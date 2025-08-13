Plusvisionen-Analyse
Secunet Security Networks Aktie - Zukunftsmarkt
Secunet veröffentlichte Halbjahreszahlen, worauf die Aktie zunächst ins Minus rutschte, doch die Erholung folgte rasch.
Gestern noch notierte die Aktie von Secunet Security Networks deutlich im Minus, heute geht es schon wieder kräftig aufwärts. Der Grund für dieses Auf und Ab waren, wie die Börse meint, durchwachsene Halbjahreszahlen des Münchner Cybersecurity-Unternehmens (IT-Sicherheit). Wie die längerfristigen Aussichten sind. Weiterlesen
