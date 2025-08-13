DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Quartalszahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz fortgesetzt schwacher Agrarrohstoffpreise zeige sich die Kali-Nachfrage weiterhin von ihrer robusten Seite, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das führe bei einem moderat steigenden Angebot insgesamt zu einem ausgeglichenen Kali-Markt mit "sehr sanfter Preissteigerungstendenz"./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 12,75EUR auf Tradegate (13. August 2025, 15:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

