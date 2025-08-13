Humanoid Global kündigt Uplisting an den OTCQB-Markt an

Vancouver, BC – 13. August 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ((CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Beschleunigung eines Portfolios wegweisender Unternehmen im Bereich humanoider Robotik und embodied KI, freut sich bekannt zu geben, dass die Genehmigung für das Uplisting seiner Stammaktien vom OTC Pink Sheets an den OTCQB-Markt („OTCQB“) erteilt wurde. Die Stammaktien des Unternehmens werden ab heute unter dem unveränderten Börsenkürzel „RBOHF“ am OTCQB gehandelt.

Die Notierung am OTCQB stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Investoren zu erhöhen. Dieser strategische Schritt dürfte die Liquidität verbessern und die Reichweite von Humanoid Global auf dem US-Anlagemarkt ausweiten.

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben und nun in den USA gelistet zu sein. Es gibt eine erhebliche Nachfrage von Investoren aus den Vereinigten Staaten nach Chancen im Bereich humanoider Robotik wie der unseren, und wir sind erfreut, dass es diesen Investoren nun leichter möglich ist, an unserem Wachstum teilzuhaben“, sagte Joshua Matettore, CEO von Humanoid Global.

-##-

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und embodied KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern. Weitere Informationen: https://www.humanoidglobal.ai/