Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr PDT (13:00 Uhr EDT)

Vancouver, Kanada – 13. August 2025 – Endeavour Silver Corp. („Endeavour” oder das „Unternehmen”) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

„Wir sind mit der starken Leistung von Endeavour in diesem Quartal sehr zufrieden, die durch eine gesteigerte Silberäquivalentproduktion, ein robustes Umsatzwachstum und die erfolgreiche Integration von Minera Kolpa in unser Portfolio unterstrichen wird“, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer.

„Unser Team hat solide Betriebsergebnisse erzielt, höhere Umsätze zu günstigen Marktpreisen generiert und gleichzeitig die Kosten unter den Prognosen gehalten. Der Abschluss der Übernahme von Minera Kolpa hat das Wachstumsprofil des Unternehmens verbessert, und mit der bevorstehenden Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera wandeln wir unsere operative Landschaft mit einer erweiterten Ressourcenbasis und einer erhöhten Produktionskapazität. Diese Meilensteine, kombiniert mit unserem unerschütterlichen Engagement für operative Effizienz und diszipliniertes Kapitalmanagement, versetzen das Unternehmen in die Lage, zukünftige Chancen zu nutzen und unseren Aktionären auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum zu bieten.“

Highlights des zweiten Quartals 2025

- Starke und konstante Produktion: 1.483.736 Unzen („oz“) Silber und 7.755 oz Gold für 2,5 Millionen oz Silberäquivalent („AgEq“)(1) einschließlich Kolpa, 13 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

- Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: $85,3 Millionen aus dem Verkauf von 1.455.680 Unzen Silber und 7.706 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 32,95 USD pro Unze Silber und 3.320 USD pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 46 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.

- Positiver Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: $22,9 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals(2), 21 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.

- Betriebskosten unter den Prognosen: Cash Costs(2) von 15,35 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining Costs(2) von 25,16 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften.

- Solide Cash-Position: Das zweite Quartal wurde mit einem robusten konsolidierten Cash-Bestand von 52,5 Millionen Dollar abgeschlossen.

- Übernahme von Minera Kolpa abgeschlossen: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von Minera Kolpa ab, einschließlich einer 50-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung, die zur Finanzierung des Baranteils der Kolpa-Übernahme verwendet wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier), und begann mit den Zahlungen für den 35-Millionen-Dollar-Kupferstream an Versamet Royalties Corporation (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025 hier).

- Zusätzliche Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar: Das Unternehmen hat die Kreditfazilität für Terronera geändert und neu gefasst, um den Kapitalbetrag von 120 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar zu erhöhen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2025 hier).

- Terronera kurz vor der kommerziellen Produktion: Die Ergebnisse des zweiten Quartals wurden durch die Betriebsverluste von Terronera während der Inbetriebnahmephase beeinträchtigt. Am 5. August 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass der Durchsatz per Ende Juli rasch auf 1.900 bis 2.000 t/Tag gestiegen ist und die Silber- und Goldausbeuten in der zweiten Julihälfte durchschnittlich 71 % bzw. 67 % betrugen. (Siehe Pressemitteilung vom 5. August 2025 hier).

Finanzüberblick

Drei Monate bis 30. Juni Highlights des zweiten Quartals 2025 Sechs Monate bis 30. Juni 2025 2024 % Veränderung 2025 2024 % Veränderung Produktion 1.483.736 1.312.572 13 Produzierte Silberunzen 2.689.529 2.772.578 (3) 7.755 10.549 (26 %) Goldproduktion in Unzen 16.093 20.682 (22) 3.503 - - Produzierte Bleitonnen 3.503 - - 2.316 - - Produzierte Zinkmenge in Tonnen 2.316 - - 2.528.562 2.156.453 17 Produzierte Silberäquivalentunzen(1) 4.401.401 4.427.130 (1) 15,35 13,43 14 Cash-Kosten pro Unze Silber(2) 15,59 13,30 17 25,25 20,48 23 Gesamtproduktionskosten pro Unze(2) 24,79 19,65 26 25,16 23,13 9 Gesamtkosten pro Unze (2) 24,85 22,24 12 303.828 218.989 39 Verarbeitete Tonnen 513.335 440.783 16 142,00 140,36 1 Direkte Betriebskosten pro Tonne(2) 142,30 137,65 3 201,24 192,68 4 Direkte Kosten pro Tonne(2) 203,70 187,19 9 Finanzdaten 85,3 58,3 46 Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar) 148,8 122,0 22 1.455.680 1.217.569 20 Verkaufte Silberunzen 2.679.364 2.973.663 (10) 7.706 9.887 (22 %) Verkaufte Goldunzen 16.244 20.767 (22) 32,95 28,94 14 Realisierter Silberpreis pro Unze 32,52 25,71 26 3.320 2.374 40 Realisierter Goldpreis pro Unze 3.110 2.238 39 3,3 - - Vorproduktionsumsatz (in Millionen US-Dollar) 3,3 - - 85.711 - - Verkaufte Silberäquivalent-Unzen aus der Vorproduktion(1) 85.711 - - (20,5 (14,0 (46) Nettoergebnis (Verlust) (in Millionen US-Dollar) (53,4) (15,2) (251) (9,2) (1,0) (841) Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen US-Dollar) (2) (9,4) (0,7) (1.227) 7,7 10,2 (24) Betriebsergebnis aus Bergbau (in Millionen US-Dollar) 20,6 21,9 (6 %) 22,9 18,9 21 Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern (in Millionen US-Dollar)(2) 45 39,5 14 14,4 8,1 78 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital(2) 22,7 18,3 24 1,4 (2,3 162 EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2) (16,7) 11,3 (248) 10,8 11,9 (10 %) Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar) (2) 25,9 28,1 (8 %) (15,3) 64,5 (124 %) Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2) (15,3) 64,5 (124 %) Aktionäre (0,07) (0,06) (17) Gewinn (Verlust) je Aktie – unverwässert ($) (0,20) (0,06) (233) (0,03) (0,00) (100) Bereinigtes Ergebnis je Aktie – unverwässert ($)(2) (0,03) (0,00) (100) 0,05 0,03 67 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital pro Aktie(2) 0,08 0,08 0 283.534.276 242.889.679 17 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 272.987.662 235.201.630 16

(1) Der Silberäquivalent (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

(2) Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2025 auf 142,00 $ und lagen damit leicht über den 140,36 $ im zweiten Quartal 2024. Diese Kennzahl wurde beeinflusst durch: höhere Kosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund geringerer Durchsatzmengen infolge der Wartung der Flotationsanlage und des Brechbereichs; die Hinzufügung von Kolpa, das höhere direkte Betriebskosten pro Tonne aufweist; ausgeglichen durch geringere Kosten in Guanaceví.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, stiegen im zweiten Quartal 2025 um 14 % auf 15,35 $ pro Unze im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, was auf einen Anstieg der Kosten in Bolañitos und Guanaceví aufgrund geringerer Produktion zurückzuführen ist und teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurde, das mit 11,81 $ pro Unze die durchschnittlichen Cash-Kosten senkt. Die All-In-Sustaining Costs („AISC“) beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 25,16 US-Dollar pro Unze Silber, 9 % höher als die „$ “ von 23,13 USD pro Unze im zweiten Quartal 2024, was vor allem auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen ist, das mit 25,66 USD pro Unze die durchschnittlichen AISC erhöhte, sowie auf einen leichten Anstieg der AISC in Guanaceví.

Im zweiten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens auf 7,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 10,2 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 85,3 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 58,3 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 80,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 48,1 Millionen US-Dollar). Der Rückgang des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist vor allem auf den Verlust von 5,9 Millionen US-Dollar aus dem Bergbaugeschäft in Terronera zurückzuführen, da die Mine auf die kommerzielle Produktion hochgefahren wurde. Der Anstieg der Umsatzkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist auf einen Anstieg von 21,5 Millionen US-Dollar in Kolpa und 9,2 Millionen US-Dollar in Terronera zurückzuführen.

Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Gewinn von 1,7 Millionen US-$) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,3 Millionen US-Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,2 Millionen US-Dollar). Der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten ist in erster Linie auf die Akquisitionskosten für Minera Kolpa in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen.

Der Verlust vor Steuern für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 14,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 11,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivaten in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 9,2 Millionen US-Dollar), der teilweise durch einen Wechselkursgewinn von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 4,0 Millionen US-Dollar), Beteiligungserträgen und sonstigen Erträgen in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024:$ 0,6 Millionen US-Dollar) sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 0,3 Millionen US-Dollar).

Das Unternehmen erzielte für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 20,5 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Nettoverlust von 14,0 Millionen US-Dollar) nach einem Ertragsteueraufwand von 5,9 Millionen US-Dollar (zweiten Quartal 2024:$ 2,7 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückerstattung wurde aufgrund der Erfassung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.

Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 9,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024, was hauptsächlich auf den Betriebsverlust von Terronera während der Inbetriebnahmephase sowie höhere Abschreibungen und Steueraufwendungen zurückzuführen ist.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 und dem dazugehörigen Lagebericht („MD&A“) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Telefonkonferenz

Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) bzw. 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 zu erörtern.

Datum:

Mittwoch, 13. August 2025

Uhrzeit:

10:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT)

Telefon:

Kanada und USA +1-833-752-3348

International +1-647-846-2804

Aufzeichnung:

Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

International +1-412-317-0088

Der Zugangscode lautet 6575935

Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.

Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Aktuelles aus der Unternehmensleitung

Endeavour freut sich, die Beförderung von Allison Pettit zur Vice President, Investor Relations, bekannt zu geben, die mit Wirkung zum 1. August 2025 dem Managementteam des Unternehmens beitritt.

Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bergbausektor verfügt Frau Pettit über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Stakeholder-Engagement. Sie kam 2024 zu Endeavour, nachdem sie sechs Jahre bei NOVAGOLD Resources Inc. tätig war, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Unternehmenspräsenz und der Stärkung der Beziehungen zu den Aktionären spielte.

Frau Pettit wird weiterhin die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Endeavour leiten und das Wachstum und die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ist Vorstandsmitglied der BC Chapter des Canadian Investor Relations Institute.

Endeavour heißt Frau Pettit herzlich in seinem Managementteam willkommen, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und sein Engagement für langfristigen Shareholder Value vorantreibt.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das sich stark für nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken einsetzt. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie zu den Gemeinden leisten, in denen es tätig ist. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, zu erreichen.

Kontakt

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

Tel.: (877) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Endnoten

1 Silberäquivalent (AgEq)

AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

2 Nicht-IFRS-konforme und sonstige Finanzkennzahlen und -verhältnisse

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die All-In-Kosten pro Unze und die AISC pro Unze, die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Anpassungen des Betriebskapitals, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

Erläuterungen und eine Erörterung dieser nicht nach IFRS ermittelten und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse finden Sie im MD&A vom 30. Juni 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen” im MD&A vom 30. Juni 2025 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com zu finden.

Überleitung Working Capital

In Tausend US-Dollar Zum 30. Juni 2025 Zum 31. Dezember 2024 Umlaufvermögen 197.877 $ 157.647 $ Kurzfristige Verbindlichkeiten 220.043 78.866 Betriebskapital (22.166) 78.781

Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie

in Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss (20.455) (14.007) (53.362) (15.201) Nicht realisierter Wechselkursgewinn (Verlust) (2.802) 2.196 (2.527) 2.332 (Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung 10.088 9.253 42.019 9.253 Akquisitionskosten 3.602 - 3.602 - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinvestitionen (178) 425 (321) 1.286 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs 582 1.159 1.220 1.624 Bereinigtes Nettoergebnis (Verlust) (9.163) (974) (9.369) (706) Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 283.534.276 242.889.679 272.987.662 235.201.630 Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie (0,03) (0,00) (0,03) (0,00)

Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

in Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Betriebsergebnis aus Bergbau gemäß Jahresabschluss 7.744 10.196 20.586 21.852 Aktienbasierte Vergütung 136 74 170 153 Abschreibungen 15.010 8.639 24.216 17.516 Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern 22.890 18.909 44.972 39.521

Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni (außer Beträge pro Aktie) 2025 2024 20 2024 Cashflow aus (verwendet in) betrieblicher Tätigkeit gemäß Jahresabschluss 21.564 12.367 24.927 16.950 Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss 7.192 4.301 2.207 (1.350) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Working Capital 14.372 8.066 22.720 18.300 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien 283.534.276 242.889.679 272.987.662 235.201.630 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie 0,05 0 0,08 0,08

Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss (20.455) (14.007) (53.362) (15.201) Abschreibungen – Umsatzkosten 15.010 8.639 24.216 17.516 Abschreibungen – Exploration, Evaluierung und Entwicklung 4 188 254 347 Abschreibungen – allgemeine und administrative 102 106 207 205 Finanzierungskosten 846 103 1.030 238 Laufender Ertragsteueraufwand 9.094 2.878 14.373 8.545 Latenter Ertragsteueraufwand (Erstattung) (3.199) (163) (3.413) (396) EBITDA 1.402 (2.256) (16.695) 11.254 Aktienbasierte Vergütung 1.681 1.162 2.197 2.332 Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust (2.802) 2.196 (2.527) 2.332 (Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung 10.088 9.253 42.019 9.253 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen (178) 425 (321) 1.286 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs 582 1.159 1.220 1.624 Bereinigtes EBITDA 10.773 11.939 25.893 28.081 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien 283.534.276 242.889.679 272.987.662 235.201.630 Bereinigtes EBITDA je Aktie 0,04 0,05 0,09 0,12

Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 23.058 11.594 16.301 50.953 Kauf von Material von Dritten (9.988) - - (9.988) In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 345 1.088 1.433 Bestand an fertigen Erzeugnissen (4.763) (1.328) (610) (6.701) Schließung Fertigerzeugnisse 5.939 935 574 7.448 Direkte Betriebskosten 14.246 11.546 17.353 43.145 Kauf von Fremdmaterial 9.988 - - 9.988 Lizenzgebühren 6.197 164 - 6.361 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 1.079 423 148 1.650 Direkte Kosten 31.510 12.133 17.501 61.144 Verkauf von Nebenprodukten (11.635) (13.962) (13.275) (38.872) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert 2.232 1.410 544 4.186 Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert (2.302) (1.310) (526) (4.138) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 19.805 (1.729) 4.244 22.320 Abschreibungen 6.315 2.747 5.157 14.219 Aktienbasierte Vergütung 66 46 24 136 Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse (1.618) (384) (134) (2.136) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 1.843 214 125 2.182 Gesamtproduktionskosten 26.411 894 9.416 36.721

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 23.001 10.702 - 33.703 Kauf von Fremdmaterial (5.043) - - (5.043) In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 447 - 447 Bestand an fertigen Erzeugnissen (2.314) (651) - (2.965) Schließung Fertigerzeugnisse 4.038 557 - 4.595 Direkte Betriebskosten 19.682 11.055 - 30.737 Kauf von Fremdmaterial 5.043 - - 5.043 Lizenzgebühren 5.556 92 - 5.648 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 129 637 - 766 Direkte Kosten 30.410 11.784 - 42.194 Verkauf von Nebenprodukten (8.622) (14.852) - (23.474) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert 871 851 - 1.722 Schlussbestand der Nebenprodukte zum beizulegenden Zeitwert (2.187) (751) - (2.938) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 20.472 (2.968) - 17.504 Abschreibungen 5.965 2.674 - 8.639 Aktienbasierte Vergütung 60 14 - 74 Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse (771) (219) - (990) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 1.326 144 - 1.470 Gesamtproduktionskosten 27.052 ($355) - 26.697

In Tausend US-Dollar ausgedrückt Drei Monate zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 96.834 88.098 118.896 303.828 Zahlbare Silberunzen 994.882 100.183 359.347 1.454.412 Cash-Kosten pro Unze Silber 19,91 (17,26 $) 11,81 15,35 Gesamtproduktionskosten pro Unze 26,55 8,92 26,20 25,25 $ Direkte Betriebskosten pro Tonne 147,11 $ 131,06 $ 145,95 $ 142,00 Direkte Kosten pro Tonne 325,40 $ 137,72 $ 147,20 $ 201,24

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 112.897 106.092 - 218.989 Zahlbare Silberunzen 1.192.165 111.296 - 1.303.461 Cash-Kosten pro Unze Silber 17,17 ($26,67) - 13,43 Gesamtproduktionskosten pro Unze 22,69 $ (3,19 $) - 20,48 Direkte Betriebskosten pro Tonne 174,34 $ 104,20 $ - 140,36 $ Direkte Kosten pro Tonne 269,36 $ 111,07 $ - 192,68

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 48.502 21.323 16.301 86.126 Kauf von Materialien von Dritten (15.854) - - (15.854) In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinationskosten - 781 1.088 1.869 Bestand an fertigen Erzeugnissen (5.448) (485) (610) (6.543) Schließung Fertigerzeugnisse 5.939 935 574 7.448 Direkte Betriebskosten 33.139 22.554 17.353 73.046 Kauf von Fremdmaterial 15.854 - - 15.854 Lizenzgebühren 12.263 341 - 12.604 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 2.063 854 148 3.065 Direkte Kosten 63.319 23.749 17.501 104.569 Verkauf von Nebenprodukten (24.426) (25.954) (13.275) (63.655) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert 3.185 772 544 4.501 Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert (2.302) (1.310) (526) (4.138) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 39.776 (2.743) 4.244 41.277 Abschreibungen 12.884 5.384 5.157 23.425 Aktienbasierte Vergütung 86 60 24 170 Abschreibung auf fertige Erzeugnisse zu Beginn der Periode (1.188) (92) (134) (1.414) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 1.843 214 125 2.182 Gesamtproduktionskosten 53.401 2.823 9.416 65.640

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss 49.887 20.521 $ 70.408 Kauf von Materialien von Dritten (7.435) - - (7.435) In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten - 940 - 940 Eröffnungsbestand an Fertigerzeugnissen (7.137) (699) - (7.836) Schließung Fertigerzeugnisse 4.038 557 - 4.595 Direkte Betriebskosten 39.353 21.319 - 60.672 Kauf von Fremdmaterial 7.435 - - 7.435 Lizenzgebühren 11.888 168 - 12.056 Sonderabgabe für den Bergbau (1) 1.650 697 - 2.347 Direkte Kosten 60.326 22.184 - 82.510 Verkauf von Nebenprodukten (19.353) (27.117) - (46.470) Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert 2.909 619 - 3.528 Schlussbestand Nebenprodukte zum Marktwert (2.187) (751) - (2.938) Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte 41.695 (5.065) - 36.630 Abschreibungen 11.780 5.736 - 17.516 Aktienbasierte Vergütung 122 31 - 153 Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse (1.459) (197) - (1.656) Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode 1.326 144 - 1.470 Gesamtproduktionskosten 53.464 $ 649 $ - 54.113

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate bis 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 199.272 195.167 118.896 513.335 Zahlbare Silberunzen 2.007.163 281.260 359.347 2.647.770 Bargeldkosten pro Unze Silber 19,82 (9,75) 11,81 15,59 Gesamtproduktionskosten pro Unze 26,60 10,04 26,20 24,79 $ Direkte Betriebskosten pro Tonne 166,30 $ 115,56 $ 145,95 $ 142,30 $ Direkte Kosten pro Tonne 317,75 $ 121,69 $ 147,20 203,70

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 227.901 212.882 - 440.783 Zu zahlende Silberunzen 2.523.900 229.869 - 2.753.769 Bargeldkosten pro Unze Silber 16,52 ($22,03) - 13,30 Gesamtproduktionskosten pro Unze 21,18 $ 2,82 - 19,65 Direkte Betriebskosten pro Tonne 172,68 $ 100,14 - 137,65 $ Direkte Kosten pro Tonne 264,70 104,21 $ - 187,19

(1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufender Ertragsteueraufwand ausgewiesen wird.

Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte 19.805 $ ($1.729) 4.244 22.320 Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft 66 46 24 136 Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns 1.074 323 4.755 6.152 Akquisitionskosten - - (3.602) (3.602) Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile 756 274 323 1.353 Rückforderung – Abschreibung/Zunahme 159 90 41 290 Aufwendungen für Exploration an Bergwerken 29 27 1.036 1.092 Zahlungen für Ausrüstungsleasing - - 66 66 Investitionen in Sachanlagen 4.781 1.675 2.332 8.788 Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen 26.670 706 9.219 36.595 Anschaffungskosten 3.602 Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Steigerung des Wachstums 3.633 Wachstumskapitalausgaben 45.362 Gesamtkosten 89.192

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate bis 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte 20.472 (2.968) - 17.504 $ Betriebliche aktienbasierte Vergütung 60 14 - 74 Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns 2.263 910 - 3.173 Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft 684 277 - 961 Rückforderung – Abschreibung/Zunahme 101 73 - 174 Aufwendungen für Exploration an Bergbaustandorten 341 335 - 676 Zahlungen für Ausrüstungskredite 78 67 - 145 Investitionen in Sachanlagen 5.245 2.199 - 7.444 Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs 29.244 907 - 30.151 Wachstumsexploration, Bewertung und Entwicklung 3.299 Wachstumskapitalausgaben 48.367 Gesamtkosten 81.817

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 96.834 88.098 118.896 303.828 Zahlbare Silberunzen 994.882 100.183 359.347 1.454.412 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 1.282.853 440.678 805.032 2.528.562 Gesamtkosten pro Unze 26,81 7,04 25,66 25,16 $

In Tausend US-Dollar angegeben Drei Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 112.897 106.092 - 218.989 Silber in Unzen 1.192.165 111.296 - 1.303.461 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 1.535.161 621.292 - 2.156.453 Gesamtkosten pro Unze 24,53 8,15 - 23,13 $

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate zum 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte 39.776 $ ($2.743) 4.244 41.277 Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft 86 60 24 170 Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns 3.750 1.403 4.755 9.908 Akquisitionskosten - - (3.602) (3.602) Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile 1.050 393 323 1.766 Rückforderung – Abschreibung/Zunahme 307 175 41 523 Explorationskosten für Bergwerksstandorte 299 201 1.036 1.536 Zahlungen für Ausrüstungskredite - - 66 66 Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens 8.227 3.600 2.332 14.159 Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen 53.495 3.089 9.219 65.803 Anschaffungskosten 3.602 Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Erweiterung 7.408 Wachstumskapitalausgaben 81.576 Gesamtkosten 158.389

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte 41.695 $ (5.065) $- 36.630 Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft 122 31 - 153 Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns 4.467 1.711 - 6.178 Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft 1.374 527 - 1.901 Rückforderung – Abschreibung/Zunahme 203 150 - 353 Aufwendungen für Explorationen am Standort 463 649 - 1.112 Zahlungen für Ausrüstungskredite 206 287 - 493 Investitionen in Sachanlagen 9.961 4.465 - 14.426 Gesamtkosten 58.491 2.755 - 61.246 Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen 6.823 Wachstumskapitalausgaben 86.272 Gesamtkosten 154.341

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate bis 30. Juni 2025 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 199.272 195.167 118.896 513.335 Zahlbare Silberunzen 2.007.163 281.260 359.347 2.647.770 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 2.617.300 979.070 805.032 4.401.401 Gesamtkosten pro Unze 26,65 10,98 25,66 $ 24,85 $

In Tausend US-Dollar angegeben Sechs Monate zum 30. Juni 2024 Guanaceví Bolañitos Kolpa Gesamt Durchsatz in Tonnen 227.901 212.882 - 440.783 Zahlbare Silberunzen 2.523.900 229.869 - 2.753.769 Silberäquivalentproduktion (Unzen) 3.200.854 1.226.276 - 4.427.129 Gesamtkosten pro Unze 23,17 $ 11,98 - 22,24 $

Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Investitionen in Sachanlagen 8.788 7.444 14.159 14.426 Wachstumskapitalausgaben 45.362 48.367 81.576 86.272 Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung 54.150 55.811 95.735 100.698

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Explorationsaufwendungen für Bergwerksstandorte 1.092 676 1.536 1.112 Erschließung, Bewertung und Entwicklung 3.633 3.299 7.408 6.823 Gesamte Exploration, Bewertung und Entwicklung 4.725 3.975 8.944 7.935 Abschreibungen auf Exploration, Evaluierung und Erschließung 4 188 254 347 Aktienbasierte Vergütungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung 193 127 262 278 Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten 4.922 4.290 9.460 8.560

Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze

In Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Bruttoumsatz aus Silber 48.873 35.234 88.024 76.456 Verkaufte Silberunzen 1.483.311 1.217.569 2.706.995 2.973.663 Realisierter Silberpreis pro Unze 32,95 28,94 $ 32,52 25,71

1) einschließlich 27.631 Unzen Silber aus der Vorproduktion in Terronera

Ausgedrückt in Tausend US-Dollar Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Bruttoumsatz aus Goldverkäufen 27.989 23.474 52.772 46.470 Verkaufte Goldunzen 8.431 9.887 16.969 20.767 Realisierter Goldpreis pro Unze 3.320 2.374 3.110 2.238

1) einschließlich 725 Unzen Gold aus der Vorproduktion in Terronera

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die prognostizierten Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben des Unternehmens, die Explorationsprogramme des Unternehmens, die Erweiterung der Mineralisierung und die Veröffentlichung künftiger Ressourcenschätzungen sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, einschließlich der Erreichung der kommerziellen Produktion in Terronera. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Preise für Edelmetalle; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit des Abschlusses einer Versicherung; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Liegenschaften; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; 27. Mai 2025 bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fortführung des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

