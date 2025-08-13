    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    AKTIEN IM FOKUS

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon expandiert im Lebensmittelhandel, Aktien fallen.
    • Gratis-Lieferung am selben Tag unterbietet Wettbewerber.
    • Walmart, Kroger und Costco verzeichnen Kursverluste.
    AKTIEN IM FOKUS - Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazon offenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet.

    Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    48.300,00€
    Basispreis
    30,18
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41.271,93€
    Basispreis
    30,18
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 189,9 auf Tradegate (13. August 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +2,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +23,15 %/+42,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von …