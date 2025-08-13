    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsiShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF

    Nach Inflationsbericht

    Rendite der US-Staatsanleihen sinken – Leitzinssenkung immer wahrscheinlicher

    Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben am Mittwoch nach, gestützt von dem Inflationsbericht vom Dienstag und der Annahme des Marktes, dass die Fed den US-Leitzins jetzt senken wird.

    • Renditen von US-Staatsanleihen fielen nach Inflationsbericht.
    • Märkte erwarten 96% Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung.
    • Analysten warnen vor unklaren Zollauswirkungen auf Inflation.
    Die Rendite der zehnjährigen US-Treasury fiel um 4 Basispunkte auf 4,254 Prozent, die zweijährige Anleihe ging um gut 2 Basispunkte auf 3,71 Prozent ging. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe sank um 4 Basispunkte auf 4,842 Prozent.

    Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozent, und Renditen und Anleihekurse bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen.

    Anleger reagierten erleichtert auf den Juli-Inflationswert, der geringer ausfiel als erwartet – ein Zeichen dessen, dass die jüngsten Zölle bislang keine beschleunigte Teuerung ausgelöst haben. Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 96 Prozent eine Zinssenkung der US-Notenbank im September ein.

    "Bei der Bewertung der Zollauswirkungen sollte man bedenken, dass der effektive Zollsatz in den vergangenen Monaten stark geschwankt hat und nicht geradlinig gestiegen ist – das erschwert es zusätzlich, die Gesamtauswirkungen zu beziffern", erklärten Analysten der Deutschen Bank in einer Notiz.

    "Deshalb dürfte es noch eine Weile dauern, bis wir ein klares Signal zur Auswirkung auf die Inflation erhalten. Einige Zölle traten erst am 7. August in Kraft, und weitere – etwa auf Pharmazeutika und Halbleiter – könnten folge", so die Analysten weiter.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Der iShares USD Treasury Bond 20+yr EUR Hedged UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 2,908EUR auf Stuttgart (13. August 2025, 16:46 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Krischan Orth
