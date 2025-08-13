Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 1
Performance 1M: -5,14 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 2
Performance 1M: +13,93 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 3
Performance 1M: +5,48 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 4
Performance 1M: -10,34 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 5
Performance 1M: -9,40 %
