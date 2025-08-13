    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fuchs SE nach endgültigen Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Schmierstoffherstellers hätten die vorläufigen Eckdaten und den zuvor geänderten Jahresausblick bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 40,24EUR auf Tradegate (13. August 2025, 16:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


