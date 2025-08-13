Draegerwerk Aktie klettert deutlich - 13.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Draegerwerk Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,74 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Draegerwerk über einen Zuwachs von +8,87 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um -1,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +41,89 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,19 % 1 Monat -3,35 % 3 Monate +8,87 % 1 Jahr +45,16 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,42 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.