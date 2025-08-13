    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Hohe Dynamik und aufstrebende Regionen treiben Wachstum (FOTO)

    Hamburg/Lissabon (ots) -

    - Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent und Preiswachstum um rund 9 Prozent
    bestätigen starke Kundennachfrage und Attraktivität des Marktes
    - Exklusives Quinta do Lago an der Algarve erzielt Spitzenpreise von bis zu
    12.800 Euro pro Quadratmeter
    - Aufwärtstrend setzt sich 2025 insbesondere bei Premium- und Luxusimmobilien in
    Metropolen und Küstenregionen weiter fort

    Der portugiesische Immobilienmarkt zeigt eine deutliche Erholung und einen
    klaren Aufwärtstrend: Mit einem Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent im
    vergangenen Jahr demonstriert der Markt sowohl seine inhärente Stärke als auch
    seine hohe Attraktivität für Immobilieninvestitionen. Gleichzeitig stiegen die
    Immobilienpreise im Durchschnitt um rund 9 Prozent - ein deutliches Zeichen für
    die anhaltend starke Nachfrage in allen Regionen des Landes. Dies geht aus dem
    neuen " Engel & Völkers Marktbericht Portugal 2024/2025 (https://drive.google.co
    m/file/d/1CrDa-OMZyM3SKQQpdBTnjR4yZNF7KEL_/view?usp=sharing) " hervor, der die
    aktuellen Entwicklungen und Trends des portugiesischen Immobilienmarktes
    beleuchtet. "Das gestiegene Transaktionsvolumen und die spürbar positive
    Preisentwicklung unterstreichen das nachhaltige Wachstum sowie das langfristige
    Wertsteigerungspotenzial des Marktes", sagt Juan-Galo Macià, Präsident von Engel
    & Völkers Iberien & Südamerika. "Damit ist Portugal als Investitionsstandort für
    internationale und einheimische Immobilienkunden gleichermaßen attraktiv."

    Im Aufwind: Hohe Marktdynamik und aufstrebende Regionen

    Das solide Wirtschaftswachstum Portugals spiegelt sich auch in der positiven
    Entwicklung des Immobilienmarktes wider. Der zuletzt deutliche Anstieg der
    Transaktionen wird auch wesentlich durch einen Anstieg der Käufe durch
    Einheimische um rund 15 Prozent getragen, ergänzt durch eine ungebrochen hohe
    Nachfrage internationaler Kundengruppen. Besonders dynamisch entwickelten sich
    im Jahr 2024 die Regionen Vila Nova de Gaia, Setúbal und Lissabon, mit
    signifikanten Zuwächsen von bis zu 37 Prozent bei den Immobilientransaktionen.
    Mit Blick auf die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Immobilien zeigen
    sich deutliche regionale Unterschiede. Den stärksten Anstieg verzeichneten Faro,
    Comporta und Albufeira mit bis zu 44 Prozent.

    Im Süden Portugals an der Algarve verzeichnete das Villenviertel Quinta do Lago
    mit 12.800 Euro pro Quadratmeter den höchsten Preis unter allen analysierten
    Regionen. Das exklusive Resort mit Villen in zeitgenössischer und mediterraner
    Architektur ist aufgrund seiner Privatsphäre, Ruhe und Nähe zur Natur besonders
    bei internationalen High Net Worth Individuals sehr begehrt. Albufeira liegt mit
