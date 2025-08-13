Blue Cap AG: con-pearl-Verkauf über Net Asset Value abgeschlossen!
Ein bedeutender Meilenstein: Blue Cap AG verkauft con-pearl GmbH mit hoher Rendite an Inteplast Group.
Foto: Blue Cap AG
- Blue Cap AG hat die 100%-Beteiligung an con-pearl GmbH an die Inteplast Group Corporation verkauft.
- Der Verkaufspreis liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich und über der letzten Net Asset Value-Bewertung.
- Der Verkauf entspricht einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von rund 60 % und einem Multiple von rund 15x.
- con-pearl ist ein Hersteller von Leichtbau-Kunststoffprodukten und hat unter Blue Cap eine erfolgreiche Transformation durchlaufen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, mit einem erwarteten Konzernumsatz von EUR 120-140 Mio. und einer Adjusted EBITDA-Marge von 5,0-6,0 %.
- Die Blue Cap AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen erwirbt und entwickelt, um sie später gewinnbringend zu verkaufen.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,00 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,500EUR das entspricht einem Plus von +1,65 % seit der Veröffentlichung.
+4,57 %
-1,12 %
+1,73 %
+7,32 %
+2,33 %
-34,33 %
-4,61 %
+197,80 %
+606,02 %
ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
