Goldman: Diese Uran-Aktie hat 30 Prozent Aufwärtspotenzial

Am Montag nahm Goldman die Aktie des reinen US-Uranförderers in die Bewertung auf – mit einem Kursziel von 13 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 50 Prozent zugelegt, die Marktkapitalisierung liegt nun bei 4,45 Milliarden US-Dollar.

Die Trump-Regierung plant, die Kernkraftkapazität in den USA bis 2050 auf 400 Gigawatt zu vervierfachen und eine eigene Uran-Lieferkette für die Reaktoren des Landes wiederherzustellen. Die USA verbrauchen jährlich 29 Prozent des weltweiten Uranangebots, produzierten 2024 jedoch nur 700.000 Pfund im eigenen Land, so Goldman.

Laut der Investmentbank ist Uranium Energy gut positioniert, um von diesen politischen Vorgaben zu profitieren. Das Unternehmen will mittelfristig seine Förderkapazität auf mehrere Millionen Pfund steigern und sich als führender Uranproduzent der USA etablieren.

"Da die Nachfrage nach Kernenergie in den USA erheblich wachsen dürfte, sehen wir Uranium Energy inländische Position als entscheidenden Wettbewerbsvorteil", schreibt Analyst Brian Lee an Kunden.

Hinzu komme: Die Uranpreise könnten weiter steigen, da die globale Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Goldman erwartet 2025 ein Angebotsdefizit von 20 Millionen Pfund – bis 2040 könnte diese Lücke auf 130 Millionen Pfund anwachsen, was einem Defizit von rund 40 Prozent gegenüber der Nachfrage entspräche.

Uranium Energy könnte zudem von der wachsenden Bereitschaft der US-Regierung profitieren, direkt in strategisch wichtige Rohstoffe zu investieren. Das US-Verteidigungsministerium etwa erwarb jüngst einen 400-Millionen-Dollar-Anteil am Selten­erden-Förderer MP Materials – die Aktie legte seitdem um über 380 Prozent zu.

"Angesichts des anhaltenden Bestrebens der US-Regierung, eine nukleare Brennstoffkette aufzubauen, sehen wir Potenzial, dass ein ähnliches Investitionsmodell auch hier Anwendung findet – ein möglicher positiver Kurstreiber für Uranium Energy", so Lee.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion