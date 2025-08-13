    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVarengold Bank AktievorwärtsNachrichten zu Varengold Bank
    Varengold Bank: Jahresabschluss 2024 als Neuanfang und Neuausrichtung

    Die Bank zeigt Stabilität und Weitsicht: Trotz sinkender Erträge bleibt sie stark und plant eine Neuausrichtung auf Fintech und erneuerbare Energien.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Bank erzielte für das Geschäftsjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern von knapp 129 TEUR, trotz Sondereffekten.
    • Die Nettoerträge sanken um ca. 23 % auf 51.288 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.
    • Verwaltungsaufwendungen blieben mit 38.930 TEUR auf Vorjahresniveau, trotz Kostensenkungen und Rückstellungen für Abfindungen.
    • Der Jahresabschluss 2024 wurde schnell finalisiert und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken aus der Vergangenheit.
    • Die Bank plant eine Neuausrichtung als Spezialbank für Fintech und Energy Transition, mit Fokus auf strukturierte Finanzierungen.
    • Die Varengold Bank wurde 1995 gegründet und bietet Finanzierungslösungen für digitale Unternehmen und Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Varengold Bank ist am 31.10.2025.


    Varengold Bank

    +1,45 %
    -2,10 %
    +10,24 %
    +3,70 %
    -4,76 %
    -27,46 %
    -27,84 %
    -77,78 %
    ISIN:DE000A40ZUV2WKN:A40ZUV





