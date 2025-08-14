ETH erst am Startblock
"Größter Makro-Trade der nächsten 15 Jahre" – Tom Lee schwört auf Ethereum
Fundstrat-Gründer Tom Lee hält selbst die bullishe Prognose von 7.500 US-Dollar für Ether für konservativ. Er sieht in Ether den größten Makro-Trade der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre.
- Tom Lee sieht Ether-Prognose von 7.500 US-Dollar als konservativ.
- Ethereum wird als größter Makro-Trade der nächsten 10-15 Jahre angesehen.
- Standard Chartered erwartet ETH-Kurs bis 2029 bei 25.000 US-Dollar.
- Report: Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat und Chairman von BitMine Immersion Technologies, sieht Ethereum (ETH) vor einer massiven Kursrallye. Die jüngste Anhebung der Jahresendprognose von Standard Chartered auf 7.500 US-Dollar hält er für "konservativ". "7.500 könnten sogar noch am unteren Ende dessen liegen, was möglich ist. Ich habe viele Prognosen von 10.000 bis 15.000 US-Dollar gesehen", so Lee. Als Hauptgrund nennt er den erwarteten Umstieg der Wall Street auf eine rechtskonforme Blockchain – und hier sei Ethereum die erste Wahl: "Der Großteil der Stablecoins wird auf Ethereum geschaffen. Es ist der Ort, an dem die Wall Street das System im Wesentlichen finanzialisiert."
Fundstrat hat Ether in seine Anlagestrategie "Mag7 & Bitcoin" aufgenommen und bezeichnet es als den größten Makro-Trade der nächsten 10 bis 15 Jahre. Treiber seien der GENIUS Act zur Stablecoin-Regulierung sowie ein SEC-Projekt zur Blockchain-Integration an der Wall Street. Ethereum liegt 2025 bislang rund 40 Prozent im Plus und übertrifft damit Bitcoin. Fundstrats Digital-Asset-Chef Sean Farrell sieht Ether bis Jahresende sogar zwischen 12.000 und 15.000 US-Dollar.
Standard Chartered erwartet, dass ETH im dritten Quartal 2025 sein Rekordhoch von 4.866 US-Dollar übertrifft und bis Jahresende auf 7.500 US-Dollar steigt (zuvor 4.000 US-Dollar). Für 2026 prognostiziert die Bank 12.000, für 2027 18.000 und bis 2028 bis 2029 25.000 US-Dollar.
Trotz dieser Ziele besitzen laut einer Umfrage der Bank of America nur 9 Prozent der Fondsmanager Kryptowährungen, gegenüber 48 Prozent, die Gold halten. Lee sieht hier enormes Wachstumspotenzial und empfiehlt entweder Ether-ETFs oder Aktien sogenannter Ethereum-Treasury-Unternehmen – vergleichbar mit Microstrategys Bitcoin-Ansatz. Größte ETH-Halter sind BitMine mit über 1,15 Millionen ETH, Sharplink Gaming und Ethermachine.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!