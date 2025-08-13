    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt./bek/la

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tim Rokossa
    Analysiertes Unternehmen: Porsche SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


