Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 1
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
Bayer
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 2
Performance 1M: -5,14 %
Performance 1M: -5,14 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 3
Performance 1M: -6,75 %
Performance 1M: -6,75 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -17,15 %
Performance 1M: -17,15 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +5,59 %
Performance 1M: +5,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte