DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon von 15,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eon habe solide Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Defensive Eigenschaften, stetig steigende Gewinne und eine erwartete Erhöhung der bereits hohen Netzinvestitionen seien im Bewertungsaufschlag aber bereits reflektiert. Zudem gebe es bessere Dividendenzahler im Sektor./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 16,09EUR auf Tradegate (13. August 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte