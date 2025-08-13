Zollfrei zu neuen Rekorden? – Diese Gold-Aktien könnten zünden

US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass das Edelmetall von den neuen Vergeltungszöllen ausgenommen wird. Damit beendet er Spekulationen, die vergangene Woche ein neues Allzeithoch bei den US-Gold-Futures befeuert hatten :

Zuvor hatte es widersprüchliche Signale gegeben. Ende Juli teilte die US-Zollbehörde einem Schweizer Goldveredler mit, dass dessen 1-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren nicht unter die Zollbefreiung fallen.

Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bei BNP Paribas Fortis, erwartet, dass der Goldpreis sein Kursziel von 4.000 US-Dollar übertrifft. Die Klarstellung des Präsidenten gebe dem Markt "Spielraum für neue Höhen". Gold sei seit jeher eine Währung und ein sicherer Hafen, erklärte er, und profitiere besonders in Phasen hoher Defizite, Schulden und Inflation.

Auch die UBS sieht weiteres Potenzial. Die Schweizer Bank prognostiziert bis Jahresende einen Spotpreis in London von 3.500 US-Dollar pro Unze – rund 4,5 Prozent über dem aktuellen Niveau. Zwar werde die Nachfrage nicht direkt beeinflusst, doch die jüngste Zollverwirrung könnte das Anlageverhalten verändern. "Wo und wie Anleger Gold halten, ist jetzt noch wichtiger", betonten die UBS-Strategen.

Michael Hsueh von der Deutschen Bank wies darauf hin, dass die Zollbefreiung weitgehend eingepreist war. Der Spread zwischen Futures in New York und Spotpreisen in London habe sich bereits zuvor verringert. Dennoch bleibe unklar, wie widersprüchliche Einfuhrcodes künftig gehandhabt würden.

Neben dem Metall selbst sehen die UBS-Analysten vor allem Chancen bei ausgewählten Goldproduzenten. Barrick, Endeavour, Kinross und Newmont stuft die Bank mit "Kauf" ein. Besonders Barrick biete nach schwacher Kursentwicklung ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis, während Newmont nach hohen Rückkäufen als günstig bewertet gilt. Franco-Nevada bleibt laut UBS die bevorzugte Wahl für risikoärmere Engagements.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



