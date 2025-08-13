Börsen Update
Börsen Update Europa - 13.08. - FTSE Athex 20 stark +2,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.200,39 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Zalando +2,55 %, Bayer +2,48 %, Fresenius +2,09 %
Flop-Werte: Brenntag -2,40 %, Continental -1,71 %, Merck -1,15 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:58) bei 31.147,70 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: TUI +6,81 %, RENK Group +3,50 %, HENSOLDT +2,52 %
Flop-Werte: Stroeer -5,32 %, GEA Group -2,98 %, Evotec -2,60 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.756,45 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Draegerwerk +5,74 %, HENSOLDT +2,52 %, ATOSS Software +1,29 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -64,39 %, Formycon -4,64 %, Jenoptik -3,13 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:46) bei 5.379,77 PKT und steigt um +0,46 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,48 %, Bayer +2,48 %, Rheinmetall +1,70 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,50 %, Schneider Electric -1,31 %, TotalEnergies -1,11 %
Der ATX bewegt sich bei 4.719,82 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Telekom Austria +0,96 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,73 %, BAWAG Group +0,45 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,42 %, Raiffeisen Bank International -2,29 %, voestalpine -1,34 %
Der SMI bewegt sich bei 11.904,57 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Amrize +2,05 %, Zurich Insurance Group +0,62 %, CIE Financiere Richemont +0,60 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,20 %, Givaudan -0,96 %, Sika -0,86 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.794,15 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Kering +1,65 %, EssilorLuxottica +1,64 %, Thales +1,47 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,31 %, STMicroelectronics -1,21 %, Societe Generale -1,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.607,43 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: AstraZeneca +2,26 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,10 %, Swedbank Shs(A) +0,91 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,74 %, SKF (B) -0,78 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,69 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.230,00 PKT und steigt um +2,55 %.
Top-Werte: Viohalco +2,91 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,28 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,99 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,18 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,65 %, Public Power -0,07 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.