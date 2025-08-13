    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Albemarle Aktie klettert deutlich - 13.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.

    Besonders beachtet! - Albemarle Aktie klettert deutlich - 13.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

    Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Mit einer Performance von +3,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    6.962,43€
    Basispreis
    4,30
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.980,00€
    Basispreis
    4,47
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Albemarle einen Gewinn von +21,15 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Albemarle -20,43 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    Albemarle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,26 %
    1 Monat +10,88 %
    3 Monate +21,15 %
    1 Jahr -3,06 %

    Informationen zur Albemarle Aktie

    Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,18 Mrd.EUR wert.

    Albemarle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Albemarle

    +2,01 %
    +11,60 %
    +9,61 %
    +19,83 %
    -4,61 %
    -75,66 %
    -13,70 %
    +142,70 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Albemarle Aktie klettert deutlich - 13.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher um +3,95 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.