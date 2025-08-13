Die Rainwater Charitable Foundation, Aging Mind Foundation, Alzheimer's Association und CurePSP vergeben gemeinsam 2,5 Millionen Dollar an Forschungsgeldern für neurodegenerative Krankheiten aus dem 2025 Tauopathy Challenge Workshop
Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Der 2023 eingerichtete Tauopathy Challenge
Workshop zielt darauf ab, die Lücke in der Finanzierung neuartiger
neurodegenerativer Forschung für primäre Tauopathien, einschließlich Progressive
Supranuclear Palsy (PSP), Corticobasal Degeneration (CBD) und Frontotemporal
Dementias (FTD), zu schließen.
Die Rainwater Charitable Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754
-1&h=111991471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D448
6754-1%26h%3D1918150831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.
org%252Fmedical-research-program%252F%26a%3DThe%2BRainwater%2BCharitable%2BFound
ation&a=Die+Rainwater+Charitable+Foundation) , einer der größten unabhängigen
Förderer der primären Tauopathie-Forschung, gab heute in Zusammenarbeit mit der
Aging Mind Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=177005238
3&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D
235016787%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fagingmindfoundation.org%252F%26a%3DAging%2BM
ind%2BFoundation&a=Aging+Mind+Foundation) , der Alzheimer's Association (https:/
/c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=595598166&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%
2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D3063617718%26u%3Dhttps%253A%252
F%252Fwww.alz.org%252F%26a%3DAlzheimer%2527s%2BAssociation&a=Alzheimer%27s+Assoc
iation) und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=1175974027&u=https%3
A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D3061121997%
26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.psp.org%252F%26a%3DCurePSP&a=CurePSP , $2.5
Millionen Dollar in Form von Zuschüssen zur Finanzierung von fünf innovativen
Forschungsprojekten im Laufe von zwei Jahren bekannt, die aus dem zweiten
jährlichen Tauopathy Challenge Workshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=448
6754-1&h=704235782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3
D4486754-1%26h%3D943107863%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundati
on.org%252F2025-tauopathy-challenge-workshop-participants-will-explore-the-role-
of-copathologies-in-primary-tauopathies%252F%26a%3DTauopathy%2BChallenge%2BWorks
hop&a=Tauopathy+Challenge+Workshop) hervorgegangen sind.
Der Tauopathy Challenge Workshop ist ein Förderprogramm, das interdisziplinäre
Experten zu einem einzigen Thema zusammenbringt, um den ungedeckten Bedarf bei
primären Tauopathien zu decken. Durch die Finanzierung innovativer
Forschungsarbeiten soll die Entwicklung von Behandlungen für diese schwächenden
neurodegenerativen Krankheiten wie Progressive Supranuclear Palsy (PSP),
Corticobasal Degeneration (CBD) und Frontotemporal Dementias (FTD) unterstützt
Workshop zielt darauf ab, die Lücke in der Finanzierung neuartiger
neurodegenerativer Forschung für primäre Tauopathien, einschließlich Progressive
Supranuclear Palsy (PSP), Corticobasal Degeneration (CBD) und Frontotemporal
Dementias (FTD), zu schließen.
Die Rainwater Charitable Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754
-1&h=111991471&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D448
6754-1%26h%3D1918150831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundation.
org%252Fmedical-research-program%252F%26a%3DThe%2BRainwater%2BCharitable%2BFound
ation&a=Die+Rainwater+Charitable+Foundation) , einer der größten unabhängigen
Förderer der primären Tauopathie-Forschung, gab heute in Zusammenarbeit mit der
Aging Mind Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=177005238
3&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D
235016787%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fagingmindfoundation.org%252F%26a%3DAging%2BM
ind%2BFoundation&a=Aging+Mind+Foundation) , der Alzheimer's Association (https:/
/c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=595598166&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%
2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D3063617718%26u%3Dhttps%253A%252
F%252Fwww.alz.org%252F%26a%3DAlzheimer%2527s%2BAssociation&a=Alzheimer%27s+Assoc
iation) und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4486754-1&h=1175974027&u=https%3
A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4486754-1%26h%3D3061121997%
26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.psp.org%252F%26a%3DCurePSP&a=CurePSP , $2.5
Millionen Dollar in Form von Zuschüssen zur Finanzierung von fünf innovativen
Forschungsprojekten im Laufe von zwei Jahren bekannt, die aus dem zweiten
jährlichen Tauopathy Challenge Workshop (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=448
6754-1&h=704235782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3
D4486754-1%26h%3D943107863%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frainwatercharitablefoundati
on.org%252F2025-tauopathy-challenge-workshop-participants-will-explore-the-role-
of-copathologies-in-primary-tauopathies%252F%26a%3DTauopathy%2BChallenge%2BWorks
hop&a=Tauopathy+Challenge+Workshop) hervorgegangen sind.
Der Tauopathy Challenge Workshop ist ein Förderprogramm, das interdisziplinäre
Experten zu einem einzigen Thema zusammenbringt, um den ungedeckten Bedarf bei
primären Tauopathien zu decken. Durch die Finanzierung innovativer
Forschungsarbeiten soll die Entwicklung von Behandlungen für diese schwächenden
neurodegenerativen Krankheiten wie Progressive Supranuclear Palsy (PSP),
Corticobasal Degeneration (CBD) und Frontotemporal Dementias (FTD) unterstützt
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte