Sranan Gold startet bis zu 10.000 m Diamantbohrungen auf dem Tapanahony-Projekt

Wenige Wochen nach Abschluss der erfolgreichen Finanzierungsrunde über 8,4 Mio. CAD hat der in Surinam aktive Goldexplorer Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN; FSE: P84) auf seinem 29.000 ha großen Tapanahony Projekt mit der ersten Diamantbohrung begonnen. Das Unternehmen plant auf dem Projekt bis zu 10.000 Meter an Bohrungen. Das erste Bohrloch wurde unmittelbar westlich der Tagebaugrube Randy’s Pit niedergebracht, die von der lokalen Bevölkerung betrieben wird. (siehe Drohnenaufnahme Abbildung 1). Die Bohrung ist aktuell noch im Gang. Aufgrund der ermutigenden visuellen Befunde hat das Management entschieden, das Bohrloch auf eine Tiefe von mehr als 200 m fortzusetzen. Zunächst war nur eine Bohrtiefe von 150 Meter geplant. Damit wäre diese Bohrung die tiefste Bohrung, die je auf dem Projekt durchgeführt wurde. Der Vorgänger Iamgold hatte bei seiner Erkundung im Jahr 2021 in der Regel nur bis zu Tiefen von 120 m gebohrt und seinerzeit insgesamt rund 4.000 m gebohrt.

Gezielte Exploration auf dem Randy-Trend

Die ersten Bohrungen von Sranan konzentrieren sich auf den so genannten Randy-Trend, weil von dort die meisten Daten verfügbar sind. Die Explorationsansatz stützt sich auf die positiven Bohrergebnissen von Iamgold, den Kleinbergbau durch Mitglieder der lokalen Gemeinde sowie auf jüngste geologische und Lidar-Interpretationen. Bei Stichproben aus frischen Schächten in der Randy-Grube hat Sranan Gold vor Kurzem Goldwerte von bis zu 76,6 Gramm pro Tonne (g/t) und 23,7 g/t Gold ermittelt. Bei Grabenkanalproben rund 450 Meter südlich der Nordspitze der Randy Grube wurden auf einer Länge von 5 Metern 36,7 g/t Gold gemessen.

Abbildung1: Aktuelles Drohnenbild in Richtung Norden zeigt Bohrloch 25RADD-001 westlich des Tagebaus von Randy’s Pit. Rund 450 Meter südlich der Grube haben die Geologen im 12 Meter langen Grabenkanal 25RACH-001 einen Abschnitt von 5 Metern mit 36,7 g/t Gold gemessen. Sie vermuten, dass es sich um die Fortsetzung der Mineralisierung der Randy’s Pit handeln könnte.

Dr. Dennis LaPoint, Executive VP of Exploration and Corporate Development, kommentierte: „Die Drohnenaufnahme ist ein hervorragendes Beispiel für das Potenzial des Randy-Trends. Die Schächte mit Stichproben von bis zu 6,5 g/t Gold wurden von Iamgold und den lokalen Bergbauunternehmen übersehen, und der Bereich des Grabens 25RACH-001 wurde noch nicht erkundet. Wir freuen uns darauf, systematische Diamantbohrungen durchzuführen, um den Streich und die Tiefe des Randy-Trends zu untersuchen.“

Sranan plant, die Ergebnisse der historischen Bohrungen von Iamgold zu validieren, da keine Bohrkerne erhalten geblieben sind und in den Bohrprotokollen strukturelle und lithologische Daten fehlen. Das Unternehmen nutzt die Erfahrung seines Teams mit strukturellen Kontrollen der Mineralisierung, die es bei anderen Goldprojekten im Guiana Shield gesammelt hat, und verwendet orientierte Bohrkerne, um die Scherung und die Ausrichtung der Adern besser zu verstehen. Die Bohrproben werden gemäß den üblichen Betriebs- und QA/QC-Verfahren protokolliert, fotografiert und geschnitten. Die ersten Proben werden versandt, sobald sie protokolliert und beprobt sind.

