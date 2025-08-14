    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Chip-Hype ohne Ende

    Weiterer massiver Kursschub wird für Nvidia erwartet!

    Piper Sandler erwartet starke Nvidia-Zahlen und sieht erhebliches Kurspotenzial dank anhaltend hoher Chip-Nachfrage und zusätzlicher China-Umsätze.

    • Piper Sandler hebt Nvidia-Kursziel auf 225 USD an.
    • Hohe Chip-Nachfrage übersteigt aktuelle Kapazitäten.
    • Analysten erwarten starke Quartalszahlen am 27. August.
    Chip-Hype ohne Ende - Weiterer massiver Kursschub wird für Nvidia erwartet!
    Zwei Wochen vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen hat das US-Analysehaus Piper Sandler seine Prognosen für den Chiphersteller Nvidia nach oben geschraubt. Das Kursziel steigt von 180 auf 225 US-Dollar je Aktie – ein Signal für rund 23 Prozent Kurspotenzial. Die Einstufung bleibt auf "Overweight".

    "Wir erwarten ein weiteres starkes Quartal von Nvidia und sehen Aufwärtspotenzial sowohl für das Juli- als auch für das Oktober-Quartal", erklärte Analyst Harsh Kumar. Zwar liege das eigene Modell für das laufende Quartal weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und für Oktober leicht darunter, doch die jüngsten positiven Aussagen großer US-Cloud-Anbieter sowie zusätzliche Umsätze aus China könnten für positive Überraschungen sorgen.

    Laut Daten der Analyseplattform TipRanks zählt Harsh Kumar zu den erfolgreichsten Wall-Street-Analysten. Mit einer Erfolgsquote von 70 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite pro Empfehlung von 29,30 Prozent belegt er derzeit Platz 13 im Gesamtranking der Plattform.

    Anhaltend hohe Nachfrage übertrifft Kapazitäten

    Laut Kumar bleibt Nvidia in einer Lage, in der die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt – ein Zustand, der bis Jahresende anhalten dürfte. Selbst ohne die chinesischen Umsätze übertreffe die Nachfrage im Bereich High Performance Computing (HPC) in den USA die aktuelle Lieferfähigkeit der neuesten Chip-Architekturen. Verschärft werde die Situation durch Änderungen am Rack-Design sowie Verzögerungen bei der Einführung des GB200-Chips.

    Starke Kursentwicklung 2025 – Markt blickt auf 27. August

    Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 26 Prozent zugelegt. Die nächsten Quartalszahlen werden am 27. August veröffentlicht. Laut FactSet rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,00 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 45,76 Milliarden US-Dollar.

    Die Mehrzahl der Analysten bleibt optimistisch. Von 65 durch LSEG erfassten Analysten empfehlen 58 den Wert zum Kauf oder starken Kauf.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



