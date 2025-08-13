Dieselpreis gibt spürbar nach / Rückgang gegenüber der Vorwoche um 2,2 Cent je Liter / niedrigster Preis seit zwei Monaten / Benzinpreis sinkt um 0,5 Cent (FOTO)
München (ots) - Der Dieselpreis ist im Wochenverlauf auf den niedrigsten Stand
seit gut zwei Monaten gesunken, steht aber nach Einschätzung des ADAC immer noch
um einiges zu hoch. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in
Deutschland zeigt, kostet ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel 1,583 Euro -
das ist ein Minus von 2,2 Cent im Vergleich zur vergangenen Woche. Ein Liter
Super E10 ist um 0,5 Cent billiger und kostet derzeit im Schnitt 1,663 Euro.
Unter anderem haben die niedrigeren Rohölnotierungen das Abschmelzen der
Spritpreise begünstigt. So kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brent aktuell 66
US-Dollar und damit rund zwei Dollar weniger als vor Wochenfrist. Auch der im
Vergleich zum US-Dollar wieder stärker notierende Euro trägt zu einer weiteren
Entspannung bei den Kraftstoffpreisen bei. Dennoch ist aus Sicht des ADAC der
Rückgang des Dieselpreises nur ein Schritt in die richtige Richtung und sollte
sich fortsetzen.
Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel beläuft sich derzeit auf acht
Cent je Liter - größer zwar als in den letzten Wochen, aber angesichts des
steuerlichen Unterschieds von rund 20 Cent zwischen beiden Sorten bei weitem
nicht genug. Vor zwei Monaten, als sich der Dieselpreis letztmals auf dem
jetzigen Niveau befand und der Rohölpreis ähnlich stand wie aktuell, war der
Liter Diesel rund 12 Cent günstiger als Super E10. Vor diesem Hintergrund
erwartet der ADAC, dass die deutlich günstigeren Rahmenbedingungen zeitnah auch
bezogen auf den Dieselpreis bei den Tankstellenkunden ankommen.
Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zur
Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise um durchschnittlich rund 13 Cent je
Liter niedriger sind als morgens. Autoreisende sollten zudem tunlichst
Autobahntankstellen meiden, denn dort zahlt man im Mittel mehr als 40 Cent je
Liter zusätzlich. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen
bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die
aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
