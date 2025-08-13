    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Warum die Trocknung von Klärschlamm unverzichtbar ist? Effiziente Lösungen für eine nachhaltige Zukunft (FOTO)

    Kreuzwertheim (ots) - Klärschlamm - das Nebenprodukt der kommunalen und
    industriellen Abwasserbehandlung - stellt nicht nur logistische und hygienische
    Herausforderungen dar, sondern birgt auch enormes Potenzial für die
    Kreislaufwirtschaft . In Deutschland fallen jährlich Millionen Tonnen
    Klärschlamm an. Er enthält nicht nur wertvolle Ressourcen wie Phosphor, sondern
    auch potenziell gesundheitsschädliche Substanzen wie Schwermetalle und
    Mikroorganismen. Besonders problematisch ist der hohe Wasseranteil im
    Klärschlamm, der zwischen 70 % und 80 % liegt. Dies macht den Schlamm schwer,
    geruchsintensiv und teuer in der Entsorgung und im Transport.

    SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh: bietet mit ihren innovativen
    Trocknungslösungen eine nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Antwort auf
    dieses Problem.

    Klärschlamm als Rohstoff - nicht als Problem

    Moderne, modulare Kaskadentrocknungssysteme by SludgeDryingSystems reduzieren
    das Volumen des Klärschlamms um bis zu 80 % - das spart erhebliche Transport-
    und Entsorgungskosten, stabilisiert den Schlamm hygienisch und schafft die Basis
    für Phosphorrückgewinnung sowie Energieverwertung und unterstützt somit eine
    zirkuläre Wirtschaft.

    Dank des intelligenten Steuerungssystems IntelligentDRY® wird der
    Trocknungsprozess vollautomatisch, energieoptimiert und bedarfsgerecht gesteuert
    - für maximale Effizienz bei minimalem Ressourceneinsatz.

    "Unsere Trocknungstechnologie verwandelt Klärschlamm von einem Problemstoff in
    eine Ressource - effizient, skalierbar und umweltfreundlich", erklärt Nina Pesic
    Projektleitung der michel gmbh.

    "Unsere maßgeschneiderte Kaskadentrocknungsanlagen machen Klärschlammbehandlung
    wirtschaftlich und umweltfreundlich. Besonders durch den Einsatz von Abwärme und
    unseren flexiblen modularen Kaskadentrocknern bieten wir eine effiziente Lösung
    für Kläranlagen jeder Größenordnung - von kleinen Kommunen bis zu großen
    Industrieanlagen", ergänzt Felix Hellmuth, Geschäftsführung der SDS.

    Schlüsselfunktionen der SDS-Trocknungssysteme:

    - Volumenreduktion: Senkung des Volumens um bis zu 80%, was Transport- und
    Entsorgungskosten erheblich reduziert.
    - Modularer Aufbau: Flexibilität für verschiedene Anlagengrößen und Standorte -
    ideal für Kommunen und industrielle Anwendungen.
    - Energieeffizienz: Moderne Trocknungstechnologien, die Abwärme nutzen und
    CO2-Emissionen minimieren.
    - Ressourcenschonung: Die Trocknung bereitet den Schlamm ideal auf die
