KI-Boom, Zinsfantasie, Rekordstände – "Für Bären ist es derzeit sehr teuer!"

Der Optimismus wird von starken Quartalszahlen der US-Tech-Giganten und jüngsten Wirtschaftsdaten befeuert. Die Inflation liegt im Rahmen der Erwartungen, während der Arbeitsmarkt schwächelt. Das gibt der US-Notenbank Spielraum für eine Zinssenkung im September. Laut Swaps sehen Händler die Wahrscheinlichkeit für eine Reduzierung um 0,25 Prozentpunkte bei rund 90 Prozent, einige spekulieren sogar auf 0,5 Prozentpunkte.

An der Wall Street ist am Mittwoch mit einem weiteren Rekordschub zu rechnen. Besonders Aktien aus den Bereichen Halbleiter, kleinere US-Unternehmen und Schwellenländer könnten weiterhin profitieren. Auch spekulative europäische Bankanleihen und ein stabiler Kryptomarkt signalisieren Vertrauen in die Märkte.

"Die Stimmung ist überraschend optimistisch, fast so, als würde man sagen: 'Zölle, wen interessiert das schon?'", erklärte Neil Birrell, Chief Investment Officer bei Premier Miton Investors, gegenüber Bloomberg. Er sieht eine gewisse Abkopplung von der wirtschaftlichen Realität, aber auch eine Welle von Euphorie an den Aktienmärkten.

Seit Trumps Ankündigung neuer Zölle im April ist der S&P 500 um fast 30 Prozent gestiegen, seit seinem Wahlsieg im November um 11 Prozent. Der Russell 2000 verzeichnet den vierten Monatsgewinn in Folge. "Der US-Markt hat neuen Schwung bekommen", sagte Guy Miller, Chefstratege bei Zurich Insurance.

"Wir hören nicht mehr so viel von einer Diversifizierung weg von den Vereinigten Staaten. Im Gegenteil: Anleger setzen weiter auf die Ertragskraft der US-Technologiewerte."

Auch die Volatilitätsindikatoren bestätigen das Vertrauen: Der VIX-Index liegt auf dem niedrigsten Stand seit Dezember, die Schwankungsmaße für Anleihe- und Devisenmärkte ebenfalls auf Mehrjahrestiefs. Händler greifen laut Bloomberg zudem verstärkt zu riskanten Anleihen wie Additional Tier 1 Bonds.

"Sehe ich Risiken? Ja. Aber der Markt ist noch nicht irrational", sagte Bernard Ahkong, CIO bei UBS O’Connor Global Multi-Strategy Alpha. Es sei derzeit sehr teuer, bärisch zu sein.

Besonders der KI-Boom befeuert die Tech-Giganten: Laut Deutscher Bank trugen sie 90 Prozent zum Gewinnwachstum des S&P 500 im zweiten Quartal bei.

Marktstrategen wie Scott Chronert von Citigroup haben ihre Jahresendziele für den S&P 500 erneut angehoben. Er erwartet, dass mögliche Steuersenkungen die Belastungen durch Zölle kompensieren.

Die Anleihemärkte zeigen sich hingegen zurückhaltender

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt nur knapp unter dem Stand von Ende März. Der Bloomberg-Dollar-Index ist seit Trumps Amtseinführung um über 9 Prozent gefallen.

"Die Debatte, ob es im September eine Zinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte geben wird, nimmt Fahrt auf", sagte Laura Cooper von Nuveen. Die Inflationsdaten hätten dafür den Weg geebnet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



