Vor dem Hintergrund zunehmender Cyberrisiken in der Fertigung planen 61 % der Cybersicherheitsexperten die Einführung von KI

MILWAUKEE, 13. August 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse des 10. jährlichen „ Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung " bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit entwickelt sich immer mehr zu einem zentralen Business-Thema. Ein Drittel der Befragten ist direkt für die Cybersicherheit in den Bereichen Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) verantwortlich.

Dem Global State of Smart Manufacturing Report zufolge zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken.

Während Hersteller intelligente Betriebsabläufe vorantreiben, erhöht die Integration zwischen IT und OT das Risiko von Cyberangriffen. Aus dem Bericht geht hervor, dass erste Hersteller bereits künstliche Intelligenz (KI) zur Risikobewältigung und Verstärkung der Abwehr einsetzen.

„Cybersicherheit ist nicht mehr nur ein Technologieproblem, sondern ein Thema im Vorstand", so Stephen Ford, Vice President und Chief Information Security Officer bei Rockwell Automation. „Da IT und OT immer vernetzter werden, vergrößert sich die Angriffsfläche. Unsere neueste Studie bestätigt, was wir bereits aus erster Hand wissen: Cyberrisiken zählen inzwischen zu den größten Bedrohungen für das Wachstum in der Fertigungsindustrie. Man kann das Unternehmen von morgen nicht mit den Tools von gestern schützen. KI ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Sicherheitsarchitekturen. Sie ermöglicht es Herstellern, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, die Produktivität aufrechtzuerhalten und in einer zunehmend aggressiven Bedrohungslandschaft die Oberhand zu behalten."

Die wichtigsten globalen Erkenntnisse in Bezug auf die Cybersicherheit:

Cybersicherheit (30 %) belegt mittlerweile hinter Inflation und wirtschaftlichem Wachstum (34 %) Platz zwei unter den größten externen Risiken. Sicherheitsteams treiben die Einführung von KI voran. 61 % der Cybersicherheits- und IT-Experten planen in den nächsten 12 Monaten die Einführung von KI und maschinellem Lernen (ML) für die Sicherheit. Damit liegen sie um 12 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Fertigungsindustrie.

Im Vergleich zu durchschnittlich 37 % stufen 48 % der Cybersicherheitsexperten den Schutz einer konvergierenden Architektur in den nächsten fünf Jahren als entscheidend für positive Ergebnisse ein. Cyberresilienz gewinnt als HR-Priorität zunehmend an Bedeutung. Mehr als die Hälfte (53 %) der Befragten bei Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 30 Milliarden US-Dollar gaben Cybersicherheitspraktiken und -standards als äußerst wichtige Fähigkeiten an – deutlich mehr als im Gesamtdurchschnitt (47 %).

