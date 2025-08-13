DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City Properties - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 11,00 auf Tradegate (13. August 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -0,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -9,26 %/+27,04 % bedeutet.