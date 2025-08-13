Rekordjagd geht weiter

Im frühen Handel gewann der Nasdaq 100 0,37 Prozent auf 23.927 Punkte. Der S&P 500 zog um 0,45 Prozent auf 6.475 Zähler an. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, gewann 0,86 Prozent auf 44.839 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat es zur Wochenmitte nach dem starken Vortag weitere Rekorde gegeben. Nachdem der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 bereits am Vortag Höchststände erreicht hatten, übertrafen sie diese am Mittwoch.

Die Aussicht auf Zinssenkungen treibt die Kurse in New York. Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, gilt eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher. Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Die am Vortag veröffentlichen Verbraucherpreisdaten hatten gezeigt, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält. Dies erhöht den Spielraum für die Fed, die Zinsen zu senken. Diesbezüglich steht die Notenbank unter hohem politischen Druck. Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.

Unter den Einzelwerten machten Lumentum und Brinker International mit robusten Zahlen auf sich aufmerksam. So übertraf die auf italienisches und mexikanisches Essen spezialisierte Restaurantkette Brinker beim bereinigten Gewinn je Aktie und bei der Ertragsprognose die Markterwartungen. Die Aktien gewannen 2,5 Prozent.

Auch Lumentum überraschte mit seinen Resultaten insgesamt positiv. Die Papiere des Herstellers von optischen und photonischen Produkten stiegen um 5,9 Prozent.

Für die Anteile von Venture Global ging es um 9,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen mit Fokus auf die Produktion und den Export von Flüssigerdgas hatte sich in einem Schiedsverfahren gegen den Ölkonzern Shell durchgesetzt.

Im Dow lagen die Papiere des Sportartikelherstellers Nike mit einem Plus von 3 Prozent auf dem ersten Platz. Schlusslicht waren die Anteile des Einzelhändlers Walmart mit minus 1,1 Prozent./ajx/he

