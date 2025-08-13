Klondike Gold stellt Update hinsichtlich Phase-2-Explorationsprogramm bereit

Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den Phase-2-Explorationsaktivitäten des Unternehmens zu geben, nachdem das 13 Bohrungen umfassende Phase-1-Bohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Klondike-District-Projekt (das „Projekt“) erfolgreich abgeschlossen wurde. Dieses umfasst 729 Quadratkilometer Festgesteinsgold in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium (siehe Abbildung 1).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, sagte: „Die Ergebnisse der Phase-2-Kartierungen identifizieren neue Ziele, die zu einem aufregenden Phase-3-Bohrprogramm führen, das in Kürze beginnen soll. Durch die umfassende Neubewertung der regionalen Geologie von Klondike haben wir einen Großteil der bisherigen Bohrungen, Probennahmen und Kartierungen in eine 3D-Visualisierungssoftware (Leapfrog) integriert, was unser Verständnis der Goldmineralisierungsstrukturen in der Region Klondike erheblich verbessert und unsere Fähigkeit und Zuversicht gestärkt hat, goldhaltige Strukturen in wesentlich größeren Tiefen anzupeilen. Diese Modellierung liefert Informationen für die bevorstehende Phase-3-Bebohrung von Seiten- und Tiefenerweiterungen hochgradiger Golderzgangzonen.“

In Phase 1 wurden Bohrungen durchgeführt, um die Ausrichtung der bedeutsamsten Strukturen zu untersuchen, die die Goldablagerungen an vier separaten Goldvorkommen entlang eines 3,8-km-Abschnitts des Eldorado-Verwerfungskorridors begrenzen. Diese Arbeiten lieferten wichtige Informationen über die Struktur und Alteration in Bezug auf günstige Umgebungen für goldhaltige Erzgänge innerhalb des Ziels Eldorado. Die Analyseergebnisse von den 13 Bohrlöchern, die im Rahmen von Phase 1 gebohrt wurden, sind noch ausstehend. Das Phase-1-Bohrprogramm liefert Informationen für die Phase-2-Arbeiten, die dazu beitragen, detaillierte 3D-Karten der Struktur und der Lithologie für jede der vier primären Goldzonen des Unternehmens (Lone Star, Nugget, Stander und Gay Gulch) zu erstellen und diese in eine umfassende Interpretation der Goldmineralisierung für den Klondike District zu integrieren.