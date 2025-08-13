Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.08. - Dow Jones stark +0,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:43) bei 44.839,46 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +3,19 %, Nike (B) +2,59 %, IBM +1,61 %, Merck & Co +1,53 %, The Home Depot +1,41 %
Flop-Werte: Walmart -1,26 %, Cisco Systems -0,64 %, NVIDIA -0,42 %, Coca-Cola -0,40 %, Goldman Sachs Group -0,31 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 23.921,32 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +6,51 %, Advanced Micro Devices +4,56 %, Biogen +2,72 %, ON Semiconductor +2,66 %, AstraZeneca +1,94 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -3,29 %, DoorDash Registered (A) -3,08 %, AppLovin Registered (A) -2,72 %, Coca-Cola Europacific Partners -2,13 %, Micron Technology -1,97 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.473,98 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +6,51 %, Advanced Micro Devices +4,56 %, Coinbase +4,54 %, Dow +3,51 %, Moderna +3,23 %
Flop-Werte: Kroger -4,06 %, Axon Enterprise -3,29 %, DoorDash Registered (A) -3,08 %, Fedex -2,98 %
