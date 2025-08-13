Portugals Immobilienmarkt im Aufschwung
Hohe Dynamik und aufstrebende Regionen treiben Wachstum (FOTO)
Hamburg/Lissabon (ots) -
- Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent und Preiswachstum um rund 9 Prozent
bestätigen starke Kundennachfrage und Attraktivität des Marktes
- Exklusives Quinta do Lago an der Algarve erzielt Spitzenpreise von bis zu
12.800 Euro pro Quadratmeter
- Aufwärtstrend setzt sich 2025 insbesondere bei Premium- und Luxusimmobilien in
Metropolen und Küstenregionen weiter fort
Der portugiesische Immobilienmarkt zeigt eine deutliche Erholung und einen
klaren Aufwärtstrend: Mit einem Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent im
vergangenen Jahr demonstriert der Markt sowohl seine inhärente Stärke als auch
seine hohe Attraktivität für Immobilieninvestitionen. Gleichzeitig stiegen die
Immobilienpreise im Durchschnitt um rund 9 Prozent - ein deutliches Zeichen für
die anhaltend starke Nachfrage in allen Regionen des Landes. Dies geht aus dem
neuen " Engel & Völkers Marktbericht Portugal 2024/2025 (https://drive.google.co
m/file/d/1CrDa-OMZyM3SKQQpdBTnjR4yZNF7KEL_/view?usp=sharing) " hervor, der die
aktuellen Entwicklungen und Trends des portugiesischen Immobilienmarktes
beleuchtet. "Das gestiegene Transaktionsvolumen und die spürbar positive
Preisentwicklung unterstreichen das nachhaltige Wachstum sowie das langfristige
Wertsteigerungspotenzial des Marktes", sagt Juan-Galo Macià, Präsident von Engel
& Völkers Iberien & Südamerika. "Damit ist Portugal als Investitionsstandort für
internationale und einheimische Immobilienkunden gleichermaßen attraktiv."
Im Aufwind: Hohe Marktdynamik und aufstrebende Regionen
Das solide Wirtschaftswachstum Portugals spiegelt sich auch in der positiven
Entwicklung des Immobilienmarktes wider. Der zuletzt deutliche Anstieg der
Transaktionen wird auch wesentlich durch einen Anstieg der Käufe durch
Einheimische um rund 15 Prozent getragen, ergänzt durch eine ungebrochen hohe
Nachfrage internationaler Kundengruppen. Besonders dynamisch entwickelten sich
im Jahr 2024 die Regionen Vila Nova de Gaia, Setúbal und Lissabon, mit
signifikanten Zuwächsen von bis zu 37 Prozent bei den Immobilientransaktionen.
Mit Blick auf die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Immobilien zeigen
sich deutliche regionale Unterschiede. Den stärksten Anstieg verzeichneten Faro,
Comporta und Albufeira mit bis zu 44 Prozent.
Im Süden Portugals an der Algarve verzeichnete das Villenviertel Quinta do Lago
mit 12.800 Euro pro Quadratmeter den höchsten Preis unter allen analysierten
Regionen. Das exklusive Resort mit Villen in zeitgenössischer und mediterraner
Architektur ist aufgrund seiner Privatsphäre, Ruhe und Nähe zur Natur besonders
bei internationalen High Net Worth Individuals sehr begehrt. Albufeira liegt mit
- Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent und Preiswachstum um rund 9 Prozent
bestätigen starke Kundennachfrage und Attraktivität des Marktes
- Exklusives Quinta do Lago an der Algarve erzielt Spitzenpreise von bis zu
12.800 Euro pro Quadratmeter
- Aufwärtstrend setzt sich 2025 insbesondere bei Premium- und Luxusimmobilien in
Metropolen und Küstenregionen weiter fort
Der portugiesische Immobilienmarkt zeigt eine deutliche Erholung und einen
klaren Aufwärtstrend: Mit einem Anstieg der Transaktionen um 14,5 Prozent im
vergangenen Jahr demonstriert der Markt sowohl seine inhärente Stärke als auch
seine hohe Attraktivität für Immobilieninvestitionen. Gleichzeitig stiegen die
Immobilienpreise im Durchschnitt um rund 9 Prozent - ein deutliches Zeichen für
die anhaltend starke Nachfrage in allen Regionen des Landes. Dies geht aus dem
neuen " Engel & Völkers Marktbericht Portugal 2024/2025 (https://drive.google.co
m/file/d/1CrDa-OMZyM3SKQQpdBTnjR4yZNF7KEL_/view?usp=sharing) " hervor, der die
aktuellen Entwicklungen und Trends des portugiesischen Immobilienmarktes
beleuchtet. "Das gestiegene Transaktionsvolumen und die spürbar positive
Preisentwicklung unterstreichen das nachhaltige Wachstum sowie das langfristige
Wertsteigerungspotenzial des Marktes", sagt Juan-Galo Macià, Präsident von Engel
& Völkers Iberien & Südamerika. "Damit ist Portugal als Investitionsstandort für
internationale und einheimische Immobilienkunden gleichermaßen attraktiv."
Im Aufwind: Hohe Marktdynamik und aufstrebende Regionen
Das solide Wirtschaftswachstum Portugals spiegelt sich auch in der positiven
Entwicklung des Immobilienmarktes wider. Der zuletzt deutliche Anstieg der
Transaktionen wird auch wesentlich durch einen Anstieg der Käufe durch
Einheimische um rund 15 Prozent getragen, ergänzt durch eine ungebrochen hohe
Nachfrage internationaler Kundengruppen. Besonders dynamisch entwickelten sich
im Jahr 2024 die Regionen Vila Nova de Gaia, Setúbal und Lissabon, mit
signifikanten Zuwächsen von bis zu 37 Prozent bei den Immobilientransaktionen.
Mit Blick auf die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Immobilien zeigen
sich deutliche regionale Unterschiede. Den stärksten Anstieg verzeichneten Faro,
Comporta und Albufeira mit bis zu 44 Prozent.
Im Süden Portugals an der Algarve verzeichnete das Villenviertel Quinta do Lago
mit 12.800 Euro pro Quadratmeter den höchsten Preis unter allen analysierten
Regionen. Das exklusive Resort mit Villen in zeitgenössischer und mediterraner
Architektur ist aufgrund seiner Privatsphäre, Ruhe und Nähe zur Natur besonders
bei internationalen High Net Worth Individuals sehr begehrt. Albufeira liegt mit
Autor folgen