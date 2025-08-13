Medios: Überproportionales Ergebniswachstum

Nach Darstellung des Analysten Thilo Kleibauer von Warburg Research hat die Medios AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 991,7 Mio. Euro erzielt und ist dabei sowohl organisch, als auch durch die Konsolidierung des Ceban-Zukaufs gewachsen. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.



Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,35 % und einem Kurs von 13,40EUR auf Tradegate (13. August 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Michael Heider

Kursziel: 26,00 EUR

