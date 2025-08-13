    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsCSR Aktien Deutschland Plus I FondsvorwärtsNachrichten zu CSR Aktien Deutschland Plus I

    Marktkommentar

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Norbert Clément (CSR): CSR-KOMMENTAR 07/2025

    Nebelkerze Teil II – Kürzungen der Sozialausgaben zur Teil-Finanzierung des Rüstungsaufbau?

    Marktkommentar - Norbert Clément (CSR): CSR-KOMMENTAR 07/2025
    Foto: www.assetstandard.de

    In der Ausgabe 3/2024 hatte ich von der Nebelkerze des damaligen Bundesfinanzministers Lindner berichtet, der vorschlug, das Bürgergeld zu kürzen, um mit den eingesparten Mitteln die Ukraine-Unterstützung zu finanzieren. Dass aus dieser Idee nichts geworden ist und die damalige Regierung letztlich über die Haushaltsfrage zerbrach, soll an dieser Stelle ausgeklammert bleiben. Doch nun beschleicht einen ein Déjà-vu: Eine neue Regierung steht erneut vor der Herausforderung, die „Kosten des Krieges“ – leider eine gegebene Realität – zu tragen, und setzt dabei auf neue Schulden.  Gleichzeitig werden auf Drängen der CSU zusätzliche Ausgaben wie Mütterrente und Mehrwertsteuersenkungen beschlossen. Als symbolische Gegenfinanzierung sollen Sozialleistungen gekürzt werden – in einer Zeit, in der wir uns längst mitten in der demografischen Falle befinden. Die Parole „Die Rente ist sicher“ wirkt da nur noch wie ein Mantra aus einer anderen Zeit. Vom Zirkelschluss zwischen Mütterrente und Bundeszuschuss zur Rentenkasse ganz zu schweigen.

    (...)



    Lesen Sie hier den vollständigen Artikel.








    Autor
    Asset Standard
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Asset Standard
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Norbert Clément (CSR): CSR-KOMMENTAR 07/2025 Nebelkerze Teil II – Kürzungen der Sozialausgaben zur Teil-Finanzierung des Rüstungsaufbau?