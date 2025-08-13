BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energieversorger habe solide abgeschnitten, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Expertin hob die Aussage der Essener hervor, dass regulatorische Verbesserungen erforderlich seien, um Investitionen in die deutschen Stromnetze zu beschleunigen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 16,03EUR auf Tradegate (13. August 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.





