    Merz

    Ukraine braucht Sicherheitsgarantien

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine benötigt Sicherheitsgarantien für Frieden.
    • Merz betont Ertüchtigung der ukrainischen Armee.
    • Selenskyj fordert Ukraine-Beteiligung an Verhandlungen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Ukraine braucht aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Weg zu einem möglichen Frieden mit Russland Sicherheitsgarantien. Merz sagte in Berlin nach Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, über solche Garantien sei kurz gesprochen worden. "Wir wissen, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien braucht."

    Man müsse die ukrainische Armee weiter ertüchtigen, das Land zu verteidigen. Wie Sicherheitsgarantien dann seitens welcher Staaten aussehen könnten, sei nicht Gegenstand des Gesprächs gewesen, sagte Merz. Dies werde aber folgen müssen, sobald es einen Weg zu einem Frieden gebe.

    Selenskyj hatte mit Blick auf das bevorstehende Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska betont, dass ohne Beteiligung der Ukraine keine Entscheidung über die Zukunft des Landes und die Sicherheit der Ukrainer getroffen werden könne. Ebenso könne es auch keine Entscheidungen ohne Sicherheitsgarantien geben./bk/DP/jha





