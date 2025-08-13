Peter Thiel unterstützte Kryptobörse Bullish feiert Mega-IPO!

Damit wird Bullish mit rund 5,41 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Handel an der New York Stock Exchange beginnt am Mittwoch unter dem Tickersymbol BLSH . Die Emission wurde von JPMorgan, Jefferies und Citigroup begleitet. BlackRock und ARK Invest signalisierten Kaufinteresse für Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar.

Die von Peter Thiel unterstützte Kryptobörse Bullish hat bei ihrem lang erwarteten Börsengang in den USA 1,11 Milliarden US-Dollar eingespielt und den Ausgabepreis ihrer Aktien über die bereits angehobene Spanne hinaus festgesetzt. Das Unternehmen platzierte 30 Millionen Aktien zu 37 US-Dollar pro Stück – oberhalb der zuletzt erhöhten Range von 32 bis 33 US-Dollar, wie Bloomberg berichtete.

Zweiter IPO-Versuch nach geplatztem SPAC-Deal

Der Börsengang markiert den zweiten Anlauf des 2021 gegründeten Unternehmens, an die Börse zu gehen. Ein ursprünglich geplanter SPAC-Merger mit einer Bewertung von rund 9 Milliarden US-Dollar scheiterte 2022. Seither hat Bullish seinen Fokus auf institutionelle Investoren geschärft und bietet Spot-, Margin- und Derivatehandel in Verbindung mit DeFi-Protokollen an.

CEO Tom Farley, ehemaliger Präsident der NYSE, führt das in den Cayman Islands ansässige Unternehmen. Neben der Handelsplattform betreibt Bullish auch die Krypto-Nachrichtenseite CoinDesk, die Marktindizes, Daten und Analysen anbietet.

Starke Nachfrage und politischer Rückenwind

Laut Insiderangaben gegenüber Bloomberg war der Börsengang mehr als 20-fach überzeichnet. Die Emission profitierte von einem wieder anziehenden US-Kapitalmarkt für Krypto-Unternehmen.

Neue gesetzliche Rahmenbedingungen wie der GENIUS Act und die zuletzt starke Performance am Kryptomarkt haben die Investorenstimmung befeuert. Im Juni sorgte der Börsengang des Stablecoin-Emittenten Circle (CRCL) für Schlagzeilen, nachdem dessen Aktien binnen weniger Wochen um 500 Prozent gestiegen waren. Auch BitGo, Figure Technology und Grayscale haben in den vergangenen Monaten Börsenpläne eingereicht.

Strategische Großinvestoren und Eigentümerstruktur

Zu den größten Anteilseignern zählen Block.one-CEO Brendan Blumer mit einem erwarteten Anteil von 30,1 Prozent sowie Bullish-Boardmember Kokuei Yuan mit 26,7 Prozent.

Mit einem kumulierten Handelsvolumen von über 1,25 Billionen US-Dollar seit der Plattform-Launch im Jahr 2021 positioniert sich Bullish als Schwergewicht im institutionellen Krypto-Trading – und als einer der prominentesten Neuzugänge auf dem US-Börsenparkett.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

