    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City Properties - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City auf 14,40 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach soliden Zahlen.
    • Halbjahresbericht zeigt Wendepunkt bei Immobilienbewertungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ

    Grand City Properties

    -0,36 %
    -0,37 %
    -0,55 %
    +0,55 %
    -5,56 %
    -22,89 %
    -47,89 %
    -30,80 %
    +272,68 %
    ISIN:LU0775917882WKN:A1JXCV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 11,00 auf Tradegate (13. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -9,26 %/+27,04 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 14,40 Euro


    Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
