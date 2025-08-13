Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt
Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr PDT (13:00 Uhr EDT)
Vancouver, Kanada – 13. August 2025 – Endeavour Silver Corp. („Endeavour” oder das „Unternehmen”) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.
„Wir sind mit der starken Leistung von Endeavour in diesem Quartal sehr zufrieden, die durch eine gesteigerte Silberäquivalentproduktion, ein robustes Umsatzwachstum und die erfolgreiche Integration von Minera Kolpa in unser Portfolio unterstrichen wird“, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer.
„Unser Team hat solide Betriebsergebnisse erzielt, höhere Umsätze zu günstigen Marktpreisen generiert und gleichzeitig die Kosten unter den Prognosen gehalten. Der Abschluss der Übernahme von Minera Kolpa hat das Wachstumsprofil des Unternehmens verbessert, und mit der bevorstehenden Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera wandeln wir unsere operative Landschaft mit einer erweiterten Ressourcenbasis und einer erhöhten Produktionskapazität. Diese Meilensteine, kombiniert mit unserem unerschütterlichen Engagement für operative Effizienz und diszipliniertes Kapitalmanagement, versetzen das Unternehmen in die Lage, zukünftige Chancen zu nutzen und unseren Aktionären auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum zu bieten.“
Highlights des zweiten Quartals 2025
- Starke und konstante Produktion: 1.483.736 Unzen („oz“) Silber und 7.755 oz Gold für 2,5 Millionen oz Silberäquivalent („AgEq“)(1) einschließlich Kolpa, 13 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024.
- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: $85,3 Millionen aus dem Verkauf von 1.455.680 Unzen Silber und 7.706 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 32,95 USD pro Unze Silber und 3.320 USD pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 46 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.
- Positiver Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: $22,9 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals(2), 21 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.
- Betriebskosten unter den Prognosen: Cash Costs(2) von 15,35 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining Costs(2) von 25,16 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften.
- Solide Cash-Position: Das zweite Quartal wurde mit einem robusten konsolidierten Cash-Bestand von 52,5 Millionen Dollar abgeschlossen.
- Übernahme von Minera Kolpa abgeschlossen: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von Minera Kolpa ab, einschließlich einer 50-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung, die zur Finanzierung des Baranteils der Kolpa-Übernahme verwendet wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier), und begann mit den Zahlungen für den 35-Millionen-Dollar-Kupferstream an Versamet Royalties Corporation (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025 hier).
- Zusätzliche Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar: Das Unternehmen hat die Kreditfazilität für Terronera geändert und neu gefasst, um den Kapitalbetrag von 120 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar zu erhöhen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2025 hier).
- Terronera kurz vor der kommerziellen Produktion: Die Ergebnisse des zweiten Quartals wurden durch die Betriebsverluste von Terronera während der Inbetriebnahmephase beeinträchtigt. Am 5. August 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass der Durchsatz per Ende Juli rasch auf 1.900 bis 2.000 t/Tag gestiegen ist und die Silber- und Goldausbeuten in der zweiten Julihälfte durchschnittlich 71 % bzw. 67 % betrugen. (Siehe Pressemitteilung vom 5. August 2025 hier).
Finanzüberblick
|
Drei Monate bis 30. Juni
|
|
Highlights des zweiten Quartals 2025
|
Sechs Monate bis 30. Juni
|
2025
|
2024
|
% Veränderung
|
|
2025
|
2024
|
% Veränderung
|
|
|
|
Produktion
|
|
|
|
1.483.736
|
1.312.572
|
13
|
Produzierte Silberunzen
|
2.689.529
|
2.772.578
|
(3)
|
7.755
|
10.549
|
(26 %)
|
Goldproduktion in Unzen
|
16.093
|
20.682
|
(22)
|
3.503
|
-
|
-
|
Produzierte Bleitonnen
|
3.503
|
-
|
-
|
2.316
|
-
|
-
|
Produzierte Zinkmenge in Tonnen
|
2.316
|
-
|
-
|
2.528.562
|
2.156.453
|
17
|
Produzierte Silberäquivalentunzen(1)
|
4.401.401
|
4.427.130
|
(1)
|
15,35
|
13,43
|
14
|
Cash-Kosten pro Unze Silber(2)
|
15,59
|
13,30
|
17
|
25,25
|
20,48
|
23
|
Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)
|
24,79
|
19,65
|
26
|
25,16
|
23,13
|
9
|
Gesamtkosten pro Unze (2)
|
24,85
|
22,24
|
12
|
303.828
|
218.989
|
39
|
Verarbeitete Tonnen
|
513.335
|
440.783
|
16
|
142,00
|
140,36
|
1
|
Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)
|
142,30
|
137,65
|
3
|
201,24
|
192,68
|
4
|
Direkte Kosten pro Tonne(2)
|
203,70
|
187,19
|
9
|
|
|
|
Finanzdaten
|
|
|
|
85,3
|
58,3
|
46
|
Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar)
|
148,8
|
122,0
|
22
|
1.455.680
|
1.217.569
|
20
|
Verkaufte Silberunzen
|
2.679.364
|
2.973.663
|
(10)
|
7.706
|
9.887
|
(22 %)
|
Verkaufte Goldunzen
|
16.244
|
20.767
|
(22)
|
32,95
|
28,94
|
14
|
Realisierter Silberpreis pro Unze
|
32,52
|
25,71
|
26
|
3.320
|
2.374
|
40
|
Realisierter Goldpreis pro Unze
|
3.110
|
2.238
|
39
|
3,3
|
-
|
-
|
Vorproduktionsumsatz (in Millionen US-Dollar)
|
3,3
|
-
|
-
|
85.711
|
-
|
-
|
Verkaufte Silberäquivalent-Unzen aus der Vorproduktion(1)
|
85.711
|
-
|
-
|
(20,5
|
(14,0
|
(46)
|
Nettoergebnis (Verlust) (in Millionen US-Dollar)
|
(53,4)
|
(15,2)
|
(251)
|
(9,2)
|
(1,0)
|
(841)
|
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen US-Dollar) (2)
|
(9,4)
|
(0,7)
|
(1.227)
|
7,7
|
10,2
|
(24)
|
Betriebsergebnis aus Bergbau (in Millionen US-Dollar)
|
20,6
|
21,9
|
(6 %)
|
22,9
|
18,9
|
21
|
Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern (in Millionen US-Dollar)(2)
|
45
|
39,5
|
14
|
14,4
|
8,1
|
78
|
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital(2)
|
22,7
|
18,3
|
24
|
1,4
|
(2,3
|
162
|
EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2)
|
(16,7)
|
11,3
|
(248)
|
10,8
|
11,9
|
(10 %)
|
Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar) (2)
|
25,9
|
28,1
|
(8 %)
|
(15,3)
|
64,5
|
(124 %)
|
Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2)
|
(15,3)
|
64,5
|
(124 %)
|
|
|
|
Aktionäre
|
|
|
|
(0,07)
|
(0,06)
|
(17)
|
Gewinn (Verlust) je Aktie – unverwässert ($)
|
(0,20)
|
(0,06)
|
(233)
|
(0,03)
|
(0,00)
|
(100)
|
Bereinigtes Ergebnis je Aktie – unverwässert ($)(2)
|
(0,03)
|
(0,00)
|
(100)
|
0,05
|
0,03
|
67
|
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital pro Aktie(2)
|
0,08
|
0,08
|
0
|
283.534.276
|
242.889.679
|
17
|
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
|
272.987.662
|
235.201.630
|
16
(1) Der Silberäquivalent (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.
Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2025 auf 142,00 $ und lagen damit leicht über den 140,36 $ im zweiten Quartal 2024. Diese Kennzahl wurde beeinflusst durch: höhere Kosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund geringerer Durchsatzmengen infolge der Wartung der Flotationsanlage und des Brechbereichs; die Hinzufügung von Kolpa, das höhere direkte Betriebskosten pro Tonne aufweist; ausgeglichen durch geringere Kosten in Guanaceví.
Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, stiegen im zweiten Quartal 2025 um 14 % auf 15,35 $ pro Unze im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, was auf einen Anstieg der Kosten in Bolañitos und Guanaceví aufgrund geringerer Produktion zurückzuführen ist und teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurde, das mit 11,81 $ pro Unze die durchschnittlichen Cash-Kosten senkt. Die All-In-Sustaining Costs („AISC“) beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 25,16 US-Dollar pro Unze Silber, 9 % höher als die „$ “ von 23,13 USD pro Unze im zweiten Quartal 2024, was vor allem auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen ist, das mit 25,66 USD pro Unze die durchschnittlichen AISC erhöhte, sowie auf einen leichten Anstieg der AISC in Guanaceví.
Im zweiten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens auf 7,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 10,2 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 85,3 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 58,3 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 80,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 48,1 Millionen US-Dollar). Der Rückgang des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist vor allem auf den Verlust von 5,9 Millionen US-Dollar aus dem Bergbaugeschäft in Terronera zurückzuführen, da die Mine auf die kommerzielle Produktion hochgefahren wurde. Der Anstieg der Umsatzkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist auf einen Anstieg von 21,5 Millionen US-Dollar in Kolpa und 9,2 Millionen US-Dollar in Terronera zurückzuführen.
Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Gewinn von 1,7 Millionen US-$) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,3 Millionen US-Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,2 Millionen US-Dollar). Der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten ist in erster Linie auf die Akquisitionskosten für Minera Kolpa in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen.
Der Verlust vor Steuern für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 14,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 11,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivaten in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 9,2 Millionen US-Dollar), der teilweise durch einen Wechselkursgewinn von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 4,0 Millionen US-Dollar), Beteiligungserträgen und sonstigen Erträgen in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024:$ 0,6 Millionen US-Dollar) sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 0,3 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen erzielte für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 20,5 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Nettoverlust von 14,0 Millionen US-Dollar) nach einem Ertragsteueraufwand von 5,9 Millionen US-Dollar (zweiten Quartal 2024:$ 2,7 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückerstattung wurde aufgrund der Erfassung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.
Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 9,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024, was hauptsächlich auf den Betriebsverlust von Terronera während der Inbetriebnahmephase sowie höhere Abschreibungen und Steueraufwendungen zurückzuführen ist.
Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 und dem dazugehörigen Lagebericht („MD&A“) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.
Telefonkonferenz
Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) bzw. 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 zu erörtern.
Datum:
Mittwoch, 13. August 2025
Uhrzeit:
10:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT)
Telefon:
Kanada und USA +1-833-752-3348
International +1-647-846-2804
Aufzeichnung:
Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658
International +1-412-317-0088
Der Zugangscode lautet 6575935
Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.
Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.
Aktuelles aus der Unternehmensleitung
Endeavour freut sich, die Beförderung von Allison Pettit zur Vice President, Investor Relations, bekannt zu geben, die mit Wirkung zum 1. August 2025 dem Managementteam des Unternehmens beitritt.
Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bergbausektor verfügt Frau Pettit über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Stakeholder-Engagement. Sie kam 2024 zu Endeavour, nachdem sie sechs Jahre bei NOVAGOLD Resources Inc. tätig war, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Unternehmenspräsenz und der Stärkung der Beziehungen zu den Aktionären spielte.
Frau Pettit wird weiterhin die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Endeavour leiten und das Wachstum und die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ist Vorstandsmitglied der BC Chapter des Canadian Investor Relations Institute.
Endeavour heißt Frau Pettit herzlich in seinem Managementteam willkommen, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und sein Engagement für langfristigen Shareholder Value vorantreibt.
Über Endeavour Silver
Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das sich stark für nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken einsetzt. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie zu den Gemeinden leisten, in denen es tätig ist. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, zu erreichen.
Kontakt
Allison Pettit
Vice President, Investor Relations
Tel.: (877) 685 - 9775
E-Mail: apettit@edrsilver.com
Website: www.edrsilver.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Endnoten
1 Silberäquivalent (AgEq)
AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.
2 Nicht-IFRS-konforme und sonstige Finanzkennzahlen und -verhältnisse
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die All-In-Kosten pro Unze und die AISC pro Unze, die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Anpassungen des Betriebskapitals, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).
Erläuterungen und eine Erörterung dieser nicht nach IFRS ermittelten und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse finden Sie im MD&A vom 30. Juni 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen” im MD&A vom 30. Juni 2025 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com zu finden.
Überleitung Working Capital
|
In Tausend US-Dollar
|
Zum 30. Juni 2025
|
Zum 31. Dezember 2024
|
Umlaufvermögen
|
|
197.877 $
|
|
157.647 $
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten
|
|
220.043
|
|
78.866
|
Betriebskapital
|
|
(22.166)
|
|
78.781
Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie
|
in Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss
|
(20.455)
|
(14.007)
|
(53.362)
|
(15.201)
|
Nicht realisierter Wechselkursgewinn (Verlust)
|
(2.802)
|
2.196
|
(2.527)
|
2.332
|
(Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung
|
10.088
|
9.253
|
42.019
|
9.253
|
Akquisitionskosten
|
3.602
|
-
|
3.602
|
-
|
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinvestitionen
|
(178)
|
425
|
(321)
|
1.286
|
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
|
582
|
1.159
|
1.220
|
1.624
|
Bereinigtes Nettoergebnis (Verlust)
|
(9.163)
|
(974)
|
(9.369)
|
(706)
|
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
|
283.534.276
|
242.889.679
|
272.987.662
|
235.201.630
|
Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie
|
(0,03)
|
(0,00)
|
(0,03)
|
(0,00)
Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern
|
in Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Betriebsergebnis aus Bergbau gemäß Jahresabschluss
|
7.744
|
10.196
|
20.586
|
21.852
|
Aktienbasierte Vergütung
|
136
|
74
|
170
|
153
|
Abschreibungen
|
15.010
|
8.639
|
24.216
|
17.516
|
Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern
|
22.890
|
18.909
|
44.972
|
39.521
Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie
|
In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni
|
(außer Beträge pro Aktie)
|
2025
|
2024
|
20
|
2024
|
Cashflow aus (verwendet in) betrieblicher Tätigkeit gemäß Jahresabschluss
|
21.564
|
12.367
|
24.927
|
16.950
|
Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss
|
7.192
|
4.301
|
2.207
|
(1.350)
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Working Capital
|
14.372
|
8.066
|
22.720
|
18.300
|
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien
|
283.534.276
|
242.889.679
|
272.987.662
|
235.201.630
|
Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie
|
0,05
|
0
|
0,08
|
0,08
Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA
|
In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni
|
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss
|
(20.455)
|
(14.007)
|
(53.362)
|
(15.201)
|
Abschreibungen – Umsatzkosten
|
15.010
|
8.639
|
24.216
|
17.516
|
Abschreibungen – Exploration, Evaluierung und Entwicklung
|
4
|
188
|
254
|
347
|
Abschreibungen – allgemeine und administrative
|
102
|
106
|
207
|
205
|
Finanzierungskosten
|
846
|
103
|
1.030
|
238
|
Laufender Ertragsteueraufwand
|
9.094
|
2.878
|
14.373
|
8.545
|
Latenter Ertragsteueraufwand (Erstattung)
|
(3.199)
|
(163)
|
(3.413)
|
(396)
|
EBITDA
|
1.402
|
(2.256)
|
(16.695)
|
11.254
|
Aktienbasierte Vergütung
|
1.681
|
1.162
|
2.197
|
2.332
|
Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust
|
(2.802)
|
2.196
|
(2.527)
|
2.332
|
(Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung
|
10.088
|
9.253
|
42.019
|
9.253
|
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen
|
(178)
|
425
|
(321)
|
1.286
|
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs
|
582
|
1.159
|
1.220
|
1.624
|
Bereinigtes EBITDA
|
10.773
|
11.939
|
25.893
|
28.081
|
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien
|
283.534.276
|
242.889.679
|
272.987.662
|
235.201.630
|
Bereinigtes EBITDA je Aktie
|
0,04
|
0,05
|
0,09
|
0,12
Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne
|
In Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
|
23.058
|
11.594
|
16.301
|
50.953
|
Kauf von Material von Dritten
|
(9.988)
|
-
|
-
|
(9.988)
|
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
|
-
|
345
|
1.088
|
1.433
|
Bestand an fertigen Erzeugnissen
|
(4.763)
|
(1.328)
|
(610)
|
(6.701)
|
Schließung Fertigerzeugnisse
|
5.939
|
935
|
574
|
7.448
|
Direkte Betriebskosten
|
14.246
|
11.546
|
17.353
|
43.145
|
Kauf von Fremdmaterial
|
9.988
|
-
|
-
|
9.988
|
Lizenzgebühren
|
6.197
|
164
|
-
|
6.361
|
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
|
1.079
|
423
|
148
|
1.650
|
Direkte Kosten
|
31.510
|
12.133
|
17.501
|
61.144
|
Verkauf von Nebenprodukten
|
(11.635)
|
(13.962)
|
(13.275)
|
(38.872)
|
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
|
2.232
|
1.410
|
544
|
4.186
|
Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert
|
(2.302)
|
(1.310)
|
(526)
|
(4.138)
|
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
|
19.805
|
(1.729)
|
4.244
|
22.320
|
Abschreibungen
|
6.315
|
2.747
|
5.157
|
14.219
|
Aktienbasierte Vergütung
|
66
|
46
|
24
|
136
|
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
|
(1.618)
|
(384)
|
(134)
|
(2.136)
|
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
|
1.843
|
214
|
125
|
2.182
|
Gesamtproduktionskosten
|
26.411
|
894
|
9.416
|
36.721
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Drei Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
|
23.001
|
10.702
|
-
|
33.703
|
Kauf von Fremdmaterial
|
(5.043)
|
-
|
-
|
(5.043)
|
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
|
-
|
447
|
-
|
447
|
Bestand an fertigen Erzeugnissen
|
(2.314)
|
(651)
|
-
|
(2.965)
|
Schließung Fertigerzeugnisse
|
4.038
|
557
|
-
|
4.595
|
Direkte Betriebskosten
|
19.682
|
11.055
|
-
|
30.737
|
Kauf von Fremdmaterial
|
5.043
|
-
|
-
|
5.043
|
Lizenzgebühren
|
5.556
|
92
|
-
|
5.648
|
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
|
129
|
637
|
-
|
766
|
Direkte Kosten
|
30.410
|
11.784
|
-
|
42.194
|
Verkauf von Nebenprodukten
|
(8.622)
|
(14.852)
|
-
|
(23.474)
|
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
|
871
|
851
|
-
|
1.722
|
Schlussbestand der Nebenprodukte zum beizulegenden Zeitwert
|
(2.187)
|
(751)
|
-
|
(2.938)
|
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
|
20.472
|
(2.968)
|
-
|
17.504
|
Abschreibungen
|
5.965
|
2.674
|
-
|
8.639
|
Aktienbasierte Vergütung
|
60
|
14
|
-
|
74
|
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
|
(771)
|
(219)
|
-
|
(990)
|
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
|
1.326
|
144
|
-
|
1.470
|
Gesamtproduktionskosten
|
27.052
|
($355)
|
-
|
26.697
|
In Tausend US-Dollar ausgedrückt
|
Drei Monate zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
96.834
|
88.098
|
118.896
|
303.828
|
Zahlbare Silberunzen
|
994.882
|
100.183
|
359.347
|
1.454.412
|
|
|
|
|
|
Cash-Kosten pro Unze Silber
|
19,91
|
(17,26 $)
|
11,81
|
15,35
|
Gesamtproduktionskosten pro Unze
|
26,55
|
8,92
|
26,20
|
25,25 $
|
Direkte Betriebskosten pro Tonne
|
147,11 $
|
131,06 $
|
145,95 $
|
142,00
|
Direkte Kosten pro Tonne
|
325,40 $
|
137,72 $
|
147,20 $
|
201,24
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Drei Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
112.897
|
106.092
|
-
|
218.989
|
Zahlbare Silberunzen
|
1.192.165
|
111.296
|
-
|
1.303.461
|
|
|
|
|
|
Cash-Kosten pro Unze Silber
|
17,17
|
($26,67)
|
-
|
13,43
|
Gesamtproduktionskosten pro Unze
|
22,69 $
|
(3,19 $)
|
-
|
20,48
|
Direkte Betriebskosten pro Tonne
|
174,34 $
|
104,20 $
|
-
|
140,36 $
|
Direkte Kosten pro Tonne
|
269,36 $
|
111,07 $
|
-
|
192,68
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate bis zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
|
48.502
|
21.323
|
16.301
|
86.126
|
Kauf von Materialien von Dritten
|
(15.854)
|
-
|
-
|
(15.854)
|
In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinationskosten
|
-
|
781
|
1.088
|
1.869
|
Bestand an fertigen Erzeugnissen
|
(5.448)
|
(485)
|
(610)
|
(6.543)
|
Schließung Fertigerzeugnisse
|
5.939
|
935
|
574
|
7.448
|
Direkte Betriebskosten
|
33.139
|
22.554
|
17.353
|
73.046
|
Kauf von Fremdmaterial
|
15.854
|
-
|
-
|
15.854
|
Lizenzgebühren
|
12.263
|
341
|
-
|
12.604
|
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
|
2.063
|
854
|
148
|
3.065
|
Direkte Kosten
|
63.319
|
23.749
|
17.501
|
104.569
|
Verkauf von Nebenprodukten
|
(24.426)
|
(25.954)
|
(13.275)
|
(63.655)
|
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
|
3.185
|
772
|
544
|
4.501
|
Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert
|
(2.302)
|
(1.310)
|
(526)
|
(4.138)
|
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
|
39.776
|
(2.743)
|
4.244
|
41.277
|
Abschreibungen
|
12.884
|
5.384
|
5.157
|
23.425
|
Aktienbasierte Vergütung
|
86
|
60
|
24
|
170
|
Abschreibung auf fertige Erzeugnisse zu Beginn der Periode
|
(1.188)
|
(92)
|
(134)
|
(1.414)
|
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
|
1.843
|
214
|
125
|
2.182
|
Gesamtproduktionskosten
|
53.401
|
2.823
|
9.416
|
65.640
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss
|
49.887
|
20.521
|
$
|
70.408
|
Kauf von Materialien von Dritten
|
(7.435)
|
-
|
-
|
(7.435)
|
In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten
|
-
|
940
|
-
|
940
|
Eröffnungsbestand an Fertigerzeugnissen
|
(7.137)
|
(699)
|
-
|
(7.836)
|
Schließung Fertigerzeugnisse
|
4.038
|
557
|
-
|
4.595
|
Direkte Betriebskosten
|
39.353
|
21.319
|
-
|
60.672
|
Kauf von Fremdmaterial
|
7.435
|
-
|
-
|
7.435
|
Lizenzgebühren
|
11.888
|
168
|
-
|
12.056
|
Sonderabgabe für den Bergbau (1)
|
1.650
|
697
|
-
|
2.347
|
Direkte Kosten
|
60.326
|
22.184
|
-
|
82.510
|
Verkauf von Nebenprodukten
|
(19.353)
|
(27.117)
|
-
|
(46.470)
|
Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert
|
2.909
|
619
|
-
|
3.528
|
Schlussbestand Nebenprodukte zum Marktwert
|
(2.187)
|
(751)
|
-
|
(2.938)
|
Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte
|
41.695
|
(5.065)
|
-
|
36.630
|
Abschreibungen
|
11.780
|
5.736
|
-
|
17.516
|
Aktienbasierte Vergütung
|
122
|
31
|
-
|
153
|
Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse
|
(1.459)
|
(197)
|
-
|
(1.656)
|
Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode
|
1.326
|
144
|
-
|
1.470
|
Gesamtproduktionskosten
|
53.464
|
$ 649
|
$ -
|
54.113
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate bis
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
199.272
|
195.167
|
118.896
|
513.335
|
Zahlbare Silberunzen
|
2.007.163
|
281.260
|
359.347
|
2.647.770
|
|
|
|
|
|
Bargeldkosten pro Unze Silber
|
19,82
|
(9,75)
|
11,81
|
15,59
|
Gesamtproduktionskosten pro Unze
|
26,60
|
10,04
|
26,20
|
24,79 $
|
Direkte Betriebskosten pro Tonne
|
166,30 $
|
115,56 $
|
145,95 $
|
142,30 $
|
Direkte Kosten pro Tonne
|
317,75 $
|
121,69 $
|
147,20
|
203,70
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
227.901
|
212.882
|
-
|
440.783
|
Zu zahlende Silberunzen
|
2.523.900
|
229.869
|
-
|
2.753.769
|
|
|
|
|
|
Bargeldkosten pro Unze Silber
|
16,52
|
($22,03)
|
-
|
13,30
|
Gesamtproduktionskosten pro Unze
|
21,18 $
|
2,82
|
-
|
19,65
|
Direkte Betriebskosten pro Tonne
|
172,68 $
|
100,14
|
-
|
137,65 $
|
Direkte Kosten pro Tonne
|
264,70
|
104,21 $
|
-
|
187,19
(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufender Ertragsteueraufwand ausgewiesen wird.
Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze
|
In Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
|
19.805 $
|
($1.729)
|
4.244
|
22.320
|
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
|
66
|
46
|
24
|
136
|
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
|
1.074
|
323
|
4.755
|
6.152
|
Akquisitionskosten
|
-
|
-
|
(3.602)
|
(3.602)
|
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile
|
756
|
274
|
323
|
1.353
|
Rückforderung – Abschreibung/Zunahme
|
159
|
90
|
41
|
290
|
Aufwendungen für Exploration an Bergwerken
|
29
|
27
|
1.036
|
1.092
|
Zahlungen für Ausrüstungsleasing
|
-
|
-
|
66
|
66
|
Investitionen in Sachanlagen
|
4.781
|
1.675
|
2.332
|
8.788
|
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
|
26.670
|
706
|
9.219
|
36.595
|
Anschaffungskosten
|
|
|
|
3.602
|
Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Steigerung des Wachstums
|
|
|
|
3.633
|
Wachstumskapitalausgaben
|
|
|
|
45.362
|
Gesamtkosten
|
|
|
|
89.192
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Drei Monate bis
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
|
20.472
|
(2.968)
|
-
|
17.504 $
|
Betriebliche aktienbasierte Vergütung
|
60
|
14
|
-
|
74
|
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
|
2.263
|
910
|
-
|
3.173
|
Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft
|
684
|
277
|
-
|
961
|
Rückforderung – Abschreibung/Zunahme
|
101
|
73
|
-
|
174
|
Aufwendungen für Exploration an Bergbaustandorten
|
341
|
335
|
-
|
676
|
Zahlungen für Ausrüstungskredite
|
78
|
67
|
-
|
145
|
Investitionen in Sachanlagen
|
5.245
|
2.199
|
-
|
7.444
|
Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs
|
29.244
|
907
|
-
|
30.151
|
Wachstumsexploration, Bewertung und Entwicklung
|
|
|
|
3.299
|
Wachstumskapitalausgaben
|
|
|
|
48.367
|
Gesamtkosten
|
|
|
|
81.817
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Drei Monate zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
96.834
|
88.098
|
118.896
|
303.828
|
Zahlbare Silberunzen
|
994.882
|
100.183
|
359.347
|
1.454.412
|
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
|
1.282.853
|
440.678
|
805.032
|
2.528.562
|
|
|
|
|
|
Gesamtkosten pro Unze
|
26,81
|
7,04
|
25,66
|
25,16 $
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Drei Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
112.897
|
106.092
|
-
|
218.989
|
Silber in Unzen
|
1.192.165
|
111.296
|
-
|
1.303.461
|
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
|
1.535.161
|
621.292
|
-
|
2.156.453
|
|
|
|
|
|
Gesamtkosten pro Unze
|
24,53
|
8,15
|
-
|
23,13 $
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate zum
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
|
39.776 $
|
($2.743)
|
4.244
|
41.277
|
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
|
86
|
60
|
24
|
170
|
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
|
3.750
|
1.403
|
4.755
|
9.908
|
Akquisitionskosten
|
-
|
-
|
(3.602)
|
(3.602)
|
Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile
|
1.050
|
393
|
323
|
1.766
|
Rückforderung – Abschreibung/Zunahme
|
307
|
175
|
41
|
523
|
Explorationskosten für Bergwerksstandorte
|
299
|
201
|
1.036
|
1.536
|
Zahlungen für Ausrüstungskredite
|
-
|
-
|
66
|
66
|
Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens
|
8.227
|
3.600
|
2.332
|
14.159
|
Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen
|
53.495
|
3.089
|
9.219
|
65.803
|
Anschaffungskosten
|
|
|
|
3.602
|
Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Erweiterung
|
|
|
|
7.408
|
Wachstumskapitalausgaben
|
|
|
|
81.576
|
Gesamtkosten
|
|
|
|
158.389
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte
|
41.695 $
|
(5.065)
|
$-
|
36.630
|
Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft
|
122
|
31
|
-
|
153
|
Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns
|
4.467
|
1.711
|
-
|
6.178
|
Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft
|
1.374
|
527
|
-
|
1.901
|
Rückforderung – Abschreibung/Zunahme
|
203
|
150
|
-
|
353
|
Aufwendungen für Explorationen am Standort
|
463
|
649
|
-
|
1.112
|
Zahlungen für Ausrüstungskredite
|
206
|
287
|
-
|
493
|
Investitionen in Sachanlagen
|
9.961
|
4.465
|
-
|
14.426
|
Gesamtkosten
|
58.491
|
2.755
|
-
|
61.246
|
Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen
|
|
|
|
6.823
|
Wachstumskapitalausgaben
|
|
|
|
86.272
|
Gesamtkosten
|
|
|
|
154.341
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate bis
30. Juni 2025
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
199.272
|
195.167
|
118.896
|
513.335
|
Zahlbare Silberunzen
|
2.007.163
|
281.260
|
359.347
|
2.647.770
|
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
|
2.617.300
|
979.070
|
805.032
|
4.401.401
|
|
|
|
|
|
Gesamtkosten pro Unze
|
26,65
|
10,98
|
25,66 $
|
24,85 $
|
In Tausend US-Dollar angegeben
|
Sechs Monate zum
30. Juni 2024
|
Guanaceví
|
Bolañitos
|
Kolpa
|
Gesamt
|
Durchsatz in Tonnen
|
227.901
|
212.882
|
-
|
440.783
|
Zahlbare Silberunzen
|
2.523.900
|
229.869
|
-
|
2.753.769
|
Silberäquivalentproduktion (Unzen)
|
3.200.854
|
1.226.276
|
-
|
4.427.129
|
|
|
|
|
|
Gesamtkosten pro Unze
|
23,17 $
|
11,98
|
-
|
22,24 $
Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital
|
In Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Investitionen in Sachanlagen
|
8.788
|
7.444
|
14.159
|
14.426
|
Wachstumskapitalausgaben
|
45.362
|
48.367
|
81.576
|
86.272
|
Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung
|
54.150
|
55.811
|
95.735
|
100.698
|
In Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Explorationsaufwendungen für Bergwerksstandorte
|
1.092
|
676
|
1.536
|
1.112
|
Erschließung, Bewertung und Entwicklung
|
3.633
|
3.299
|
7.408
|
6.823
|
Gesamte Exploration, Bewertung und Entwicklung
|
4.725
|
3.975
|
8.944
|
7.935
|
Abschreibungen auf Exploration, Evaluierung und Erschließung
|
4
|
188
|
254
|
347
|
Aktienbasierte Vergütungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung
|
193
|
127
|
262
|
278
|
Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten
|
4.922
|
4.290
|
9.460
|
8.560
Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze
|
In Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Bruttoumsatz aus Silber
|
48.873
|
35.234
|
88.024
|
76.456
|
Verkaufte Silberunzen
|
1.483.311
|
1.217.569
|
2.706.995
|
2.973.663
|
Realisierter Silberpreis pro Unze
|
32,95
|
28,94 $
|
32,52
|
25,71
1) einschließlich 27.631 Unzen Silber aus der Vorproduktion in Terronera
|
Ausgedrückt in Tausend US-Dollar
|
Drei Monate zum 30. Juni
|
Sechs Monate zum 30. Juni
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Bruttoumsatz aus Goldverkäufen
|
27.989
|
23.474
|
52.772
|
46.470
|
Verkaufte Goldunzen
|
8.431
|
9.887
|
16.969
|
20.767
|
Realisierter Goldpreis pro Unze
|
3.320
|
2.374
|
3.110
|
2.238
1) einschließlich 725 Unzen Gold aus der Vorproduktion in Terronera
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die prognostizierten Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben des Unternehmens, die Explorationsprogramme des Unternehmens, die Erweiterung der Mineralisierung und die Veröffentlichung künftiger Ressourcenschätzungen sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, einschließlich der Erreichung der kommerziellen Produktion in Terronera. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Preise für Edelmetalle; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit des Abschlusses einer Versicherung; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Liegenschaften; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; 27. Mai 2025 bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fortführung des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
Englische Originalmeldung
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
Übersetzung
