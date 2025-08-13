    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    • Anleihenkurse steigen, Euro-Bund-Future +0,46%.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sinkt auf 2,68%.
    • Trump-Putin-Treffen könnte Anleihemarkt beeinflussen.
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,46 Prozent auf 129,78 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,68 Prozent.

    Die am Mittwochvormittag veröffentlichten Verbraucherpreise aus Deutschland bewegten die Anleihen nicht. Die Jahresinflationsrate verharrte im Juli bei 2,0 Prozent. Volkswirte hatten mit den Daten gerechnet.

    Im Tagesverlauf wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Es äußern sich in den Vereinigten Staaten jedoch drei Präsidenten von regionalen Vertretungen der US-Notenbank Fed. "Es bleibt abzuwarten, ob auch diese dem jüngsten Schwenk einiger Fed-Vertreter folgen, eine Leitzinssenkung im September zu befürworten", kommentierte Rene Albrecht, Analyst bei der DZ Bank.

    Zudem richtet sich der Blick bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin an diesem Freitag. Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für zentral, dass beim Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben. Das sei die Botschaft an Trump gewesen, sagte Merz in Berlin nach Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Ausgang der Gespräche dürfte sich auch auf den Anleihemarkt auswirken. Schließlich könnte dies die Höhe künftiger Verteidigungsausgaben und die Unterstützung der Ukraine beeinflussen./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
