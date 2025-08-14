"Größter Makro-Trade der nächsten 15 Jahre" – Tom Lee schwört auf Ethereum

Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat und Chairman von BitMine Immersion Technologies, sieht Ethereum (ETH) vor einer massiven Kursrallye. Die jüngste Anhebung der Jahresendprognose von Standard Chartered auf 7.500 US-Dollar hält er für "konservativ". "7.500 könnten sogar noch am unteren Ende dessen liegen, was möglich ist. Ich habe viele Prognosen von 10.000 bis 15.000 US-Dollar gesehen", so Lee. Als Hauptgrund nennt er den erwarteten Umstieg der Wall Street auf eine rechtskonforme Blockchain – und hier sei Ethereum die erste Wahl: "Der Großteil der Stablecoins wird auf Ethereum geschaffen. Es ist der Ort, an dem die Wall Street das System im Wesentlichen finanzialisiert."

Fundstrat hat Ether in seine Anlagestrategie "Mag7 & Bitcoin" aufgenommen und bezeichnet es als den größten Makro-Trade der nächsten 10 bis 15 Jahre. Treiber seien der GENIUS Act zur Stablecoin-Regulierung sowie ein SEC-Projekt zur Blockchain-Integration an der Wall Street. Ethereum liegt 2025 bislang rund 40 Prozent im Plus und übertrifft damit Bitcoin. Fundstrats Digital-Asset-Chef Sean Farrell sieht Ether bis Jahresende sogar zwischen 12.000 und 15.000 US-Dollar.