Blue Cap AG: Verkauf von con-pearl GmbH an Inteplast – Prognose 2025 angepasst
Die Blue Cap AG hat ihre Beteiligung an der con-pearl GmbH erfolgreich an die Inteplast Group Corporation veräußert. Der Verkaufserlös übertrifft die Erwartungen und spiegelt eine beeindruckende Kapitalrendite wider. Dieser Schritt führt zu einer Anpassung der Prognosen für das kommende Geschäftsjahr.
Foto: Blue Cap AG
- Blue Cap AG verkauft ihre 100%-Beteiligung an der con-pearl GmbH an die Inteplast Group Corporation.
- Der Verkaufserlös liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich und übertrifft die Net Asset Value-Bewertung zum 31. Dezember 2024 um mehr als 10 %.
- Der Verkauf entspricht einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von über 60 % und einem Multiple von rund 15x.
- con-pearl ist ein international tätiger Hersteller von Leichtbau-Kunststoffprodukten, die seit 2019 zur Blue Cap gehörte.
- Aufgrund des Verkaufs passt Blue Cap ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an, mit einem erwarteten Konzernumsatz von 120 - 140 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA-Marge von 5,0 - 6,0 %.
- Blue Cap AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in Sondersituationen erwirbt und sie in ihrer Entwicklung begleitet, um sie später gewinnbringend zu verkaufen.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,57 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,200EUR das entspricht einem Plus von +3,41 % seit der Veröffentlichung.
+4,57 %
-1,12 %
+1,73 %
+7,32 %
+2,33 %
-34,33 %
-4,61 %
+197,80 %
+606,02 %
ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M
