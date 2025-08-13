Warum die Trocknung von Klärschlamm unverzichtbar ist? Effiziente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Kreuzwertheim (ots) - Klärschlamm - das Nebenprodukt der kommunalen und

industriellen Abwasserbehandlung - stellt nicht nur logistische und hygienische

Herausforderungen dar, sondern birgt auch enormes Potenzial für die

Kreislaufwirtschaft . In Deutschland fallen jährlich Millionen Tonnen

Klärschlamm an. Er enthält nicht nur wertvolle Ressourcen wie Phosphor, sondern

auch potenziell gesundheitsschädliche Substanzen wie Schwermetalle und

Mikroorganismen. Besonders problematisch ist der hohe Wasseranteil im

Klärschlamm, der zwischen 70 % und 80 % liegt. Dies macht den Schlamm schwer,

geruchsintensiv und teuer in der Entsorgung und im Transport.







Trocknungslösungen eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Antwort auf

dieses Problem.



Klärschlamm als Rohstoff - nicht als Problem



Moderne, modulare Kaskadentrocknungssysteme by SludgeDryingSystems reduzieren

das Volumen des Klärschlamms um bis zu 80 % - das spart erhebliche Transport-

und Entsorgungskosten, stabilisiert den Schlamm hygienisch und schafft die Basis

für Phosphorrückgewinnung sowie Energieverwertung und unterstützt somit eine

zirkuläre Wirtschaft.



Dank des intelligenten Steuerungssystems IntelligentDRY® wird der

Trocknungsprozess vollautomatisch, energieoptimiert und bedarfsgerecht gesteuert

- für maximale Effizienz bei minimalem Ressourceneinsatz.



"Unsere Trocknungstechnologie verwandelt Klärschlamm von einem Problemstoff in

eine Ressource - effizient, skalierbar und umweltfreundlich", erklärt Nina Pesic

Projektleitung der michel gmbh.



"Unsere maßgeschneiderte Kaskadentrocknungsanlagen machen Klärschlammbehandlung

wirtschaftlich und umweltfreundlich. Besonders durch den Einsatz von Abwärme und

unseren flexiblen modularen Kaskadentrocknern bieten wir eine effiziente Lösung

für Kläranlagen jeder Größenordnung - von kleinen Kommunen bis zu großen

Industrieanlagen", ergänzt Felix Hellmuth, Geschäftsführung der SDS.



Schlüsselfunktionen der SDS-Trocknungssysteme:



- Volumenreduktion: Senkung des Volumens um bis zu 80%, was Transport- und

Entsorgungskosten erheblich reduziert.

- Modularer Aufbau: Flexibilität für verschiedene Anlagengrößen und Standorte -

ideal für Kommunen und industrielle Anwendungen.

- Energieeffizienz: Moderne Trocknungstechnologien, die Abwärme nutzen und

CO2-Emissionen minimieren.

- Ressourcenschonung: Die Trocknung bereitet den Schlamm ideal auf die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





