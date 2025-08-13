Eintracht Frankfurt-Partner – Andreas Leonhardt neu bei Robomarkets

Nicht nur in der Bundesliga tut sich was im Sommer, auch der Broker Robomarkets stellt sich teilweise neu auf. Nach acht erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer der RoboMarkets Deutschland GmbH hat Gottfried Korzuch am 30. Juni 2025 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Sein Amt übernimmt Andreas Leonhardt, der neben Vanyo Walter künftig die strategische Ausrichtung und operative Führung des Unternehmens verantworten wird.

“Im Namen des gesamten Managements möchte ich mich ausdrücklich bei Gottfried Korzuch für sein langjähriges Engagement und seine wegweisende Arbeit bedanken. Unter seiner Leitung hat sich das Unternehmen als deutsches Finanzdienstleistungsinstitut etabliert und konnte nachhaltig wachsen. Sein Einsatz und seine Führungskompetenz haben maßgeblich zur positiven Entwicklung der vergangenen Jahre beigetragen”, so Vanyo Walter, Mitglied der Geschäftsführung der RoboMarkets Deutschland GmbH.

Mit Andreas Leonhardt begrüßt RoboMarkets einen erfahrenen Nachfolger, der die Unternehmenswerte teilt und die Zukunft mit frischen Impulsen gestalten wird. Er bringt eine herausragende Expertise aus leitenden Positionen im Banken- und Finanzdienstleistungssektor mit, unter anderem als Vorstand der Renell Bank und Stationen beim Bankhaus Scheich und der MainFirst Bank.

Mit der Neuausrichtung wird die RoboMarkets Deutschland GmbH zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für europäische Privatanleger. Kunden können in Aktien und ETFs investieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem direkten Zugang zu europäischen und vor allem amerikanischen Aktien, wobei der Handel an den jeweiligen Primärbörsen (z.B. Xetra, NYSE, Nasdaq) für maximale Transparenz und Liquidität sorgt. Langfristig ist zudem der Ausbau eines klassischen Investmentfonds geplant, um das Anlageuniversum für Kunden weiter zu diversifizieren.

“Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unseren Fokus in Europa auf die Bedürfnisse von Privatkunden zu legen, die in transparente und regulierte Märkte investieren wollen”, erklärt Andreas Leonhardt. “Die Neuausrichtung ermöglicht es uns, ein herausragendes, spezialisiertes Angebot zu liefern, das den höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Transparenz gerecht wird.”