Börsen Update Europa - 13.08. - FTSE Athex 20 stark +2,55 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:58) bei 31.147,70 PKT und steigt um 0,00 %. Top-Werte: TUI +6,81 %, RENK Group +3,50 %, HENSOLDT +2,52 % Flop-Werte: Stroeer -5,32 %, GEA Group -2,98 %, Evotec -2,60 %

Der DAX bewegt sich bei 24.200,39 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: Zalando +2,55 %, Bayer +2,48 %, Fresenius +2,09 % Flop-Werte: Brenntag -2,40 %, Continental -1,71 %, Merck -1,15 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.756,45 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Draegerwerk +5,74 %, HENSOLDT +2,52 %, ATOSS Software +1,29 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -64,39 %, Formycon -4,64 %, Jenoptik -3,13 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:46) bei 5.379,77 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +4,48 %, Bayer +2,48 %, Rheinmetall +1,70 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,50 %, Schneider Electric -1,31 %, TotalEnergies -1,11 %

Der ATX bewegt sich bei 4.719,82 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Telekom Austria +0,96 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,73 %, BAWAG Group +0,45 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,42 %, Raiffeisen Bank International -2,29 %, voestalpine -1,34 %

Der SMI bewegt sich bei 11.904,57 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Amrize +2,05 %, Zurich Insurance Group +0,62 %, CIE Financiere Richemont +0,60 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,20 %, Givaudan -0,96 %, Sika -0,86 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.794,15 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Kering +1,65 %, EssilorLuxottica +1,64 %, Thales +1,47 %

Flop-Werte: Schneider Electric -1,31 %, STMicroelectronics -1,21 %, Societe Generale -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.607,43 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: AstraZeneca +2,26 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,10 %, Swedbank Shs(A) +0,91 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,74 %, SKF (B) -0,78 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,69 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.230,00 PKT und steigt um +2,55 %.

Top-Werte: Viohalco +2,91 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,28 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,99 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,18 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,65 %, Public Power -0,07 %