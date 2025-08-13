Warum die Trocknung von Klärschlamm unverzichtbar ist? Effiziente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft (FOTO)
--------------------------------------------------------------
JETZT INFORMIEREN!
https://ots.de/dCBffm
--------------------------------------------------------------
Kreuzwertheim (ots) - Klärschlamm - das Nebenprodukt der kommunalen und
industriellen Abwasserbehandlung - stellt nicht nur logistische und hygienische
Herausforderungen dar, sondern birgt auch enormes Potenzial für die
Kreislaufwirtschaft . In Deutschland fallen jährlich Millionen Tonnen
Klärschlamm an. Er enthält nicht nur wertvolle Ressourcen wie Phosphor, sondern
auch potenziell gesundheitsschädliche Substanzen wie Schwermetalle und
Mikroorganismen. Besonders problematisch ist der hohe Wasseranteil im
Klärschlamm, der zwischen 70 % und 80 % liegt. Dies macht den Schlamm schwer,
geruchsintensiv und teuer in der Entsorgung und im Transport.
JETZT INFORMIEREN!
https://ots.de/dCBffm
--------------------------------------------------------------
Kreuzwertheim (ots) - Klärschlamm - das Nebenprodukt der kommunalen und
industriellen Abwasserbehandlung - stellt nicht nur logistische und hygienische
Herausforderungen dar, sondern birgt auch enormes Potenzial für die
Kreislaufwirtschaft . In Deutschland fallen jährlich Millionen Tonnen
Klärschlamm an. Er enthält nicht nur wertvolle Ressourcen wie Phosphor, sondern
auch potenziell gesundheitsschädliche Substanzen wie Schwermetalle und
Mikroorganismen. Besonders problematisch ist der hohe Wasseranteil im
Klärschlamm, der zwischen 70 % und 80 % liegt. Dies macht den Schlamm schwer,
geruchsintensiv und teuer in der Entsorgung und im Transport.
SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh: bietet mit ihren innovativen
Trocknungslösungen eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Antwort auf
dieses Problem.
Klärschlamm als Rohstoff - nicht als Problem
Moderne, modulare Kaskadentrocknungssysteme by SludgeDryingSystems reduzieren
das Volumen des Klärschlamms um bis zu 80 % - das spart erhebliche Transport-
und Entsorgungskosten, stabilisiert den Schlamm hygienisch und schafft die Basis
für Phosphorrückgewinnung sowie Energieverwertung und unterstützt somit eine
zirkuläre Wirtschaft.
Dank des intelligenten Steuerungssystems IntelligentDRY® wird der
Trocknungsprozess vollautomatisch, energieoptimiert und bedarfsgerecht gesteuert
- für maximale Effizienz bei minimalem Ressourceneinsatz.
"Unsere Trocknungstechnologie verwandelt Klärschlamm von einem Problemstoff in
eine Ressource - effizient, skalierbar und umweltfreundlich", erklärt Nina Pesic
Projektleitung der michel gmbh.
"Unsere maßgeschneiderte Kaskadentrocknungsanlagen machen Klärschlammbehandlung
wirtschaftlich und umweltfreundlich. Besonders durch den Einsatz von Abwärme und
unseren flexiblen modularen Kaskadentrocknern bieten wir eine effiziente Lösung
für Kläranlagen jeder Größenordnung - von kleinen Kommunen bis zu großen
Industrieanlagen", ergänzt Felix Hellmuth, Geschäftsführung der SDS.
Schlüsselfunktionen der SDS-Trocknungssysteme:
- Volumenreduktion: Senkung des Volumens um bis zu 80%, was Transport- und
Entsorgungskosten erheblich reduziert.
- Modularer Aufbau: Flexibilität für verschiedene Anlagengrößen und Standorte -
ideal für Kommunen und industrielle Anwendungen.
- Energieeffizienz: Moderne Trocknungstechnologien, die Abwärme nutzen und
CO2-Emissionen minimieren.
- Ressourcenschonung: Die Trocknung bereitet den Schlamm ideal auf die
Trocknungslösungen eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Antwort auf
dieses Problem.
Klärschlamm als Rohstoff - nicht als Problem
Moderne, modulare Kaskadentrocknungssysteme by SludgeDryingSystems reduzieren
das Volumen des Klärschlamms um bis zu 80 % - das spart erhebliche Transport-
und Entsorgungskosten, stabilisiert den Schlamm hygienisch und schafft die Basis
für Phosphorrückgewinnung sowie Energieverwertung und unterstützt somit eine
zirkuläre Wirtschaft.
Dank des intelligenten Steuerungssystems IntelligentDRY® wird der
Trocknungsprozess vollautomatisch, energieoptimiert und bedarfsgerecht gesteuert
- für maximale Effizienz bei minimalem Ressourceneinsatz.
"Unsere Trocknungstechnologie verwandelt Klärschlamm von einem Problemstoff in
eine Ressource - effizient, skalierbar und umweltfreundlich", erklärt Nina Pesic
Projektleitung der michel gmbh.
"Unsere maßgeschneiderte Kaskadentrocknungsanlagen machen Klärschlammbehandlung
wirtschaftlich und umweltfreundlich. Besonders durch den Einsatz von Abwärme und
unseren flexiblen modularen Kaskadentrocknern bieten wir eine effiziente Lösung
für Kläranlagen jeder Größenordnung - von kleinen Kommunen bis zu großen
Industrieanlagen", ergänzt Felix Hellmuth, Geschäftsführung der SDS.
Schlüsselfunktionen der SDS-Trocknungssysteme:
- Volumenreduktion: Senkung des Volumens um bis zu 80%, was Transport- und
Entsorgungskosten erheblich reduziert.
- Modularer Aufbau: Flexibilität für verschiedene Anlagengrößen und Standorte -
ideal für Kommunen und industrielle Anwendungen.
- Energieeffizienz: Moderne Trocknungstechnologien, die Abwärme nutzen und
CO2-Emissionen minimieren.
- Ressourcenschonung: Die Trocknung bereitet den Schlamm ideal auf die
Autor folgen