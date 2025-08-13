73 0 Kommentare Blue Cap AG: Verkauf von con-pearl GmbH an Inteplast – Prognose 2025 angepasst

Die Blue Cap AG hat ihre Beteiligung an der con-pearl GmbH erfolgreich an die Inteplast Group Corporation veräußert. Der Verkaufserlös übertrifft die Erwartungen und spiegelt eine beeindruckende Kapitalrendite wider. Dieser Schritt führt zu einer Anpassung der Prognosen für das kommende Geschäftsjahr.

