ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City Properties - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City auf 14,40 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach soliden Zahlen.
- Halbjahresbericht zeigt Wendepunkt bei Immobilienbewertungen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 11,00 auf Tradegate (13. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -9,26 %/+27,04 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 14,40 Euro
Die haben in London mit multiple 13 für 60 Mio zugekauft und in Deutschland für 131 Mio mit multiple 18 verkauft.
Aufgewertet würde mit 1,6% das ist sehr gut
Damit hat GCP das beste LTV in der Branche.
Ich denke auch, dass die Mutter eine Dividende ablehnt, damit keine Liquidität in fremde Hände fließt. Wenn die Zeit gekommen ist, wird uns eventuell ein schönes Übernahmeangebot entschädigen…