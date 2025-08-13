S&P 500 mit neuem Rekord

Der S&P 500 Index hat sich nach dem kurzen Zoll-Schock aus April dieses Jahres sehr schnell wieder erholen können und tendierte die letzten Monate über zurück zu seinem Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres bei 6.147 Punkten. Ende Juni konnte auch diese markante Hürde mit Leichtigkeit überwunden werden und erlaubte es dem Barometer mittelfristig ein frisches Folgekaufsignal zu aktivieren, mutmaßlich am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Genau dorthin tendiert das Barometer wieder mit voller Kraft, hält aber noch genügend Potenzial für einen Long-Einstieg bereit.

Der erfolgreiche Anstieg über das Julihoch bei 6.427 Punkten eröffnet nun wieder die Möglichkeit eines Long-Engagements mit einem übergeordneten Ziel am 138,2 % Fibo und der Kursmarke von 6.647 Zählern. Dabei können die Augusttiefs als Stoppniveau angesetzt werden, falls der Markt doch noch in unruhiges Fahrwasser geraten sollte. Dies würde jedoch gegen die aktuelle Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers sprechen. Auf der Unterseite dürfte der Index erst unter 6.200 Punkten größere Korrekturtendenzen aufzeigen und bis in den Bereich von glatt 6.000 Punkten zurücksetzen. An dieser Stelle könnte der Einstieg in strategische Long-Positionen überdacht werden.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Das vom Dienstag ausgehende Signal kann für den unmittelbaren Long-Einstieg beim S&P 500 Index genutzt werden, dies könnte beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK9NT4 realisiert werden. Bei einem Anstieg in die favorisierte Zielzone von 6.647 Punkten würde sich hierdurch eine Renditechance von 75 Prozent auftun. Ein Stopp angesetzt um 6.220 Zählern würde dagegen eine Verlustbegrenzung von 0,31 Euro im vorgestellten Schein erfordern. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch locker einige Wochen einplanen, ehe die Handelsidee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9NT4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,24 - 2,25 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 6.200,3169 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.200,3169 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.445,76 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3,96 Euro Hebel: 24,5 Kurschance: + 75 Prozent Börse Frankfurt

