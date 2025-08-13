Varengold Bank: Jahresabschluss 2024 als Neuanfang und Neuausrichtung
Die Bank zeigt Stabilität und Weitsicht: Trotz sinkender Erträge bleibt sie stark und plant eine Neuausrichtung auf Fintech und erneuerbare Energien.
Foto: adobe.stock.com
- Die Bank erzielte für das Geschäftsjahr 2024 ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern von knapp 129 TEUR, trotz Sondereffekten.
- Die Nettoerträge sanken um ca. 23 % auf 51.288 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Verwaltungsaufwendungen blieben mit 38.930 TEUR auf Vorjahresniveau, trotz Kostensenkungen und Rückstellungen für Abfindungen.
- Der Jahresabschluss 2024 wurde schnell finalisiert und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken aus der Vergangenheit.
- Die Bank plant eine Neuausrichtung als Spezialbank für Fintech und Energy Transition, mit Fokus auf strukturierte Finanzierungen.
- Die Varengold Bank wurde 1995 gegründet und bietet Finanzierungslösungen für digitale Unternehmen und Projekte im Bereich erneuerbare Energien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Varengold Bank ist am 31.10.2025.
