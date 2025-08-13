    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Quartalszahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz fortgesetzt schwacher Agrarrohstoffpreise zeige sich die Kali-Nachfrage weiterhin von ihrer robusten Seite, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das führe bei einem moderat steigenden Angebot insgesamt zu einem ausgeglichenen Kali-Markt mit "sehr sanfter Preissteigerungstendenz"./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate (13. August 2025, 15:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Axel Herlinghaus
    Analysiertes Unternehmen: K+S
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,44, was eine Steigerung von +5,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft K+S auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Quartalszahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz fortgesetzt schwacher Agrarrohstoffpreise zeige sich die Kali-Nachfrage weiterhin von ihrer robusten Seite, …