ROUNDUP/Kandidatur für BVB-Präsidentschaft
Watzke-Entscheidung da
- Watzke kandidiert offiziell für BVB-Präsidentenamt.
- Lunow, Amtsinhaber, reagiert positiv auf Watzkes Plan.
- Wahlkampf für BVB-Mitgliederversammlung im November.
DORTMUND (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke hat sich festgelegt und offiziell seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei Borussia Dortmund angekündigt. Bislang hatte der aktuelle Geschäftsführer der ausgegliederten BVB-Kapitalgesellschaft dies über den Sommer hin offengelassen. Hintergrund ist die überraschende Kandidatur von Amtsinhaber Reinhold Lunow, der eigentlich nicht mehr antreten sollte. Dem BVB droht nun ein monatelanger Wahlkampf.
"Bei unserer nächsten Mitgliederversammlung stelle ich mich zur Wahl als Präsident von Borussia Dortmund. Damit folge ich der Bitte der Gremien des BVB", sagte der 66 Jahre alte Watzke in einer Stellungnahme am Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Wirtschaftsrat und Ältestenrat des Clubs hatten zuletzt angekündigt, eine Kandidatur von Watzke unterstützen zu wollen.
Widersacher Lunow ist über Watzke-Entscheidung informiert
"Reinhold Lunow habe ich meine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt", sagte Watzke weiter. Lunow, der am Mittwoch seinen 72. Geburtstag feiert, äußerte such auf der Plattform X zur Watzke-Kandidatur: "Es ist gut, dass es nun Klarheit gibt zur Kandidatur von Hans-Joachim Watzke. Die Mitglieder können jetzt entscheiden, welchen Weg der e.V. in Zukunft gehen soll", schrieb Lunow.
Er sei überzeugt, dass der Weg von seinem Team und ihm "der beste ist für Borussia Dortmund" sei. "Wir freuen uns auf eine faire und respektvolle Debatte in den kommenden Wochen. Unser Ziel ist es, mit allen Beteiligten und möglichst vielen Mitgliedern in einen konstruktiven Austausch zu kommen."
Watzke ist seit 2005 Geschäftsführer beim BVB und will vor der Mitgliederversammlung im November aus diesem Amt ausscheiden. "Es wäre mir eine Ehre, wenn ich nach 20 Jahren operativer Tätigkeit unseren Verein in diesem wichtigen Amt weiterhin unterstützen könnte", sagte Watzke./lap/DP/jha
Es ist aber einfach Fakt, dass die Transferstrategie der letzten Jahre nicht zu den großen Titelgewinnen geführt hat. Von daher ist es Unsinn zu behaupten, wir müssen ständig neue Spieler verpflichten, anstatt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen.
Isak, Knauff, Rothe, um mal drei Talente zu nennen, die man besser hätte halten sollen, anstatt irgendwelche 20-30 Mio. € Spieler wie Schulz, Schürle oder Hazard zu holen.
Was sind das für 4-5 Gründe?
Denn andere BuLi Mannschaften, wie Stuttgart, Frankfurt, Leipzig oder Leverkusen haben die letzte Jahre auf eine ähnliche Strategie gesetzt und waren damit auch sehr erfolgreich.
Langsam wird es peinlich !! Die nächste Absage wird wohl nicht die letzte sein. Egal was man von diesem Transfer halten würde, es spricht Bände, dass Silva die "Dosen" angeblich bevorzugt. Aber macht ja nichts und Eile ist ja auch nicht geboten, Spieler wie Yan Couto sind für 25 Mio. immer wieder auf dem Markt und können jeder zeit verpflichtet werden, nur helfen die halt nicht weiter !!
Viele der hochgepriesenen 20-30 Mio. € Transfers haben eher enttäuscht.
Es gibt übrigens keinen einzigen Spieler, den wir für >10 Mio. € eingekauft haben, der danach die Meisterschaft mit dem BVB gewonnen hat.