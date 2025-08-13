UNTERNEHMEN vom 13.08.2025 - 15.15 Uhr

ESSEN - Der Energieversorger Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern seine Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investierte Summe um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Die Investitionen seien einer der zentralen Treiber für das Ergebniswachstum gewesen, sagte Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Etwas größere durchgeleitete Mengen als geplant hätten die positive Entwicklung zusätzlich verstärkt. Die Eon-Aktie legte zu.

ESSEN - Beim Chemikalienhändler Brenntag ist im zweiten Quartal der Gewinn eingebrochen. In den drei Monaten bis Ende Juni ging der auf die Aktionäre anfallende Überschuss im Jahresvergleich um gut 71 Prozent auf 42,9 Millionen Euro zurück, wie der Dax -Konzern bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen am Mittwoch mitteilte. Die Erlöse schrumpften um gut vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Juli Eckdaten für das Quartal vorgelegt und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr gekappt. Die Aktie gab am Vormittag um mehr als ein Prozent nach und gehörte damit zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex Dax.

ROUNDUP: Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher

AUGSBURG - Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungszulieferer Renk für pralle Auftragsbücher. So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Der gesamte Auftragsbestand belaufe sich nun auf 5,9 Milliarden Euro und liege auf einem Rekordniveau, hieß es.

ROUNDUP: Grand City Properties legt weiter zu - Gewinnziel bestätigt

LUXEMBURG - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat der Aroundtown-Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Trotz der Verkäufe von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Nach Einschätzung von Stephanie Dossmann vom Investmenthaus Jefferies sind die Mieteinnahmen weiter solide gewachsen. Die Aktie legte im frühen Nachmittagshandel um rund 0,5 Prozent zu.

ROUNDUP: US-Rückzug reißt Deutsche Pfandbriefbank tief in die Verlustzone

GARCHING - Der geplante Abschied von ihrem desolaten US-Geschäft kommt die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) teuer zu stehen. Im zweiten Quartal verbuchte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer für diesen Schritt Belastungen von 314 Millionen Euro. Unter dem Strich stand im ersten Halbjahr deshalb ein Verlust von 242 Millionen Euro zu Buche, nach einem Gewinn von 40 Millionen ein Jahr zuvor. "Der Rückzug aus dem US-Markt belastet unser Ergebnis in diesem Jahr erheblich", sagte Vorstandschef Kay Wolf am Mittwoch in Garching bei München. In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Bank das Minus kaum ausgleichen können. Unterdessen gab Wolf eine Übernahme in Deutschland bekannt.

ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose - Rüstung im Visier

STUTTGART - Die VW-Dachholding Porsche SE senkt wegen der schwierigen Lage bei seinen Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG ihr Jahresgewinnziel. Die Situation in der Automobilindustrie ist angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen europäischen Wirtschaft schwierig, im zweiten Quartal sanken die Gewinne bei den Autokonzernen VW und Porsche erheblich. Das schlug auch auf die Holding durch. Vorstandschef Hans Dieter Pötsch nimmt nun verstärkt als Investitionsziel auch die Rüstungsindustrie ins Visier.

ROUNDUP/Windturbinenbauer Vestas: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik

AARHUS - Der Windturbinenhersteller Vestas hat im zweiten Quartal deutlich weniger Aufträge eingeworben als vor einem Jahr. Der Auftragseingang sackte um 44 Prozent auf rund zwei Gigawatt ab, wie das dänische Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mitteilte. Vestas begründete dies mit der Unsicherheit der Kunden mit Blick auf politische Richtungsentscheidungen - insbesondere in den USA. Dort gilt Präsident Donald Trump als entschiedener Windkraftgegner.

ROUNDUP: PVA Tepla wird vorsichtiger für 2025 - Jedoch bessere Auftragslage

WETTENBERG - Der Vakuum-Technologie- und Messtechnikspezialist PVA Tepla hat ein unerwartet verhaltenes erstes Halbjahr hinter sich. Das Management um Unternehmenschefin Jalin Ketter plant deshalb vorsichtiger für das Gesamtjahr. Bei Umsatz und Ergebnis werde voraussichtlich eher das untere Ende der Prognosespanne erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mit. Die anziehende Nachfrage gibt dem Management aber weiter Zuversicht. Zudem soll der überwiegende Teil verzögerter Projekte wohl noch im laufenden Jahr realisiert werden.

ROUNDUP: Springer Nature hebt Jahresprognosen an - Aktie gefragt

BERLIN - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach einem positiv verlaufenen ersten Halbjahr optimistischer auf 2025. Rückenwind lieferten zuletzt das Geschäft mit wissenschaftlichen Zeitschriften, in dem auch die Zahl der veröffentlichten Artikel deutlich wuchs. 24 neue Zeitschriften seien auf den Markt gebracht worden, hieß es von dem im Nebenwerteindex SDax notierten Unternehmen zur Vorlage der Halbjahreszahlen. Auch das Geschäft mit digitalen Buchformaten entwickelt sich weiter positiv und gleicht so Rückgänge im Printbereich mehr als aus. An der Börse kam das am Mittwoch gut an: Der Aktienkurs stieg um mehr als zwei Prozent.

ROUNDUP: Formycon bestätigt nach Umsatzrückgang Prognose - Aktie unter Druck

PLANEGG-MARTINSRIED - Der Biosimilar-Hersteller Formycon hat im ersten Halbjahr deutlich geringere Umsätze verzeichnet. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch mit einem Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen. Das Unternehmen setzt auf eine stärkere zweite Jahreshälfte und bekräftigte die Prognose für das Jahr.

ROUNDUP: Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt

PULLACH - Der Autovermieter Sixt hat den Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum kräftig gesteigert. Die Erwartungen des Aktienmarktes konnten die Pullacher damit aber nicht ganz erfüllen. Experten hatten sich etwas mehr Gewinn ausgerechnet. Finanzchef Franz Weinberger sprach am Mittwoch von einem Rekordquartal beim Umsatz. Die Flotte habe der Anbieter dagegen nur moderat vergrößert, der Anteil teurer Mietwagen sei hoch gewesen. "Insgesamt sind wir bei zunehmender makroökonomischer Unsicherheit und abnehmender Visibilität auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen", sagte der Manager. Die Anleger ließen die im SDax notierte Aktie fallen.

ROUNDUP/US-Zollpolitik: Jenoptik mit Rückgängen - vorsichtiger für 2025

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im ersten Halbjahr weiterhin ein schwieriges Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse blieben deutlich hinter dem Vorjahresniveau zurück. Für das Gesamtjahr wird das erst jüngst wieder in den Index für kleinere Unternehmenswerte SDax abgestiegene Unternehmen vorsichtiger. An der Börse kam das schlecht an: Die Aktie verlor am Vormittag gut ein halbes Prozent.

ROUNDUP: Tui zählt weniger Sommergäste und verdient mehr - Aktie legt zu

HANNOVER - Die Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Konflikt bremsen das Sommergeschäft des Reisekonzerns Tui . Während die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe Rekordergebnisse verkündeten, liegen die Buchungen für die Sommersaison im Veranstaltergeschäft zwei Prozent niedriger als im Vorjahr, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte. In Deutschland betrage der Rückstand sogar fünf Prozent, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel in einer Videokonferenz mit Journalisten. Dennoch hatte der Manager seine Gewinnprognose am Dienstag leicht angehoben.

ROUNDUP: Schwache Nachfrage belastet Evotec - Management: Sind auf richtigem Weg

HAMBURG - Die schwache Nachfrage im Bereich der Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung setzt dem Evotec -Konzern mitten in seinem Umbau einen Stolperstein in den Weg. Im ersten Halbjahr hatten die Hanseaten in dem Bereich mit Umsatzeinbußen zu kämpfen und fielen im Tagesgeschäft trotz anhaltender Kostensenkungen noch tiefer in die roten Zahlen. Evotec-Lenker Christian Wojczewski, der den Konzern seit seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr unkrempelt, zeigt sich nichtsdestotrotz mit der bisherigen Restrukturierung zufrieden. Die im MDax notierte Aktie legte am Mittwoch um gut zweieinhalb Prozent zu.

ROUNDUP: Ströer hält nach enttäuschendem Quartal an Ausblick fest - Aktie fällt

KÖLN - Der Werbevermarkter Ströer steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Weil das Sommergeschäft entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhalten ausgefallen sei, liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Der Aktienkurs fiel daraufhin.

