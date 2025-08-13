Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -64,95 %
Platz 1
Performance 1M: -71,67 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 2
Performance 1M: -3,35 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 3
Performance 1M: -16,24 %
Evotec
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 4
Performance 1M: -6,20 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 5
Performance 1M: -28,37 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -4,60 %
