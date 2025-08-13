DoorDash Registered (A) - Aktie erlebt Kurseinbruch - 13.08.2025

Die DoorDash Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 216,13€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -10,48 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DoorDash Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,92 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +3,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,84 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

DoorDash Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,07 % 1 Monat +11,14 % 3 Monate +30,92 % 1 Jahr +99,02 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Es gibt 399 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,45 Mrd.EUR wert.

Ordering your McDonald’s favorites directly to your door just got even easier. Today, McDonald’s USA (NYSE: MCD) and DoorDash (NASDAQ: DASH) announced the launch of a new U.S. online ordering experience, allowing customers to order McDelivery via …

DoorDash Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.