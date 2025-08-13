    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    DZ BANK stuft Grand City Properties auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



