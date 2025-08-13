    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medios: Überproportionales Ergebniswachstum

    Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 991,7 Mio. Euro erzielt und ist dabei sowohl organisch, als auch durch die Konsolidierung des Ceban-Zukaufs gewachsen. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.2025, 15:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.08.2025 um 11:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 
    Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A1MMCC8.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 13,40EUR auf Tradegate (13. August 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Michael Heider
    Kursziel: 26,00 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Medios: Überproportionales Ergebniswachstum Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 991,7 Mio. Euro erzielt und ist dabei sowohl organisch, als auch …