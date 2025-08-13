AKTIEN IM FOKUS
Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler
- Amazon expandiert im Lebensmittelhandel, Aktien fallen.
- Gratis-Lieferung am selben Tag unterbietet Wettbewerber.
- Walmart, Kroger und Costco verzeichnen Kursverluste.
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazon offenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet.
Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.
Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 189,9 auf Tradegate (13. August 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +23,15 %/+42,02 % bedeutet.
Amazon enttäuscht mit Wachstum der Cloud-Sparte - Aktie fällt
01.08.2025 17:24:20
SEATTLE (dpa-AFX) - Marktprognosen mit Quartalszahlen übertroffen, die Aktie fällt trotzdem: Die Wall Street hat von Amazon noch mehr erwartet. Der weltgrößte Online-Händler enttäuschte die Börsianer mit dem Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS und einem verhaltenen Gewinnausblick. Für die seit dem Zoll-Schock an den Finanzmärkten Anfang April gut gelaufene Aktie ging es am Freitag im frühen Handel um bis zu acht Prozent nach unten.
"Im Rampenlicht stand eindeutig die Sparte AWS, und die leuchtet nicht so hell wie erwartet", schrieb Analyst Matt Britzman vom britischen Broker Hargreaves Lansdown. Während Microsoft und die Google-Holding Alphabet mit dem Cloud-Wachstum jüngst Stärke demonstriert hätten, sei AWS von Amazon nicht der erhoffte große Erfolg gewesen.
Mit dem Kursrutsch infolge der Quartalszahlen ist das Papier jetzt auch im bisherigen Jahresverlauf wieder im Minus, aber immer noch 35 Prozent über dem Jahrestief von Anfang April. Amazon liegt in der Rangliste der weltweit wertvollsten Tech-Unternehmen mit etwas mehr als 2,3 Billionen Dollar auf Rang vier - weit hinter Nvidia (4,3), Microsoft (3,9) und Apple (3,0) und knapp vor Alphabet (knapp 2,3).
AWS wächst langsamer als Rivalen
Ein weiterer Grund für die Talfahrt der Aktie war Amazons Prognose für das laufende Quartal. Der Konzern stellte beim operativen Ergebnis eine Spanne in Aussicht, die am unteren Ende deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegt. Sie hatten im Schnitt mit 19,4 Milliarden Dollar gerechnet. Amazon geht von 15,5 bis 20,5 Milliarden Dollar aus.
Besser als erwartet fiel das Geschäft im vergangenen Quartal aus. Der Umsatz des weltgrößten Online-Händlers stieg im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 167,7 Milliarden Dollar (146,7 Mrd Euro), während die Experten im Schnitt mit gut 162 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn sprang um mehr als ein Drittel auf 18,2 Milliarden Dollar hoch.
Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS lag im vergangenen Quartal mit 17,5 Prozent gerade so im Schnitt der Markterwartungen. AWS setzt auf den KI-Boom und konkurriert mit den Cloud-Bereichen von Microsoft und Google. Diese hatten zuletzt deutlich höhere Wachstumsraten. Der Umsatz von Microsofts Cloud-Plattform Azure stieg im vergangenen Quartal um 39 Prozent und Googles Cloud-Geschäft um fast 32 Prozent.
KI-Wettrüsten
AWS ist seit Jahren die Nummer eins bei Cloud-Diensten wie Rechenleistung und Speicher aus dem Netz. Alle drei Rivalen stecken jedoch gerade viel Geld in den Ausbau ihrer Rechenzentren, vor allem für KI-Anwendungen. Allein im vergangenen Quartal lagen die Kapitalinvestitionen von Amazon über 31 Milliarden Dollar. Finanzchef Brian Olsavsky ließ durchblicken, dass es im zweiten Halbjahr im ähnlichen Tempo weitergehen soll. Anleger fragen sich, ob sich die hohen Investitionen für Amazon genügend auszahlen.
Amazon-Chef Andy Jassy konterte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Branche stehe bei Künstlicher Intelligenz erst am Anfang. Amazon wolle mehr Kunden mit niedrigeren Kosten für den Betreiber ihrer KI-Software anlocken. Und Amazon könne immer noch nicht schnell genug die Kapazitäten ausbauen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.
Offene Fragen rund um Zölle
