von einem Besucheranstieg von 16 Prozent", sagt Kevin Hochman, Präsident & CEO von Brinker International.

Damit haben wir im vierten Quartal ein zweijähriges Umsatzwachstum von 39 Prozent und ein dreijähriges von 45 Prozent erreicht. Mit diesem nachhaltigen Schwung und einer starken Pipeline an Initiativen sind wir zuversichtlich, dass wir Umsatz und Besucherzahlen im Fiskaljahr 2026 weiter steigern können."

Der Umsatz des Unternehmens belief sich im vierten Quartal des Fiskaljahres 2025 auf 1.448,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 1.196,5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2024. Die vergleichbaren Restaurantumsätze stiegen um 21,3 Prozent, davon 23,7 Prozent bei Chili’s. Das Umsatzwachstum von Chili’s in diesem Quartal wurde vor allem durch steigende Besucherzahlen angetrieben, hieß es in der Pressemitteilung der Restaurant-Kette.

Im August 2025 genehmigte der Vorstand des Unternehmens eine zusätzliche Summe von 400 Millionen US-Dollar im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Brinker International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 128EUR auf Tradegate (13. August 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.