DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 36,62EUR auf Tradegate (13. August 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



