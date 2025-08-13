    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEndeavour Silver AktievorwärtsNachrichten zu Endeavour Silver

    Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

    Telefonkonferenz heute um 10:00 Uhr PDT (13:00 Uhr EDT)

    Vancouver, Kanada – 13. August 2025 Endeavour Silver Corp. („Endeavour” oder das „Unternehmen”) (NYSE: EXK; TSX: EDR – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar ($) angegeben.

     

    „Wir sind mit der starken Leistung von Endeavour in diesem Quartal sehr zufrieden, die durch eine gesteigerte Silberäquivalentproduktion, ein robustes Umsatzwachstum und die erfolgreiche Integration von Minera Kolpa in unser Portfolio unterstrichen wird“, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer.

     

    „Unser Team hat solide Betriebsergebnisse erzielt, höhere Umsätze zu günstigen Marktpreisen generiert und gleichzeitig die Kosten unter den Prognosen gehalten. Der Abschluss der Übernahme von Minera Kolpa hat das Wachstumsprofil des Unternehmens verbessert, und mit der bevorstehenden Aufnahme der kommerziellen Produktion in Terronera wandeln wir unsere operative Landschaft mit einer erweiterten Ressourcenbasis und einer erhöhten Produktionskapazität. Diese Meilensteine, kombiniert mit unserem unerschütterlichen Engagement für operative Effizienz und diszipliniertes Kapitalmanagement, versetzen das Unternehmen in die Lage, zukünftige Chancen zu nutzen und unseren Aktionären auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum zu bieten.“

     

    Highlights des zweiten Quartals 2025

     

    -          Starke und konstante Produktion: 1.483.736 Unzen („oz“) Silber und 7.755 oz Gold für 2,5 Millionen oz Silberäquivalent („AgEq“)(1) einschließlich Kolpa, 13 % mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

     

    -          Höhere verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen: $85,3 Millionen aus dem Verkauf von 1.455.680 Unzen Silber und 7.706 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 32,95 USD pro Unze Silber und 3.320 USD pro Unze Gold. Der Umsatz aus dem operativen Geschäft ist um 46 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.

     

    -          Positiver Cashflow aus dem Bergbaubetrieb: $22,9 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals(2), 21 % höher als im gleichen Zeitraum 2024.

     

    -          Betriebskosten unter den Prognosen: Cash Costs(2) von 15,35 $ pro Unze zahlbarem Silber und All-in-Sustaining Costs(2) von 25,16 $ pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften.

     

    -          Solide Cash-Position: Das zweite Quartal wurde mit einem robusten konsolidierten Cash-Bestand von 52,5 Millionen Dollar abgeschlossen.

     

    -          Übernahme von Minera Kolpa abgeschlossen: Am 1. Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von Minera Kolpa ab, einschließlich einer 50-Millionen-Dollar-Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung, die zur Finanzierung des Baranteils der Kolpa-Übernahme verwendet wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. April 2025 hier), und begann mit den Zahlungen für den 35-Millionen-Dollar-Kupferstream an Versamet Royalties Corporation (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2025 hier).

     

    -          Zusätzliche Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar: Das Unternehmen hat die Kreditfazilität für Terronera geändert und neu gefasst, um den Kapitalbetrag von 120 Millionen Dollar auf 135 Millionen Dollar zu erhöhen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2025 hier).

     

    -          Terronera kurz vor der kommerziellen Produktion: Die Ergebnisse des zweiten Quartals wurden durch die Betriebsverluste von Terronera während der Inbetriebnahmephase beeinträchtigt. Am 5. August 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass der Durchsatz per Ende Juli rasch auf 1.900 bis 2.000  t/Tag gestiegen ist und die Silber- und Goldausbeuten in der zweiten Julihälfte durchschnittlich 71 % bzw. 67 % betrugen. (Siehe Pressemitteilung vom 5. August 2025 hier).

     

    Finanzüberblick

     

    Drei Monate bis 30. Juni

     

    Highlights des zweiten Quartals 2025

    Sechs Monate bis 30. Juni

    2025

    2024

    % Veränderung

     

    2025

    2024

    % Veränderung

     

     

     

    Produktion

     

     

     

    1.483.736

    1.312.572

    13

    Produzierte Silberunzen

    2.689.529

    2.772.578

    (3)

    7.755

    10.549

    (26 %)

    Goldproduktion in Unzen

    16.093

    20.682

    (22)

    3.503

    -

    -

    Produzierte Bleitonnen

    3.503

    -

    -

    2.316

    -

    -

    Produzierte Zinkmenge in Tonnen

    2.316

    -

    -

    2.528.562

    2.156.453

    17

    Produzierte Silberäquivalentunzen(1)

    4.401.401

    4.427.130

    (1)

    15,35

    13,43

    14

    Cash-Kosten pro Unze Silber(2)

    15,59

    13,30

    17

    25,25

    20,48

    23

    Gesamtproduktionskosten pro Unze(2)

    24,79

    19,65

    26

    25,16

    23,13

    9

    Gesamtkosten pro Unze (2)

    24,85

    22,24

    12

    303.828

    218.989

    39

    Verarbeitete Tonnen

    513.335

    440.783

    16

    142,00

    140,36

    1

    Direkte Betriebskosten pro Tonne(2)

    142,30

    137,65

    3

    201,24

    192,68

    4

    Direkte Kosten pro Tonne(2)

    203,70

    187,19

    9

     

     

     

    Finanzdaten

     

     

     

    85,3

    58,3

    46

    Umsatz aus laufender Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar)

    148,8

    122,0

    22

    1.455.680

    1.217.569

    20

    Verkaufte Silberunzen

    2.679.364

    2.973.663

    (10)

    7.706

    9.887

    (22 %)

    Verkaufte Goldunzen

    16.244

    20.767

    (22)

    32,95

    28,94

    14

    Realisierter Silberpreis pro Unze

    32,52

    25,71

    26

    3.320

    2.374

    40

    Realisierter Goldpreis pro Unze

    3.110

    2.238

    39

    3,3

    -

    -

    Vorproduktionsumsatz (in Millionen US-Dollar)

    3,3

    -

    -

    85.711

    -

    -

    Verkaufte Silberäquivalent-Unzen aus der Vorproduktion(1)

    85.711

    -

    -

    (20,5

    (14,0

    (46)

    Nettoergebnis (Verlust) (in Millionen US-Dollar)

    (53,4)

    (15,2)

    (251)

    (9,2)

    (1,0)

    (841)

    Bereinigter Nettogewinn (Verlust) (in Millionen US-Dollar) (2)

    (9,4)

    (0,7)

    (1.227)

    7,7

    10,2

    (24)

    Betriebsergebnis aus Bergbau (in Millionen US-Dollar)

    20,6

    21,9

    (6 %)

    22,9

    18,9

    21

    Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern (in Millionen US-Dollar)(2)

    45

    39,5

    14

    14,4

    8,1

    78

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital(2)

    22,7

    18,3

    24

    1,4

    (2,3

    162

    EBITDA (in Millionen US-Dollar)(2)

    (16,7)

    11,3

    (248)

    10,8

    11,9

    (10 %)

    Bereinigtes EBITDA (in Millionen US-Dollar) (2)

    25,9

    28,1

    (8 %)

    (15,3)

    64,5

    (124 %)

    Betriebskapital (in Millionen Dollar) (2)

    (15,3)

    64,5

    (124 %)

     

     

     

    Aktionäre

     

     

     

    (0,07)

    (0,06)

    (17)

    Gewinn (Verlust) je Aktie – unverwässert ($)

    (0,20)

    (0,06)

    (233)

    (0,03)

    (0,00)

    (100)

    Bereinigtes Ergebnis je Aktie – unverwässert ($)(2)

    (0,03)

    (0,00)

    (100)

    0,05

    0,03

    67

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital pro Aktie(2)

    0,08

    0,08

    0

    283.534.276

    242.889.679

    17

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    272.987.662

    235.201.630

    16

    (1)  Der Silberäquivalent (AgEq) wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

    (2)  Hierbei handelt es sich um nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen und -kennziffern. Weitere Einzelheiten zu diesen nicht IFRS-konformen Finanzkennzahlen und -kennziffern finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung und im MD&A, der den Finanzberichten des Unternehmens beigefügt ist und auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden kann.

     

    Die direkten Betriebskosten pro Tonne stiegen im zweiten Quartal 2025 auf 142,00 $ und lagen damit leicht über den 140,36 $ im zweiten Quartal 2024. Diese Kennzahl wurde beeinflusst durch: höhere Kosten pro Tonne in Bolañitos aufgrund geringerer Durchsatzmengen infolge der Wartung der Flotationsanlage und des Brechbereichs; die Hinzufügung von Kolpa, das höhere direkte Betriebskosten pro Tonne aufweist; ausgeglichen durch geringere Kosten in Guanaceví.

     

    Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich Nebenproduktgutschriften, stiegen im zweiten Quartal 2025 um 14 % auf 15,35 $ pro Unze im Vergleich zum zweiten Quartal 2024, was auf einen Anstieg der Kosten in Bolañitos und Guanaceví aufgrund geringerer Produktion zurückzuführen ist und teilweise durch die Hinzufügung von Kolpa ausgeglichen wurde, das mit 11,81 $ pro Unze die durchschnittlichen Cash-Kosten senkt. Die All-In-Sustaining Costs („AISC“) beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 25,16 US-Dollar pro Unze Silber, 9 % höher als die „$ “ von 23,13 USD pro Unze im zweiten Quartal 2024, was vor allem auf die Hinzufügung von Kolpa zurückzuführen ist, das mit 25,66 USD pro Unze die durchschnittlichen AISC erhöhte, sowie auf einen leichten Anstieg der AISC in Guanaceví.

     

    Im zweiten Quartal 2025 belief sich das Betriebsergebnis des Unternehmens auf 7,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 10,2 Millionen US-Dollar) bei einem Umsatz von 85,3 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 58,3 Millionen US-Dollar) und Umsatzkosten von 80,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 48,1 Millionen US-Dollar). Der Rückgang des Betriebsergebnisses aus dem Bergbaugeschäft ist vor allem auf den Verlust von 5,9 Millionen US-Dollar aus dem Bergbaugeschäft in Terronera zurückzuführen, da die Mine auf die kommerzielle Produktion hochgefahren wurde. Der Anstieg der Umsatzkosten gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist auf einen Anstieg von 21,5 Millionen US-Dollar in Kolpa und 9,2 Millionen US-Dollar in Terronera zurückzuführen.

     

    Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsverlust von 4,8 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Gewinn von 1,7 Millionen US-$) nach Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,3 Millionen US-Dollar) und allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 4,2 Millionen US-Dollar).  Der Anstieg der allgemeinen und Verwaltungskosten ist in erster Linie auf die Akquisitionskosten für Minera Kolpa in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar zurückzuführen.

     

    Der Verlust vor Steuern für das zweite Quartal 2025 belief sich auf 14,6 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 11,3 Millionen US-Dollar) nach einem Verlust aus Derivaten in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 9,2 Millionen US-Dollar), der teilweise durch einen Wechselkursgewinn von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Verlust von 4,0 Millionen US-Dollar), Beteiligungserträgen und sonstigen Erträgen in Höhe von 0,7 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024:$ 0,6 Millionen US-Dollar) sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: 0,3 Millionen US-Dollar).

     

    Das Unternehmen erzielte für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust von 20,5 Millionen US-Dollar (zweites Quartal 2024: Nettoverlust von 14,0 Millionen US-Dollar) nach einem Ertragsteueraufwand von 5,9 Millionen US-Dollar (zweiten Quartal 2024:$ 2,7 Millionen US-Dollar). Die latente Steuerrückerstattung wurde aufgrund der Erfassung zuvor nicht genutzter Verluste während des Berichtszeitraums realisiert.

     

    Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 9,2 Millionen US-Dollar gegenüber einem bereinigten Nettoverlust von 1,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024, was hauptsächlich auf den Betriebsverlust von Terronera während der Inbetriebnahmephase sowie höhere Abschreibungen und Steueraufwendungen zurückzuführen ist.

     

    Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den Zeitraum zum 30. Juni 2025 und dem dazugehörigen Lagebericht („MD&A“) gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

     

    Telefonkonferenz

     

    Das Management wird heute um 10:00 Uhr pazifischer Zeit (PST) bzw. 13:00 Uhr östlicher Zeit (EST) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025 zu erörtern.

     

    Datum:

    Mittwoch, 13. August 2025

     

    Uhrzeit:

    10:00 Uhr pazifischer Zeit (PDT) / 13:00 Uhr östlicher Zeit (EDT)

     

    Telefon:

    Kanada und USA +1-833-752-3348

    International +1-647-846-2804

     

    Aufzeichnung:

    Kanada/USA gebührenfrei +1-855-669-9658

    International +1-412-317-0088

    Der Zugangscode lautet 6575935

     

    Um die Aufzeichnung über eine internationale Einwahlnummer abzurufen, klicken Sie bitte hier.

     

    Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

     

    Aktuelles aus der Unternehmensleitung

     

    Endeavour freut sich, die Beförderung von Allison Pettit zur Vice President, Investor Relations, bekannt zu geben, die mit Wirkung zum 1. August 2025 dem Managementteam des Unternehmens beitritt.

     

    Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Bergbausektor verfügt Frau Pettit über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Stakeholder-Engagement. Sie kam 2024 zu Endeavour, nachdem sie sechs Jahre bei NOVAGOLD Resources Inc. tätig war, wo sie eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Unternehmenspräsenz und der Stärkung der Beziehungen zu den Aktionären spielte.

     

    Frau Pettit wird weiterhin die Investor-Relations- und Kommunikationsstrategien von Endeavour leiten und das Wachstum und die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und ist Vorstandsmitglied der BC Chapter des Canadian Investor Relations Institute.

     

    Endeavour heißt Frau Pettit herzlich in seinem Managementteam willkommen, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie und sein Engagement für langfristigen Shareholder Value vorantreibt.

     

    Über Endeavour Silver

     

    Endeavour ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das sich stark für nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken einsetzt. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie zu den Gemeinden leisten, in denen es tätig ist. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, zu erreichen.  

     

    Kontakt

     

    Allison Pettit

    Vice President, Investor Relations

    Tel.: (877) 685 - 9775

    E-Mail: apettit@edrsilver.com

    Website: www.edrsilver.com

     

    In Europa:

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch  

     

    Endnoten

     

    1 Silberäquivalent (AgEq)

    AgEq wird anhand eines Verhältnisses von 80:1 (Ag:Au), 60:1 (Ag:Pb), 85:1 (Ag:Zn) und 300:1 (Ag:Cu) berechnet.

     

    2 Nicht-IFRS-konforme und sonstige Finanzkennzahlen und -verhältnisse

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS- und andere nichtfinanzielle Kennzahlen und Verhältnisse, darunter die Cash-Kosten pro Unze Silber, die Gesamtproduktionskosten pro Unze, die All-In-Kosten pro Unze und die AISC pro Unze, die direkten Betriebskosten pro Tonne, die direkten Kosten pro Tonne, die Cash-Kosten für Silber als Nebenprodukt, Cash-Kosten für Gold als Nebenprodukt, realisierter Silberpreis pro Unze, realisierter Goldpreis pro Unze, bereinigter Nettogewinn (Verlust), bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie, Cashflow aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern, Betriebskapital, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Anpassungen des Betriebskapitals, Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), bereinigtes EBITDA pro Aktie, Erhaltungs- und Wachstumskapital sowie bereinigter Nettogewinn (Verlust).

     

    Erläuterungen und eine Erörterung dieser nicht nach IFRS ermittelten und sonstigen nicht finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse finden Sie im MD&A vom 30. Juni 2025. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen und Verhältnisse zusätzlich zu den herkömmlichen Kennzahlen und Verhältnissen, die gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt wurden, dem Management und den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Nicht-IFRS- und anderen nicht-finanziellen Kennzahlen und Verhältnisse dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Kennzahlen oder Verhältnisse betrachtet werden. Diese Kennzahlen und Verhältnisse haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Bestimmte zusätzliche Angaben zu diesen Nicht-IFRS-Kennzahlen wurden durch Verweis aufgenommen und sind im Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen” im MD&A vom 30. Juni 2025 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com zu finden.

     

    Überleitung Working Capital

     

    In Tausend US-Dollar 

    Zum 30. Juni 2025

    Zum 31. Dezember 2024

    Umlaufvermögen

     

    197.877 $

     

    157.647 $

    Kurzfristige Verbindlichkeiten

     

    220.043

     

    78.866

    Betriebskapital

     

    (22.166)

     

    78.781

     

    Überleitung des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) und des bereinigten Nettogewinns (Verlusts) je Aktie

     

    in Tausend US-Dollar               

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Nettoergebnis (Verlust) für den Zeitraum gemäß Jahresabschluss

    (20.455)

    (14.007)

    (53.362)

    (15.201)

    Nicht realisierter Wechselkursgewinn (Verlust)

    (2.802)

    2.196

    (2.527)

    2.332

    (Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung

    10.088

    9.253

    42.019

    9.253

    Akquisitionskosten

    3.602

    -

    3.602

    -

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinvestitionen

    (178)

    425

    (321)

    1.286

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs

    582

    1.159

    1.220

    1.624

    Bereinigtes Nettoergebnis (Verlust)

    (9.163)

    (974)

    (9.369)

    (706)

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    283.534.276

    242.889.679

    272.987.662

    235.201.630

    Bereinigter Nettogewinn (Verlust) pro Aktie

    (0,03)

    (0,00)

    (0,03)

    (0,00)

     

    Überleitung des Cashflows aus dem Bergbaubetrieb vor Steuern

     

    in Tausend US-Dollar                    

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Betriebsergebnis aus Bergbau gemäß Jahresabschluss

    7.744

    10.196

    20.586

    21.852

    Aktienbasierte Vergütung

    136

    74

    170

    153

    Abschreibungen

    15.010

    8.639

    24.216

    17.516

    Cashflow aus Bergbaubetrieb vor Steuern

    22.890

    18.909

    44.972

    39.521

     

    Überleitung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals und des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals je Aktie

     

    In Tausend US-Dollar                                                                           Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

    (außer Beträge pro Aktie)

    2025

    2024

    20

    2024

    Cashflow aus (verwendet in) betrieblicher Tätigkeit gemäß Jahresabschluss

    21.564

    12.367

    24.927

    16.950

    Nettoveränderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals gemäß Jahresabschluss

    7.192

    4.301

    2.207

    (1.350)

    Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Working Capital

    14.372

    8.066

    22.720

    18.300

    Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien

    283.534.276

    242.889.679

    272.987.662

    235.201.630

    Operativer Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals pro Aktie

    0,05

    0

    0,08

    0,08

     

    Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA

     

    In Tausend US-Dollar                                                                  Drei Monate zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni

     

    2025

    2024

    2025

    2024

    Periodenergebnis (Verlust) gemäß Jahresabschluss

    (20.455)

    (14.007)

    (53.362)

    (15.201)

    Abschreibungen – Umsatzkosten

    15.010

    8.639

    24.216

    17.516

    Abschreibungen – Exploration, Evaluierung und Entwicklung

    4

    188

    254

    347

    Abschreibungen – allgemeine und administrative

    102

    106

    207

    205

    Finanzierungskosten

    846

    103

    1.030

    238

    Laufender Ertragsteueraufwand

    9.094

    2.878

    14.373

    8.545

    Latenter Ertragsteueraufwand (Erstattung)

    (3.199)

    (163)

    (3.413)

    (396)

    EBITDA

    1.402

    (2.256)

    (16.695)

    11.254

    Aktienbasierte Vergütung

    1.681

    1.162

    2.197

    2.332

    Nicht realisierter Wechselkursgewinn/-verlust

    (2.802)

    2.196

    (2.527)

    2.332

    (Gewinn) Verlust aus Derivaten und Kupferstrombewertung

    10.088

    9.253

    42.019

    9.253

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzanlagen

    (178)

    425

    (321)

    1.286

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von bar abgegoltenen DSUs

    582

    1.159

    1.220

    1.624

    Bereinigtes EBITDA

    10.773

    11.939

    25.893

    28.081

    Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien

    283.534.276

    242.889.679

    272.987.662

    235.201.630

    Bereinigtes EBITDA je Aktie

    0,04

    0,05

    0,09

    0,12

     

    Überleitung der Cash-Kosten pro Unze Silber, Gesamtproduktionskosten pro Unze, direkte Betriebskosten pro Tonne, direkte Kosten pro Tonne

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    23.058

    11.594

    16.301

    50.953

    Kauf von Material von Dritten

    (9.988)

     -  

     -  

    (9.988)

    In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

     -  

    345

    1.088

    1.433

    Bestand an fertigen Erzeugnissen

    (4.763)

    (1.328)

    (610)

    (6.701)

    Schließung Fertigerzeugnisse

    5.939

    935

    574

    7.448

    Direkte Betriebskosten

    14.246

    11.546

    17.353

    43.145

    Kauf von Fremdmaterial

    9.988

     -  

     -  

    9.988

    Lizenzgebühren

    6.197

    164

     -  

    6.361

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    1.079

    423

    148

    1.650

    Direkte Kosten

    31.510

    12.133

    17.501

    61.144

    Verkauf von Nebenprodukten

    (11.635)

    (13.962)

    (13.275)

    (38.872)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert

    2.232

    1.410

    544

    4.186

    Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert

    (2.302)

    (1.310)

    (526)

    (4.138)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    19.805

    (1.729)

    4.244

    22.320

    Abschreibungen

    6.315

    2.747

    5.157

    14.219

    Aktienbasierte Vergütung

    66

    46

    24

    136

    Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse

    (1.618)

    (384)

    (134)

    (2.136)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    1.843

    214

    125

    2.182

    Gesamtproduktionskosten

    26.411

    894

    9.416

    36.721

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    23.001

    10.702

    -

    33.703

    Kauf von Fremdmaterial

    (5.043)

     -  

    -

    (5.043)

    In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

    -

    447

    -

    447

    Bestand an fertigen Erzeugnissen

    (2.314)

    (651)

    -

    (2.965)

    Schließung Fertigerzeugnisse

    4.038

    557

    -

    4.595

    Direkte Betriebskosten

    19.682

    11.055

    -

    30.737

    Kauf von Fremdmaterial

    5.043

    -

    -

    5.043

    Lizenzgebühren

    5.556

    92

    -

    5.648

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    129

    637

    -

    766

    Direkte Kosten

    30.410

    11.784

    -

    42.194

    Verkauf von Nebenprodukten

    (8.622)

    (14.852)

    -

    (23.474)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert

    871

    851

    -

    1.722

    Schlussbestand der Nebenprodukte zum beizulegenden Zeitwert

    (2.187)

    (751)

    -

    (2.938)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    20.472

    (2.968)

    -

    17.504

    Abschreibungen

    5.965

    2.674

    -

    8.639

    Aktienbasierte Vergütung

    60

    14

    -

    74

    Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse

    (771)

    (219)

    -

    (990)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    1.326

    144

    -

    1.470

    Gesamtproduktionskosten

    27.052

    ($355)

    -

    26.697

     

    In Tausend US-Dollar ausgedrückt

    Drei Monate zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    96.834

    88.098

    118.896

    303.828

    Zahlbare Silberunzen

    994.882

    100.183

    359.347

    1.454.412

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    19,91

    (17,26 $)

    11,81

    15,35

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    26,55

    8,92

    26,20

    25,25 $

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    147,11 $

    131,06 $

    145,95 $

    142,00

    Direkte Kosten pro Tonne

    325,40 $

    137,72 $

    147,20 $

    201,24

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    112.897

    106.092

    -

    218.989

    Zahlbare Silberunzen

    1.192.165

    111.296

    -

    1.303.461

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro Unze Silber

    17,17

    ($26,67)

    -

    13,43

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    22,69 $

    (3,19 $)

    -

    20,48

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    174,34 $

    104,20 $

    -

    140,36 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    269,36 $

    111,07 $

    -

    192,68

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate bis zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    48.502

    21.323

    16.301

    86.126

    Kauf von Materialien von Dritten

    (15.854)

     -  

     -  

    (15.854)

    In den Erträgen enthaltene Schmelz- und Raffinationskosten

    -

    781

    1.088

    1.869

    Bestand an fertigen Erzeugnissen

    (5.448)

    (485)

    (610)

    (6.543)

    Schließung Fertigerzeugnisse

    5.939

    935

    574

    7.448

    Direkte Betriebskosten

    33.139

    22.554

    17.353

    73.046

    Kauf von Fremdmaterial

    15.854

     -  

     -  

    15.854

    Lizenzgebühren

    12.263

    341

     -  

    12.604

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    2.063

    854

    148

    3.065

    Direkte Kosten

    63.319

    23.749

    17.501

    104.569

    Verkauf von Nebenprodukten

    (24.426)

    (25.954)

    (13.275)

    (63.655)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert

    3.185

    772

    544

    4.501

    Schlussbestand der Nebenprodukte zum Marktwert

    (2.302)

    (1.310)

    (526)

    (4.138)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    39.776

    (2.743)

    4.244

    41.277

    Abschreibungen

    12.884

    5.384

    5.157

    23.425

    Aktienbasierte Vergütung

    86

    60

    24

    170

    Abschreibung auf fertige Erzeugnisse zu Beginn der Periode

    (1.188)

    (92)

    (134)

    (1.414)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    1.843

    214

    125

    2.182

    Gesamtproduktionskosten

    53.401

    2.823

    9.416

    65.640

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Direkte Produktionskosten laut Jahresabschluss

    49.887

    20.521

    $

    70.408

    Kauf von Materialien von Dritten

    (7.435)

    -

    -

    (7.435)

    In den Erlösen enthaltene Schmelz- und Raffinierungskosten

    -

    940

    -

    940

    Eröffnungsbestand an Fertigerzeugnissen

    (7.137)

    (699)

    -

    (7.836)

    Schließung Fertigerzeugnisse

    4.038

    557

    -

    4.595

    Direkte Betriebskosten

    39.353

    21.319

    -

    60.672

    Kauf von Fremdmaterial

    7.435

    -

    -

    7.435

    Lizenzgebühren

    11.888

    168

    -

    12.056

    Sonderabgabe für den Bergbau (1)

    1.650

    697

    -

    2.347

    Direkte Kosten

    60.326

    22.184

    -

    82.510

    Verkauf von Nebenprodukten

    (19.353)

    (27.117)

    -

    (46.470)

    Anfangsbestand an Nebenprodukten zum beizulegenden Zeitwert

    2.909

    619

    -

    3.528

    Schlussbestand Nebenprodukte zum Marktwert

    (2.187)

    (751)

    -

    (2.938)

    Barmittelkosten abzüglich Nebenprodukte

    41.695

    (5.065)

    -

    36.630

    Abschreibungen

    11.780

    5.736

    -

    17.516

    Aktienbasierte Vergütung

    122

    31

    -

    153

    Anfangsabschreibung auf Fertigerzeugnisse

    (1.459)

    (197)

    -

    (1.656)

    Abschreibung auf Fertigerzeugnisse am Ende der Periode

    1.326

    144

    -

    1.470

    Gesamtproduktionskosten

    53.464

    $    649

    $     -

    54.113

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate bis

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    199.272

    195.167

    118.896

    513.335

    Zahlbare Silberunzen

    2.007.163

    281.260

    359.347

    2.647.770

     

     

     

     

     

    Bargeldkosten pro Unze Silber

    19,82

    (9,75)

    11,81

    15,59

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    26,60

    10,04

    26,20

    24,79 $

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    166,30 $

    115,56 $

    145,95 $

    142,30 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    317,75 $

    121,69 $

    147,20

    203,70

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    227.901

    212.882

    -

    440.783

    Zu zahlende Silberunzen

    2.523.900

    229.869

    -

    2.753.769

     

     

     

     

     

    Bargeldkosten pro Unze Silber

    16,52

    ($22,03)

    -

    13,30

    Gesamtproduktionskosten pro Unze

    21,18 $

    2,82

    -

    19,65

    Direkte Betriebskosten pro Tonne

    172,68 $

    100,14

    -

    137,65 $

    Direkte Kosten pro Tonne

    264,70

    104,21 $

    -

    187,19

     

    (1) Die Sonderabgabe für den Bergbau ist eine EBITDA-Lizenzgebühr, die gemäß IFRS als laufender Ertragsteueraufwand ausgewiesen wird.

     

    Überleitung der Gesamtkosten pro Unze und der AISC pro Unze

     

    In Tausend US-Dollar

    Drei Monate zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte

    19.805 $

    ($1.729)

    4.244

    22.320

    Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft

    66

    46

    24

    136

    Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns

    1.074

    323

    4.755

    6.152

    Akquisitionskosten

    -

    -

    (3.602)

    (3.602)

    Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile

    756

    274

    323

    1.353

    Rückforderung – Abschreibung/Zunahme

    159

    90

    41

    290

    Aufwendungen für Exploration an Bergwerken

    29

    27

    1.036

    1.092

    Zahlungen für Ausrüstungsleasing

    -

    -

    66

    66

    Investitionen in Sachanlagen

    4.781

    1.675

    2.332

    8.788

    Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen

    26.670

    706

    9.219

    36.595

    Anschaffungskosten

     

     

     

    3.602

    Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Steigerung des Wachstums

     

     

     

    3.633

    Wachstumskapitalausgaben

     

     

     

    45.362

    Gesamtkosten

     

     

     

    89.192

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate bis

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte

    20.472

    (2.968)

    -

    17.504 $

    Betriebliche aktienbasierte Vergütung

    60

    14

    -

    74

    Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns

    2.263

    910

    -

    3.173

    Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft

    684

    277

    -

    961

    Rückforderung – Abschreibung/Zunahme

    101

    73

    -

    174

    Aufwendungen für Exploration an Bergbaustandorten

    341

    335

    -

    676

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    78

    67

    -

    145

    Investitionen in Sachanlagen

    5.245

    2.199

    -

    7.444

    Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs

    29.244

    907

    -

    30.151

    Wachstumsexploration, Bewertung und Entwicklung

     

     

     

    3.299

    Wachstumskapitalausgaben

     

     

     

    48.367

    Gesamtkosten

     

     

     

    81.817

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    96.834

    88.098

    118.896

    303.828

    Zahlbare Silberunzen

    994.882

    100.183

    359.347

    1.454.412

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    1.282.853

    440.678

    805.032

    2.528.562

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    26,81

    7,04

    25,66

    25,16 $

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Drei Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    112.897

    106.092

    -

    218.989

    Silber in Unzen

    1.192.165

    111.296

    -

    1.303.461

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    1.535.161

    621.292

    -

    2.156.453

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    24,53

    8,15

    -

    23,13 $

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate zum

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte

    39.776 $

    ($2.743)

    4.244

    41.277

    Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft

    86

    60

    24

    170

    Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns

    3.750

    1.403

    4.755

    9.908

    Akquisitionskosten

    -

    -

    (3.602)

    (3.602)

    Aktienbasierte Vergütung für Unternehmensanteile

    1.050

    393

    323

    1.766

    Rückforderung – Abschreibung/Zunahme

    307

    175

    41

    523

    Explorationskosten für Bergwerksstandorte

    299

    201

    1.036

    1.536

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    -

    -

    66

    66

    Investitionen zur Erhaltung des Betriebsvermögens

    8.227

    3.600

    2.332

    14.159

    Gesamtkosten für nachhaltige Investitionen

    53.495

    3.089

    9.219

    65.803

    Anschaffungskosten

     

     

     

    3.602

    Exploration, Bewertung und Entwicklung zur Erweiterung

     

     

     

    7.408

    Wachstumskapitalausgaben

     

     

     

    81.576

    Gesamtkosten

     

     

     

    158.389

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Bargeldkosten abzüglich Nebenprodukte

    41.695 $

    (5.065)

    $-

    36.630

    Aktienbasierte Vergütung im operativen Geschäft

    122

    31

    -

    153

    Allgemeine und administrative Aufwendungen des Konzerns

    4.467

    1.711

    -

    6.178

    Aktienbasierte Vergütung der Gesellschaft

    1.374

    527

    -

    1.901

    Rückforderung – Abschreibung/Zunahme

    203

    150

    -

    353

    Aufwendungen für Explorationen am Standort

    463

    649

    -

    1.112

    Zahlungen für Ausrüstungskredite

    206

    287

    -

    493

    Investitionen in Sachanlagen

    9.961

    4.465

    -

    14.426

    Gesamtkosten

    58.491

    2.755

    -

    61.246

    Exploration, Bewertung und Entwicklung von Wachstumspotenzialen

     

     

     

    6.823

    Wachstumskapitalausgaben

     

     

     

    86.272

    Gesamtkosten

     

     

     

    154.341

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate bis

    30. Juni 2025

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    199.272

    195.167

    118.896

    513.335

    Zahlbare Silberunzen

    2.007.163

    281.260

    359.347

    2.647.770

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    2.617.300

    979.070

    805.032

    4.401.401

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    26,65

    10,98

    25,66 $

    24,85 $

     

    In Tausend US-Dollar angegeben

    Sechs Monate zum

    30. Juni 2024

    Guanaceví

    Bolañitos

    Kolpa

    Gesamt

    Durchsatz in Tonnen

    227.901

    212.882

    -

    440.783

    Zahlbare Silberunzen

    2.523.900

    229.869

    -

    2.753.769

    Silberäquivalentproduktion (Unzen)

    3.200.854

    1.226.276

    -

    4.427.129

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten pro Unze

    23,17 $

    11,98

    -

    22,24 $

     

    Überleitung von nachhaltigem Kapital und Wachstumskapital

     

    In Tausend US-Dollar                                               

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

    2025

    2024

    2025

    2024

    Investitionen in Sachanlagen

    8.788

    7.444

    14.159

    14.426

    Wachstumskapitalausgaben

    45.362

    48.367

    81.576

    86.272

    Ausgaben für Sachanlagen gemäß konsolidierter Kapitalflussrechnung

    54.150

    55.811

    95.735

    100.698

     

    In Tausend US-Dollar                                               

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

    2025

    2024

    2025

    2024

    Explorationsaufwendungen für Bergwerksstandorte

    1.092

    676

    1.536

    1.112

    Erschließung, Bewertung und Entwicklung

    3.633

    3.299

    7.408

    6.823

    Gesamte Exploration, Bewertung und Entwicklung

    4.725

    3.975

    8.944

    7.935

    Abschreibungen auf Exploration, Evaluierung und Erschließung

    4

    188

    254

    347

    Aktienbasierte Vergütungen für Exploration, Evaluierung und Entwicklung

    193

    127

    262

    278

    Explorations-, Evaluierungs- und Erschließungskosten

    4.922

    4.290

    9.460

    8.560

     

    Überleitung des realisierten Silberpreises pro Unze und des realisierten Goldpreises pro Unze

     

    In Tausend US-Dollar                                               

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

    2025

    2024

    2025

    2024

    Bruttoumsatz aus Silber

    48.873

    35.234

    88.024

    76.456

    Verkaufte Silberunzen

    1.483.311

    1.217.569

    2.706.995

    2.973.663

    Realisierter Silberpreis pro Unze

    32,95

    28,94 $

    32,52

    25,71

    1)       einschließlich 27.631 Unzen Silber aus der Vorproduktion in Terronera

     

    Ausgedrückt in Tausend US-Dollar                                               

    Drei Monate zum 30. Juni

    Sechs Monate zum 30. Juni

    2025

    2024

    2025

    2024

    Bruttoumsatz aus Goldverkäufen

    27.989

    23.474

    52.772

    46.470

    Verkaufte Goldunzen

    8.431

    9.887

    16.969

    20.767

    Realisierter Goldpreis pro Unze

    3.320

    2.374

    3.110

    2.238

    1)       einschließlich 725 Unzen Gold aus der Vorproduktion in Terronera

     

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die prognostizierten Betriebsabläufe, Kosten und Ausgaben des Unternehmens, die Explorationsprogramme des Unternehmens, die Erweiterung der Mineralisierung und die Veröffentlichung künftiger Ressourcenschätzungen sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener damit verbundener Aktivitäten, einschließlich der Erreichung der kommerziellen Produktion in Terronera. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und der Probleme in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungen, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Preise für Edelmetalle; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit des Abschlusses einer Versicherung; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbauinputs und Arbeitskräften; spekulativer Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Abbau der Liegenschaften; Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Erfüllung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Kreditfazilität; Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; 27. Mai 2025 bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, die prognostizierte Wirtschaftlichkeit der Mine, die Fortführung des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

     


