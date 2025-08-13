Rendite der US-Staatsanleihen sinken – Leitzinssenkung immer wahrscheinlicher

Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury fiel um 4 Basispunkte auf 4,254 Prozent, die zweijährige Anleihe ging um gut 2 Basispunkte auf 3,71 Prozent ging. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe sank um 4 Basispunkte auf 4,842 Prozent.

Anleger reagierten erleichtert auf den Juli-Inflationswert, der geringer ausfiel als erwartet – ein Zeichen dessen, dass die jüngsten Zölle bislang keine beschleunigte Teuerung ausgelöst haben. Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 96 Prozent eine Zinssenkung der US-Notenbank im September ein.

"Bei der Bewertung der Zollauswirkungen sollte man bedenken, dass der effektive Zollsatz in den vergangenen Monaten stark geschwankt hat und nicht geradlinig gestiegen ist – das erschwert es zusätzlich, die Gesamtauswirkungen zu beziffern", erklärten Analysten der Deutschen Bank in einer Notiz.

"Deshalb dürfte es noch eine Weile dauern, bis wir ein klares Signal zur Auswirkung auf die Inflation erhalten. Einige Zölle traten erst am 7. August in Kraft, und weitere – etwa auf Pharmazeutika und Halbleiter – könnten folge", so die Analysten weiter.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 2,908EUR auf Stuttgart (13. August 2025, 16:46 Uhr) gehandelt.